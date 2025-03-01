https://sarabic.ae/20250301/ماسك-يفجر-مفاجأة-غروك-يعطي-تشخيصا-أفضل-من-الطبيب-البشري-1098290730.html

ماسك يفجر مفاجأة: "غروك" يعطي تشخيصا أفضل من الطبيب البشري

ماسك يفجر مفاجأة: "غروك" يعطي تشخيصا أفضل من الطبيب البشري

سبوتنيك عربي

تطورت قدرات الذكاء الاصطناعي حتى أصبح يهدد الكثير من الوظائف، بما في ذلك الوظائف الطبية، حيث يخشى العاملون في هذا المجال من أن تحل التقنيات الحديثة محلهم. 01.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-01T11:53+0000

2025-03-01T11:53+0000

2025-03-01T11:53+0000

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وفي فيديو انتشر على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، تحدث الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن قدرات الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، قائلا: "أعتقد أن الذكاء الاصطناعي سيكون مفيدًا جدًا في الأمور الطبية".وأضاف: "يمكنك الآن تحميل صور الأشعة السينية أو صور الرنين المغناطيسي على "غروك" (خدمة الذكاء الاصطناعي من منصة إكس)، وسيقدم لك تشخيصًا طبيًا"، وتابع: "لقد رأيت حالات كان التشخيص فيها أفضل مما قدمه الأطباء".يذكر أن ماسك أطلق أول نموذج للذكاء الاصطناعي التوليدي لشركته الناشئة "إكس أيه آي" (xAI)، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، تحت اسم "غروك 1"، ثم أطلق "غروك 2" في أغسطس/ آب 2024، و"غروك 3" في فبراير/ شباط 2025.وجاءت تصريحات ماسك، في وقت يشهد فيه العالم تطورًا سريعًا في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يثير مخاوف من تأثيرها على سوق العمل، خاصة في المجالات التي تعتمد على المهارات التشخيصية والتحليلية، مثل الطب.تُظهر هذه التصريحات كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير وجه القطاعات المختلفة، بما في ذلك الرعاية الصحية، ما يفتح الباب أمام نقاشات حول مستقبل العمل والتحديات التي قد تواجهها المهن التقليدية.

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