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https://sarabic.ae/20241121/خمس-السيارات-في-ألمانيا-تفشل-باجتياز-اختباراتها--1095056713.html
خمس السيارات في ألمانيا تفشل باجتياز اختباراتها
خمس السيارات في ألمانيا تفشل باجتياز اختباراتها
سبوتنيك عربي
كشف الاتحاد الألماني للرقابة التقنية للسيارات عن فشل نحو خمس السيارات في ألمانيا في اجتياز الفحص العام الفني بسبب وجود "عيوب كبيرة". 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T14:39+0000
2024-11-21T14:39+0000
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وأشار الاتحاد الألماني للرقابة التقنية للسيارات في تقريره الجديد أن 20,6% من السيارات من جميع الطرازات والإصدارات السنوية أخفقت في الفحص، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا.الجدير بالذكر أن التقرير كشف عن وجود عيوب كبيرة، تلزم صاحب السيارة بإصلاح العيوب خلال أربعة أسابيع من الخضوع للفحص. وإذا كانت هناك عيوب خطيرة، يجب إصلاحها على الفور، ويسمح حينها فقط بقيادة السيارة إلى ورشة الإصلاح.ووصف الاتحاد الألماني نحو 15 ألف مركبة بأنها "غير آمنة لحركة المرور" وتم حظر سيرها على الفور. وفي ما يقرب من 80% من المركبات التي شملها الفحص، لم يتم العثور على أي عيوب، أو كانت العيوب طفيفة فقط.وأشار التقرير إلى وجود بعض العيوب الخاصة بآليات التحريك في السيارات الكهربائية، مثل التآكل المبكر لنظام تعليق محور العجلات بسبب الوزن الكبير للبطاريات.يذكر أنه بين يوليو/ تموز 2023، ويونيو/ حزيران 2024، قام الاتحاد بتقييم أكثر من عشرة ملايين عملية فحص عامة، وتم فحص حوالي 230 نوعا مختلفا من المركبات.سخرية عالمية من إعلان شركة "جاغوار" وماسك ينتقد... فيديوبدء الحجز رسميا لشراء سيارة "لادا إي لارغوس" الكهربائية
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منوعات, أخبار ألمانيا, السيارات, صناعة السيارات, صناعة السيارات, صناعة السيارات
منوعات, أخبار ألمانيا, السيارات, صناعة السيارات, صناعة السيارات, صناعة السيارات

خمس السيارات في ألمانيا تفشل باجتياز اختباراتها

14:39 GMT 21.11.2024
© Getty Images / Monty Rakusenمصنع لإنتاج السيارات
مصنع لإنتاج السيارات - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© Getty Images / Monty Rakusen
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كشف الاتحاد الألماني للرقابة التقنية للسيارات عن فشل نحو خمس السيارات في ألمانيا في اجتياز الفحص العام الفني بسبب وجود "عيوب كبيرة".
وأشار الاتحاد الألماني للرقابة التقنية للسيارات في تقريره الجديد أن 20,6% من السيارات من جميع الطرازات والإصدارات السنوية أخفقت في الفحص، وهو نفس معدل العام الماضي تقريبا.
الجدير بالذكر أن التقرير كشف عن وجود عيوب كبيرة، تلزم صاحب السيارة بإصلاح العيوب خلال أربعة أسابيع من الخضوع للفحص. وإذا كانت هناك عيوب خطيرة، يجب إصلاحها على الفور، ويسمح حينها فقط بقيادة السيارة إلى ورشة الإصلاح.
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ووصف الاتحاد الألماني نحو 15 ألف مركبة بأنها "غير آمنة لحركة المرور" وتم حظر سيرها على الفور. وفي ما يقرب من 80% من المركبات التي شملها الفحص، لم يتم العثور على أي عيوب، أو كانت العيوب طفيفة فقط.
كما أكد الاتحاد الألماني وجود عشرة طرازات من السيارات الكهربائية ضمن الفحص، وبدوره وقال المدير التنفيذي للاتحاد، يواخيم بولر: "السيارات الكهربائية تغزو سوق السيارات المستعملة ببطء ولكن باستمرار… يظهر الفحص العام أن السيارات الكهربائية من الناحية الفنية ليست أكثر أمانا أو أقل أمانا من المركبات التي تعمل بمحركات الاحتراق".
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وأشار التقرير إلى وجود بعض العيوب الخاصة بآليات التحريك في السيارات الكهربائية، مثل التآكل المبكر لنظام تعليق محور العجلات بسبب الوزن الكبير للبطاريات.
يذكر أنه بين يوليو/ تموز 2023، ويونيو/ حزيران 2024، قام الاتحاد بتقييم أكثر من عشرة ملايين عملية فحص عامة، وتم فحص حوالي 230 نوعا مختلفا من المركبات.
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