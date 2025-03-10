احتجاجات في البرتغال تطالب بمقاطعة "تسلا" بسبب دعم ماسك للأحزاب اليمينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
مرايا العلوم
مفاجأة الذَرَّة السحرية المزدوجة والجليد البلاستيكي ووسائد أقدام القطط
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
14:29 GMT
7 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
14:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
15:26 GMT
5 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
15:32 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
عمليات التجميل والهوس الاجتماعي
16:00 GMT
24 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
16:25 GMT
34 د
الإنسان والثقافة
يوم المرأة العالمي: عطلة الربيع والجمال
17:00 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
حكومة نتنياهو ترتكب جريمة حرب بتجويع مليوني فلسطيني بغزة، الدفاع السورية تعلن إحالة المتجاوزين في "الساحل" إلى المحكمة العسكرية
18:00 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
109 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
09:17 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
"نو آذر لاند".. فيلم سينمائي يقضي على السردية الإسرائيلية بشأن الاستيطان
10:30 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
14:29 GMT
31 د
الإنسان والثقافة
بولغاكوف ورواية "المعلم ومارغاريتا" التي طبعت بعد وفاته ب26 سنة
15:00 GMT
30 د
مرايا العلوم
علاقة الحياة خارج الأرض بالأمعاء وتأثيرات التعبير الجيني للنباتات
15:31 GMT
29 د
مساحة حرة
السودان.. تحذيرات من الانقسام الفعلي بعد إنشاء حكومة موازية
16:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250310/احتجاجات-في-البرتغال-تطالب-بمقاطعة-تسلا-بسبب-دعم-ماسك-للأحزاب-اليمينية-1098543215.html
احتجاجات في البرتغال تطالب بمقاطعة "تسلا" بسبب دعم ماسك للأحزاب اليمينية
احتجاجات في البرتغال تطالب بمقاطعة "تسلا" بسبب دعم ماسك للأحزاب اليمينية
سبوتنيك عربي
تجمع العشرات من المتظاهرين، أمس الأحد، أمام معرض شركة "تسلا" في مدينة لشبونة، وذلك للاحتجاج على دعم الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، للأحزاب اليمينية... 10.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-10T06:54+0000
2025-03-10T06:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
البرتغال
الأخبار
دونالد ترامب
إيلون ماسك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098543048_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_b0f6ec3a173d6fbba1d053a44a58ff53.jpg
يأتي ذلك بعدما استخدم ماسك منصته على "إكس" للترويج لأحزاب وشخصيات يمينية في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا، لكنه لم يتدخل بشكل مباشر في السياسة البرتغالية، حيث شهد حزب "شيجا" اليميني المتطرف صعودًا ليصبح القوة الثالثة في البرلمان.وفي العاصمة لشبونة، رفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، مع شعارات مثل "قاطعوا تسلا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.جاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب أزمة سياسية جديدة في البرتغال، حيث وافق رئيس الوزراء لويس مونتنيغرو، الذي يقود حكومة ائتلافية يمينية الوسط، يوم الخميس الماضي على تصويت بالثقة في حكومته التي تعاني من ضعف الأغلبية، مما يعرضه لخطر الإقالة.وأعلن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن الانتخابات المبكرة، التي ستكون الثالثة في غضون ثلاث سنوات، قد تُعقد في 11 أو 18 مايو/ أيار المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالف اليمين الوسط يحصل على نحو 30% من الأصوات، متقدمًا قليلاً على الاشتراكيين، بينما يحل حزب "شيجا" في المركز الثالث بنسبة 18%.ويبدو أن المواقف السياسية لماسك تأتي بتكلفة على شركة "تسلا"، حيث انخفضت مبيعاتها في أوروبا بنسبة 45% في يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات منافسيها بأكثر من 37%، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.وفي وقت سابق، قرر ترامب تقليص صلاحيات ودور إيلون ماسك حيث أخبر ترامب وزراء حكومته خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، أن قرارات التوظيف ستكون من اختصاصهم، وليست إيلون ماسك أو وزارة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة له.ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وجه الوزراء للعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة ماسك في مجالات تقليص الإنفاق والقوى العاملة، مع توضيح أن القرارات النهائية بشأن خفض الوظائف ستكون بيد قادة الوزارات.وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد عقدنا اجتماعًا مع معظم الوزراء وإيلون وآخرين، وكان اجتماعًا إيجابيًا للغاية"، وأضاف: "من المهم جدًا أن نقلل الأعداد إلى حيث يجب أن تكون، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على أفضل الأشخاص وأكثرهم إنتاجية".
