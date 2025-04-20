https://sarabic.ae/20250420/روسيا-تكشف-عن-آفاق-للتعاون-مع-دول-الخليج-في-مجال-الذكاء-الاصطناعي-1099716080.html

روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي

روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

صرح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، بأن هناك إمكانات للتعاون بين روسيا ودول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي. 20.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-20T07:11+0000

2025-04-20T07:11+0000

2025-04-20T07:11+0000

روسيا

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/101371/21/1013712169_0:317:5379:3343_1920x0_80_0_0_024993e9c770241d002376373e240bc4.jpg

وقال فيرشينين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ندرك جيدًا أن دول الخليج من الدول الرائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، من المهم أن يتبنى الشركاء نهجًا شاملًا، وهو أن يتم وضع تدابير تنظيمية لاستخدام هذه التكنولوجيا، وتتشابه بلداننا في الكثير من النواحي في هذا الصدد، فمن المهم ضمان امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشريعات المحلية والتقاليد الثقافية والدينية، ومنع استخدام الشبكات العصبية لصالح المتطرفين والإرهابيين".ووفقًا لفيرشينين، فإن "هناك بالتأكيد إمكانات للتعاون بين روسيا ودول المنطقة، وهي كبيرة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "يمكننا أن نقدم لشركائنا حلولًا تقنية لضمان الأمن المعلوماتي ولخدمات الذكاء الاصطناعي. ويعد تبادل الخبرات في مجال تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا مهما. وعلى الساحة الدولية، ندافع عن القيم المشتركة في المفاوضات بشأن الأجندة الرقمية. أولويتنا المشتركة هي ضمان الأمن القومي عند استخدام التقنيات العابرة للحدود".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال فيرشينين، إن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة والعقوبات.وأردف: "وعلى الرغم من المحاولات واسعة النطاق لاختراق المعدات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا والعقوبات، إلا أن روسيا لم تضمن سلامة وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية فحسب، بل حافظت أيضًا بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي".دولة عربية تتصدر التحول الرقمي الأفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي

https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم العربي