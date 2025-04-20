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بوتين يهنئ الروس بعيد الفصح
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روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي
روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
صرح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، بأن هناك إمكانات للتعاون بين روسيا ودول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي. 20.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-20T07:11+0000
2025-04-20T07:11+0000
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وقال فيرشينين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ندرك جيدًا أن دول الخليج من الدول الرائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، من المهم أن يتبنى الشركاء نهجًا شاملًا، وهو أن يتم وضع تدابير تنظيمية لاستخدام هذه التكنولوجيا، وتتشابه بلداننا في الكثير من النواحي في هذا الصدد، فمن المهم ضمان امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشريعات المحلية والتقاليد الثقافية والدينية، ومنع استخدام الشبكات العصبية لصالح المتطرفين والإرهابيين".ووفقًا لفيرشينين، فإن "هناك بالتأكيد إمكانات للتعاون بين روسيا ودول المنطقة، وهي كبيرة".وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "يمكننا أن نقدم لشركائنا حلولًا تقنية لضمان الأمن المعلوماتي ولخدمات الذكاء الاصطناعي. ويعد تبادل الخبرات في مجال تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا مهما. وعلى الساحة الدولية، ندافع عن القيم المشتركة في المفاوضات بشأن الأجندة الرقمية. أولويتنا المشتركة هي ضمان الأمن القومي عند استخدام التقنيات العابرة للحدود".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال فيرشينين، إن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة والعقوبات.وأردف: "وعلى الرغم من المحاولات واسعة النطاق لاختراق المعدات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا والعقوبات، إلا أن روسيا لم تضمن سلامة وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية فحسب، بل حافظت أيضًا بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي".دولة عربية تتصدر التحول الرقمي الأفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

روسيا تكشف عن آفاق للتعاون مع دول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي

07:11 GMT 20.04.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetskyوزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2025
© AP Photo / Dmitry Lovetsky
تابعنا عبر
صرح سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، اليوم الأحد، بأن هناك إمكانات للتعاون بين روسيا ودول الخليج في مجال الذكاء الاصطناعي.
وقال فيرشينين في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "نحن ندرك جيدًا أن دول الخليج من الدول الرائدة في تطبيق الذكاء الاصطناعي على مستوى الدولة، من المهم أن يتبنى الشركاء نهجًا شاملًا، وهو أن يتم وضع تدابير تنظيمية لاستخدام هذه التكنولوجيا، وتتشابه بلداننا في الكثير من النواحي في هذا الصدد، فمن المهم ضمان امتثال أنظمة الذكاء الاصطناعي للتشريعات المحلية والتقاليد الثقافية والدينية، ومنع استخدام الشبكات العصبية لصالح المتطرفين والإرهابيين".
ووفقًا لفيرشينين، فإن "هناك بالتأكيد إمكانات للتعاون بين روسيا ودول المنطقة، وهي كبيرة".
وأضاف نائب وزير الخارجية الروسي: "يمكننا أن نقدم لشركائنا حلولًا تقنية لضمان الأمن المعلوماتي ولخدمات الذكاء الاصطناعي. ويعد تبادل الخبرات في مجال تنظيم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات أمرا مهما. وعلى الساحة الدولية، ندافع عن القيم المشتركة في المفاوضات بشأن الأجندة الرقمية. أولويتنا المشتركة هي ضمان الأمن القومي عند استخدام التقنيات العابرة للحدود".
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وفي وقت سابق من اليوم الأحد، قال فيرشينين، إن روسيا تحافظ بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي، رغم محاولات القرصنة والعقوبات.

وأضاف: "نحن مستعدون لمشاركة خبرتنا في حماية السيادة، في مجال المعلومات مع شركائنا، وروسيا ربما على عكس أي دولة أخرى في العالم، واجهت في السنوات الأخيرة حملة خبيثة غير مسبوقة، وضغطًا على شبكات الكمبيوتر المحلية، وجرائم إلكترونية خاضعة لإشراف خارجي".

وأردف: "وعلى الرغم من المحاولات واسعة النطاق لاختراق المعدات، والقيود المفروضة على نقل التكنولوجيا والعقوبات، إلا أن روسيا لم تضمن سلامة وأمن البنية التحتية للمعلومات الحيوية فحسب، بل حافظت أيضًا بثقة على مكانتها العالمية الرائدة في مجال التحول الرقمي".
دولة عربية تتصدر التحول الرقمي الأفريقي بإنشاء مركز إقليمي للذكاء الاصطناعي
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