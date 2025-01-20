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https://sarabic.ae/20250120/شاشة-عرض-على-الزجاج-الجانبي-قفزة-تقنية-في-عالم-صناعة-السيارات-1096970046.html
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
سبوتنيك عربي
كشفت إحدى الشركات الألمانية عن تطوير تقنية مبتكرة لعرض المحتويات الرقمية على الزجاج الجانبي للسيارة. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
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أعلنت الشركة الألمانية المغذية لصناعة السيارات "كونتيننتال" أن التقنية الجديدة، التي تحمل الاسم (Window Projection)، تتيح عرض المحتويات الرقمية على نافذة جانبية للسيارات المتوقفة، والتي يمكن رؤيتها من الخارج.ووفقا للخبر الذي نشرته الشركة ونقلته صحيفة "هسبريس"، تتيح هذه التقنية إمكانية تخصيص السيارة، وتسمح بالتواصل مع العالم الخارجي، كما يمكنها تزويد قائد السيارة بمعلومات ذات صلة بالقيادة حتى قبل دخوله السيارة.وأشارت شركة "كونتيننتال" أنها قامت بدمج مكون البرنامج (Travel.Companion) وواجهة منصة (banbutsu) في نظام العرض، وتتيح هذه الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل عادات القيادة، بالإضافة إلى عرض بيانات الطقس أو المحتوى المخصص.وكشفت الشركة أن الهدف يتمثل من ذلك في القدرة على عرض المحتوى على النافذة الجانبية بناءً على التفضيلات المكتسبة.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، تتيح هذه التقنية لقائد السيارة مثلا معرفة حالة الشحن وخيارات المسار مثل اقتراحات محطات الشحن قبل ركوب السيارة. وإذا كان الطريق يؤدي إلى ملعب كرة قدم، فيمكن للنظام على سبيل المثال أن يقترح عرض شعار النادي.سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديودولة عربية نساؤها يهزمن رجالها باختبارات القيادة
https://sarabic.ae/20241121/خمس-السيارات-في-ألمانيا-تفشل-باجتياز-اختباراتها--1095056713.html
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منوعات, سيارت, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات, عالم السيارات, قيادة السيارات, أخبار ألمانيا
منوعات, سيارت, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات, عالم السيارات, قيادة السيارات, أخبار ألمانيا

"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات

12:32 GMT 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAPعداد سرعة في سيارة
عداد سرعة في سيارة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2025
© Photo / Unsplash/ CHUTTERSNAP
تابعنا عبر
كشفت إحدى الشركات الألمانية عن تطوير تقنية مبتكرة لعرض المحتويات الرقمية على الزجاج الجانبي للسيارة.
أعلنت الشركة الألمانية المغذية لصناعة السيارات "كونتيننتال" أن التقنية الجديدة، التي تحمل الاسم (Window Projection)، تتيح عرض المحتويات الرقمية على نافذة جانبية للسيارات المتوقفة، والتي يمكن رؤيتها من الخارج.
ووفقا للخبر الذي نشرته الشركة ونقلته صحيفة "هسبريس"، تتيح هذه التقنية إمكانية تخصيص السيارة، وتسمح بالتواصل مع العالم الخارجي، كما يمكنها تزويد قائد السيارة بمعلومات ذات صلة بالقيادة حتى قبل دخوله السيارة.
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خمس السيارات في ألمانيا تفشل باجتياز اختباراتها
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وكشفت الشركة الألمانية عن أن هذه التقنية المبتكرة تعتمد على جهاز إسقاط صغير (Projector)‏ في بطانة السقف وشاشة عرض يمكن تعتيمها كهربائيا لتحسين رؤية المعلومات.
وأشارت شركة "كونتيننتال" أنها قامت بدمج مكون البرنامج (Travel.Companion) وواجهة منصة (banbutsu) في نظام العرض، وتتيح هذه الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل عادات القيادة، بالإضافة إلى عرض بيانات الطقس أو المحتوى المخصص.
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وكشفت الشركة أن الهدف يتمثل من ذلك في القدرة على عرض المحتوى على النافذة الجانبية بناءً على التفضيلات المكتسبة.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، تتيح هذه التقنية لقائد السيارة مثلا معرفة حالة الشحن وخيارات المسار مثل اقتراحات محطات الشحن قبل ركوب السيارة. وإذا كان الطريق يؤدي إلى ملعب كرة قدم، فيمكن للنظام على سبيل المثال أن يقترح عرض شعار النادي.
سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديو
دولة عربية نساؤها يهزمن رجالها باختبارات القيادة
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Истребители МиГ-31 во время показных комплексных учений с участием кораблей Тихоокеанского флота и ВМС Китая в рамках СКШУ Океан-2024 в Японском море - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:51 GMT
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