https://sarabic.ae/20250309/ترامب-أوكرانيا-قد-لا-تنجو-حتى-مع-الدعم-الأمريكي-1098540459.html
https://sarabic.ae/20250108/التحقيقات-تكشف-ملابسات-استخدام-تشات-جي-بي-تي-في-تفجير-شاحنة-تسلا-أمام-فندق-ترامب-1096602678.html
البرتغال
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/03/0a/1098543048_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_20480b9816c6457ab53b66e8b034c680.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, البرتغال, الأخبار, دونالد ترامب, إيلون ماسك
العالم, أخبار العالم الآن, البرتغال, الأخبار, دونالد ترامب, إيلون ماسك

احتجاجات في البرتغال تطالب بمقاطعة "تسلا" بسبب دعم ماسك للأحزاب اليمينية

06:54 GMT 10.03.2025
© AP Photo / Armando Francaمتظاهرون أمام مقر شركة تسلا في لشبونة، البرتغال
متظاهرون أمام مقر شركة تسلا في لشبونة، البرتغال - سبوتنيك عربي, 1920, 10.03.2025
© AP Photo / Armando Franca
تابعنا عبر
تجمع العشرات من المتظاهرين، أمس الأحد، أمام معرض شركة "تسلا" في مدينة لشبونة، وذلك للاحتجاج على دعم الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، للأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، وذلك في وقت تتجه فيه البرتغال نحو انتخابات مبكرة محتملة.
يأتي ذلك بعدما استخدم ماسك منصته على "إكس" للترويج لأحزاب وشخصيات يمينية في ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا ورومانيا، لكنه لم يتدخل بشكل مباشر في السياسة البرتغالية، حيث شهد حزب "شيجا" اليميني المتطرف صعودًا ليصبح القوة الثالثة في البرلمان.
وفي العاصمة لشبونة، رفع المتظاهرون لافتات تحمل صور الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ومستشاره الملياردير إيلون ماسك، مع شعارات مثل "قاطعوا تسلا"، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ترامب: أوكرانيا "قد لا تنجو" حتى مع الدعم الأمريكي
أمس, 22:33 GMT
جاءت هذه الاحتجاجات في أعقاب أزمة سياسية جديدة في البرتغال، حيث وافق رئيس الوزراء لويس مونتنيغرو، الذي يقود حكومة ائتلافية يمينية الوسط، يوم الخميس الماضي على تصويت بالثقة في حكومته التي تعاني من ضعف الأغلبية، مما يعرضه لخطر الإقالة.
وأعلن الرئيس مارسيلو ريبيلو دي سوزا أن الانتخابات المبكرة، التي ستكون الثالثة في غضون ثلاث سنوات، قد تُعقد في 11 أو 18 مايو/ أيار المقبل، وتشير استطلاعات الرأي إلى أن تحالف اليمين الوسط يحصل على نحو 30% من الأصوات، متقدمًا قليلاً على الاشتراكيين، بينما يحل حزب "شيجا" في المركز الثالث بنسبة 18%.
ويبدو أن المواقف السياسية لماسك تأتي بتكلفة على شركة "تسلا"، حيث انخفضت مبيعاتها في أوروبا بنسبة 45% في يناير/ كانون الثاني الماضي مقارنة بالعام السابق، بينما ارتفعت مبيعات منافسيها بأكثر من 37%، وفقًا لرابطة مصنعي السيارات الأوروبية.
سيارة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
التحقيقات تكشف ملابسات استخدام "تشات جي بي تي" في تفجير شاحنة "تسلا" أمام فندق ترامب
8 يناير, 19:33 GMT
وفي وقت سابق، قرر ترامب تقليص صلاحيات ودور إيلون ماسك حيث أخبر ترامب وزراء حكومته خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، أن قرارات التوظيف ستكون من اختصاصهم، وليست إيلون ماسك أو وزارة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة له.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وجه الوزراء للعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة ماسك في مجالات تقليص الإنفاق والقوى العاملة، مع توضيح أن القرارات النهائية بشأن خفض الوظائف ستكون بيد قادة الوزارات.
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد عقدنا اجتماعًا مع معظم الوزراء وإيلون وآخرين، وكان اجتماعًا إيجابيًا للغاية"، وأضاف: "من المهم جدًا أن نقلل الأعداد إلى حيث يجب أن تكون، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على أفضل الأشخاص وأكثرهم إنتاجية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала