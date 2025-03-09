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10:17 GMT
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35 د
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مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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عرب بوينت بودكاست
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صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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شؤون عسكرية
خبير: الوضع في أوروبا مرتبك وتوجد خلافات عميقة بينها وبين أمريكا
16:00 GMT
29 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
16:40 GMT
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ملفات ساخنة
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29 د
صدى الحياة
دور المرأة الفلسطينية في الحفاظ على التراث الثقافي وتعزيز الهوية الفلسطينية
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30 د
عالم سبوتنيك
ترامب: بوتين ينوي تحقيق السلام والأمور تسير بشكل جيد للغاية مع روسيا.. و الشرع يشدد على وحدة سوريا بعد مواجهات الساحل
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لبنان والعالم
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123 د
ملفات ساخنة
حماس تضغط بورقة الأسرى لتنفيذ الاتفاق، هل يرضخ نتنياهو...
09:18 GMT
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
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7 د
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موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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https://sarabic.ae/20250309/ترامب-يقلص-صلاحيات-ودور-إيلون-ماسك-1098522217.html
ترامب يقلص صلاحيات ودور إيلون ماسك
ترامب يقلص صلاحيات ودور إيلون ماسك
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أخبر وزراء حكومته خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، أن قرارات التوظيف ستكون من اختصاصهم، وليست إيلون ماسك أو وزارة إدارة... 09.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-09T09:19+0000
2025-03-09T09:19+0000
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دونالد ترامب
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وجه الوزراء للعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة ماسك في مجالات تقليص الإنفاق والقوى العاملة، مع توضيح أن القرارات النهائية بشأن خفض الوظائف ستكون بيد قادة الوزارات.وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد عقدنا اجتماعًا مع معظم الوزراء وإيلون وآخرين، وكان اجتماعًا إيجابيًا للغاية"، وأضاف: "من المهم جدًا أن نقلل الأعداد إلى حيث يجب أن تكون، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على أفضل الأشخاص وأكثرهم إنتاجية".وأشار ترامب إلى أن الوزراء، بفضل معرفتهم بالأشخاص العاملين في وزاراتهم، يمكنهم تحديد بدقة من سيُبقى عليه ومن سيتم الاستغناء عنه، وقال: "نحن نقول المشرط بدلاً من الفأس"، مشيرًا إلى أن التخفيضات يجب أن تكون دقيقة ومدروسة.ومع ذلك، أثارت عمليات التخفيض الواسعة التي نفذتها إدارة ماسك سابقًا دعاوى قضائية وقلقًا بين الناخبين، بالإضافة إلى مخاوف من الجمهوريين في الكونغرس، كما أدت بعض قرارات ماسك إلى غضب عدة أعضاء في حكومة ترامب، حيث قاومت العديد من الوكالات والوزارات هذه الجهود في البداية.وفي الوقت ذاته، أشاد ترامب بماسك وإدارته بعد الاجتماع، قائلًا للصحفيين: "أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع". ووصف ماسك الاجتماع بأنه "مثمر للغاية"، في منشور على منصة "إكس".وكان هذا الاجتماع هو الثاني الذي يحضره ماسك مع حكومة ترامب، حيث هيمن على الاجتماع الأول الشهر الماضي عندما وصف إدارة الكفاءة الحكومية بأنها "دالة دعم" لمساعدة الوكالات الفيدرالية في "العثور على خفض بنسبة 15% في الاحتيال والهدر".وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس أن توجيهاته للوزراء كانت: "احتفظوا بكل الأشخاص الذين تريدونهم، وكل الأشخاص الذين تحتاجونهم". ومع ذلك، أشار إلى أن ماسك سيتدخل إذا لم يقم رؤساء الأقسام بإجراء التخفيضات الكافية، قائلًا: "إذا كانوا يستطيعون إجراء التخفيضات، فهذا أفضل. وإذا لم يقوموا بذلك، فإيلون سيتولى القيام بالتخفيضات".
https://sarabic.ae/20250222/إيلون-ماسك-زيلينسكي-لم-يعد-رئيسا-لأوكرانيا-1098071354.html
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العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إيلون ماسك, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, إيلون ماسك, الأخبار

ترامب يقلص صلاحيات ودور إيلون ماسك

09:19 GMT 09.03.2025
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك والرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
© AP Photo
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه أخبر وزراء حكومته خلال اجتماع يوم الخميس الماضي، أن قرارات التوظيف ستكون من اختصاصهم، وليست إيلون ماسك أو وزارة إدارة الكفاءة الحكومية التابعة له.
ونقلت وسائل إعلام أمريكية أن ترامب وجه الوزراء للعمل جنبًا إلى جنب مع إدارة ماسك في مجالات تقليص الإنفاق والقوى العاملة، مع توضيح أن القرارات النهائية بشأن خفض الوظائف ستكون بيد قادة الوزارات.
وقال ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "لقد عقدنا اجتماعًا مع معظم الوزراء وإيلون وآخرين، وكان اجتماعًا إيجابيًا للغاية"، وأضاف: "من المهم جدًا أن نقلل الأعداد إلى حيث يجب أن تكون، ولكن من المهم أيضًا الحفاظ على أفضل الأشخاص وأكثرهم إنتاجية".
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وأشار ترامب إلى أن الوزراء، بفضل معرفتهم بالأشخاص العاملين في وزاراتهم، يمكنهم تحديد بدقة من سيُبقى عليه ومن سيتم الاستغناء عنه، وقال: "نحن نقول المشرط بدلاً من الفأس"، مشيرًا إلى أن التخفيضات يجب أن تكون دقيقة ومدروسة.
ومع ذلك، أثارت عمليات التخفيض الواسعة التي نفذتها إدارة ماسك سابقًا دعاوى قضائية وقلقًا بين الناخبين، بالإضافة إلى مخاوف من الجمهوريين في الكونغرس، كما أدت بعض قرارات ماسك إلى غضب عدة أعضاء في حكومة ترامب، حيث قاومت العديد من الوكالات والوزارات هذه الجهود في البداية.
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وفي الوقت ذاته، أشاد ترامب بماسك وإدارته بعد الاجتماع، قائلًا للصحفيين: "أعتقد أنهم قاموا بعمل رائع". ووصف ماسك الاجتماع بأنه "مثمر للغاية"، في منشور على منصة "إكس".
وكان هذا الاجتماع هو الثاني الذي يحضره ماسك مع حكومة ترامب، حيث هيمن على الاجتماع الأول الشهر الماضي عندما وصف إدارة الكفاءة الحكومية بأنها "دالة دعم" لمساعدة الوكالات الفيدرالية في "العثور على خفض بنسبة 15% في الاحتيال والهدر".
وأكد ترامب للصحفيين في المكتب البيضاوي يوم الخميس أن توجيهاته للوزراء كانت: "احتفظوا بكل الأشخاص الذين تريدونهم، وكل الأشخاص الذين تحتاجونهم". ومع ذلك، أشار إلى أن ماسك سيتدخل إذا لم يقم رؤساء الأقسام بإجراء التخفيضات الكافية، قائلًا: "إذا كانوا يستطيعون إجراء التخفيضات، فهذا أفضل. وإذا لم يقوموا بذلك، فإيلون سيتولى القيام بالتخفيضات".
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