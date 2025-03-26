https://sarabic.ae/20250326/تسلا-تعلن-موعد-إطلاق-أعمالها-في-دولة-عربية-فيديو-1098960777.html
"تسلا" تعلن موعد إطلاق أعمالها في دولة عربية... فيديو
"تسلا" تعلن موعد إطلاق أعمالها في دولة عربية... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن إطلاق أعمالها رسميا في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل/نيسان المقبل. 26.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-26T09:34+0000
2025-03-26T09:34+0000
2025-03-26T09:34+0000
شركة تسلا
السعودية
أخبار السعودية اليوم
إيلون ماسك
اقتصاد
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090857323_0:538:2048:1690_1920x0_80_0_0_186f07dd1eecccdcbbf567ff561a92e9.jpg
ونشر الموقع الإلكتروني للشركة التفاصيل المتعلقة بفعالية الافتتاح المقررة في العاصمة الرياض.كما نشرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو ترويجي بعنوان "المملكة العربية السعودية.. نحن قادمون". كما سيتضمن الحدث تجربة عملية لتقنيات القيادة الذاتية من خلال "سايبر كاب"، بالإضافة إلى استعراض روبوت أوبتيموس الشبيه بالإنسان، ما يعكس رؤية تسلا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.يذكر أنه في عام 2023، ذكرت تقارير أن السعودية أجرت محادثات مع تسلا لإنشاء مصنع محلي، حيث تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وفقا لرؤية "2030".وكانت أحدث بيانات لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية قد أظهرت أخيرا أن مبيعات تسلا انخفضت بنسبة 42.6% منذ بداية العام، رغم ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في القارة.كما يواجه إيلون ماسك انتقادات بسبب دوره في إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، التي ألغت آلاف الوظائف والبرامج، ما دفع نشطاء إلى تنظيم حملات "إسقاط تسلا".
https://sarabic.ae/20250310/احتجاجات-في-البرتغال-تطالب-بمقاطعة-تسلا-بسبب-دعم-ماسك-للأحزاب-اليمينية-1098543215.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090857323_0:346:2048:1882_1920x0_80_0_0_d9781c3e965afd6883ea8c0ce203bba7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
شركة تسلا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيلون ماسك, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
شركة تسلا, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيلون ماسك, اقتصاد, العالم العربي, الأخبار
"تسلا" تعلن موعد إطلاق أعمالها في دولة عربية... فيديو
أعلنت شركة "تسلا" الأمريكية، المملوكة للملياردير إيلون ماسك، عن إطلاق أعمالها رسميا في المملكة العربية السعودية خلال شهر أبريل/نيسان المقبل.
ونشر الموقع الإلكتروني للشركة التفاصيل المتعلقة بفعالية الافتتاح المقررة في العاصمة الرياض.
كما نشرت عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الثلاثاء، مقطع فيديو ترويجي بعنوان "المملكة العربية السعودية.. نحن قادمون".
من المقرر أن يقام حفل الإطلاق في العاصمة الرياض يوم 10 أبريل، حيث ستعرض الشركة أحدث سياراتها الكهربائية إلى جانب منتجاتها التي تعمل بالطاقة الشمسية.
كما سيتضمن الحدث تجربة عملية لتقنيات القيادة الذاتية من خلال "سايبر كاب"، بالإضافة إلى استعراض روبوت أوبتيموس الشبيه بالإنسان، ما يعكس رؤية تسلا لمستقبل الذكاء الاصطناعي والروبوتات.
يذكر أنه في عام 2023، ذكرت تقارير أن السعودية أجرت محادثات مع تسلا لإنشاء مصنع محلي، حيث تسعى السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن النفط، وفقا لرؤية "2030".
وكانت أحدث بيانات لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية قد أظهرت أخيرا أن مبيعات تسلا
انخفضت بنسبة 42.6% منذ بداية العام، رغم ارتفاع الطلب على السيارات الكهربائية في القارة.
كما يواجه إيلون ماسك
انتقادات بسبب دوره في إدارة الكفاءة الحكومية في الولايات المتحدة، التي ألغت آلاف الوظائف والبرامج، ما دفع نشطاء إلى تنظيم حملات "إسقاط تسلا".