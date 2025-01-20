https://sarabic.ae/20250120/شاشة-عرض-على-الزجاج-الجانبي-قفزة-تقنية-في-عالم-صناعة-السيارات-1096970046.html
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
سبوتنيك عربي
كشفت إحدى الشركات الألمانية عن تطوير تقنية مبتكرة لعرض المحتويات الرقمية على الزجاج الجانبي للسيارة. 20.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-20T12:32+0000
2025-01-20T12:32+0000
2025-01-20T12:32+0000
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أعلنت الشركة الألمانية المغذية لصناعة السيارات "كونتيننتال" أن التقنية الجديدة، التي تحمل الاسم (Window Projection)، تتيح عرض المحتويات الرقمية على نافذة جانبية للسيارات المتوقفة، والتي يمكن رؤيتها من الخارج.ووفقا للخبر الذي نشرته الشركة ونقلته صحيفة "هسبريس"، تتيح هذه التقنية إمكانية تخصيص السيارة، وتسمح بالتواصل مع العالم الخارجي، كما يمكنها تزويد قائد السيارة بمعلومات ذات صلة بالقيادة حتى قبل دخوله السيارة.وأشارت شركة "كونتيننتال" أنها قامت بدمج مكون البرنامج (Travel.Companion) وواجهة منصة (banbutsu) في نظام العرض، وتتيح هذه الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل عادات القيادة، بالإضافة إلى عرض بيانات الطقس أو المحتوى المخصص.وكشفت الشركة أن الهدف يتمثل من ذلك في القدرة على عرض المحتوى على النافذة الجانبية بناءً على التفضيلات المكتسبة.ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"، تتيح هذه التقنية لقائد السيارة مثلا معرفة حالة الشحن وخيارات المسار مثل اقتراحات محطات الشحن قبل ركوب السيارة. وإذا كان الطريق يؤدي إلى ملعب كرة قدم، فيمكن للنظام على سبيل المثال أن يقترح عرض شعار النادي.سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديودولة عربية نساؤها يهزمن رجالها باختبارات القيادة
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات, سيارت, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات, عالم السيارات, قيادة السيارات, أخبار ألمانيا
منوعات, سيارت, السيارات, شراء السيارات, صناعة السيارات, عالم السيارات, قيادة السيارات, أخبار ألمانيا
"شاشة عرض" على الزجاج الجانبي... قفزة تقنية في عالم صناعة السيارات
كشفت إحدى الشركات الألمانية عن تطوير تقنية مبتكرة لعرض المحتويات الرقمية على الزجاج الجانبي للسيارة.
أعلنت الشركة الألمانية المغذية لصناعة السيارات "كونتيننتال" أن التقنية الجديدة، التي تحمل الاسم (Window Projection)، تتيح عرض المحتويات الرقمية على نافذة جانبية للسيارات المتوقفة، والتي يمكن رؤيتها من الخارج.
ووفقا للخبر الذي نشرته الشركة ونقلته صحيفة "هسبريس"،
تتيح هذه التقنية إمكانية تخصيص السيارة، وتسمح بالتواصل مع العالم الخارجي، كما يمكنها تزويد قائد السيارة بمعلومات ذات صلة بالقيادة حتى قبل دخوله السيارة.
21 نوفمبر 2024, 14:39 GMT
وكشفت الشركة الألمانية عن أن هذه التقنية المبتكرة تعتمد على جهاز إسقاط صغير (Projector) في بطانة السقف وشاشة عرض يمكن تعتيمها كهربائيا لتحسين رؤية المعلومات.
وأشارت شركة "كونتيننتال" أنها قامت بدمج مكون البرنامج (Travel.Companion) وواجهة منصة (banbutsu) في نظام العرض، وتتيح هذه الحلول المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تحليل عادات القيادة،
بالإضافة إلى عرض بيانات الطقس أو المحتوى المخصص.
25 ديسمبر 2024, 09:30 GMT
وكشفت الشركة أن الهدف يتمثل من ذلك في القدرة على عرض المحتوى على النافذة الجانبية
بناءً على التفضيلات المكتسبة.
ووفقا للخبر الذي نقلته صحيفة "هسبريس"،
تتيح هذه التقنية لقائد السيارة مثلا معرفة حالة الشحن وخيارات المسار مثل اقتراحات محطات الشحن قبل ركوب السيارة. وإذا كان الطريق يؤدي إلى ملعب كرة قدم، فيمكن للنظام على سبيل المثال أن يقترح عرض شعار النادي.