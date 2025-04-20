https://sarabic.ae/20250420/علماء-يحذرون-من-الوقوع-في-الحب-مع-الذكاء-الاصطناعي-1099724740.html
علماء يحذرون من "الوقوع في الحب" مع الذكاء الاصطناعي
علماء يحذرون من "الوقوع في الحب" مع الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
حذر باحثون من التزايد الملحوظ والمتنامي للعلاقات العاطفية بين البشر و"الذكاء الاصطناعي"، إذ أصبح بعض الأشخاص يشكلون روابط رومانسية مع روبوتات الدردشة، بل... 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T13:34+0000
2025-04-20T13:34+0000
2025-04-20T13:34+0000
مجتمع
علوم
أخبار الذكاء الاصطناعي
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وأشار العلماء من جامعة ميسوري الأمريكية، إلى أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى عواقب نفسية وأخلاقية خطيرة، وتطمس الحدود بين الواقع والخيال، وفقا لدراسة نشرت في مجلة "Trends in Cognitive Sciences".وأوضح الباحثون أن المحادثات الطويلة مع رفقاء "الذكاء الاصطناعي" قد تخلق شعورا بالارتباط والأمان يفوق العلاقات البشرية، إلا أن هذه السهولة تحمل مخاطر خفية، مثل الانعزال عن الآخرين، والتأثير على التوقعات في العلاقات الواقعية.وأكد الدكتور دانيال شانك، المتخصص في علم النفس الاجتماعي، أن "قدرة "الذكاء الاصطناعي" على محاكاة التعاطف قد تؤدي إلى تعلق المستخدمين به، مما يدفعهم إلى الثقة بنصائحه حتى لو كانت مضللة أو ضارة، وهو ما قد تكون له نتائج مأساوية في بعض الحالات".ودعا الباحثون إلى تدخل فوري من علماء النفس والاجتماع لفهم الظاهرة وتوجيه استخدامها، مؤكدين أن "الذكاء الاصطناعي" لا يركز على السلامة، وإنما على المحادثة الجذابة، مما يزيد من أهمية الوعي والبحث العلمي لمواكبة التطورات والتقليل من مخاطر "الراحة الرقمية".
https://sarabic.ae/20250420/روسيا-تكشف-عن-آفاق-للتعاون-مع-دول-الخليج-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1099716080.html
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علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي
علوم, أخبار الذكاء الاصطناعي
علماء يحذرون من "الوقوع في الحب" مع الذكاء الاصطناعي
حذر باحثون من التزايد الملحوظ والمتنامي للعلاقات العاطفية بين البشر و"الذكاء الاصطناعي"، إذ أصبح بعض الأشخاص يشكلون روابط رومانسية مع روبوتات الدردشة، بل و"يتزوجونها" أحيانا.
وأشار العلماء من جامعة ميسوري الأمريكية، إلى أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى عواقب نفسية وأخلاقية خطيرة، وتطمس الحدود بين الواقع والخيال، وفقا لدراسة نشرت في مجلة
"Trends in Cognitive Sciences".
وأوضح الباحثون أن المحادثات الطويلة مع رفقاء "الذكاء الاصطناعي" قد تخلق شعورا بالارتباط والأمان يفوق العلاقات البشرية، إلا أن هذه السهولة تحمل مخاطر خفية، مثل الانعزال عن الآخرين، والتأثير على التوقعات في العلاقات الواقعية.
وأكد الدكتور دانيال شانك، المتخصص في علم النفس الاجتماعي، أن "قدرة "الذكاء الاصطناعي" على محاكاة التعاطف قد تؤدي إلى تعلق المستخدمين به، مما يدفعهم إلى الثقة بنصائحه حتى لو كانت مضللة أو ضارة، وهو ما قد تكون له نتائج مأساوية في بعض الحالات".
وأشار إلى أن "هذه الثقة يمكن استغلالها، إذ قد تُستخدم الروبوتات لجمع بيانات حساسة، أو حتى التلاعب بالمستخدمين نفسيا وماليا، خاصة أن هذه التفاعلات تتم في الخفاء دون رقابة تُذكر".
ودعا الباحثون إلى تدخل فوري من علماء النفس والاجتماع لفهم الظاهرة وتوجيه استخدامها، مؤكدين أن "الذكاء الاصطناعي" لا يركز على السلامة، وإنما على المحادثة الجذابة، مما يزيد من أهمية الوعي والبحث العلمي لمواكبة التطورات والتقليل من مخاطر "الراحة الرقمية".