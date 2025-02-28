https://sarabic.ae/20250228/لأول-مرة-في-التاريخ-دولة-عربية-تستخدم-الدرون-والذكاء-الاصطناعي-لرصد-هلال-رمضان-1098259356.html
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان
سبوتنيك عربي
في خطوة غير مسبوقة عالميا، أعلنت دولة عربية عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في إنجاز يعكس تبني أحدث الحلول... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T11:52+0000
2025-02-28T11:52+0000
2025-02-28T11:55+0000
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وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قرر أن يتحرى هذا العام هلال شهر رمضان، باستخدام طائرات "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وأوضح أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال.كما يأتي ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفلكية المتخصصة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة سبّاقة في توظيف التكنولوجيا لخدمة العلوم الشرعية والفلكية، وفقا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
https://sarabic.ae/20250228/1098253967.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان
11:52 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 11:55 GMT 28.02.2025)
في خطوة غير مسبوقة عالميا، أعلنت دولة عربية عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في إنجاز يعكس تبني أحدث الحلول التكنولوجية في المجالات الدينية والعلمية.
وذكرت
وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قرر أن يتحرى هذا العام هلال شهر رمضان، باستخدام طائرات "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال.
وأضاف أن هذا التحري سيتم بالتوازي مع شهادات الرؤية بالعين المجردة، واستخدام المراصد الفلكية المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في جميع أرجاء الدولة، لضمان دقة رصد الأهلة وتقديم بيانات علمية موثوقة.
كما يأتي ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفلكية المتخصصة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة سبّاقة في توظيف التكنولوجيا لخدمة العلوم الشرعية والفلكية، وفقا مجلس الإمارات
للإفتاء الشرعي.