لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
10:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:34 GMT
26 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: الدولة العميقة في أمريكا بدأت تعي بأن استمرار السياسة السابقة لن يجدي نفعا
17:03 GMT
59 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
18:03 GMT
29 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
18:33 GMT
29 د
On air
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
09:16 GMT
30 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:45 GMT
15 د
مساحة حرة
ما دلالة إعلان واشنطن أنها لن تقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا ضمن أي اتفاق مع روسيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
توقعات علمية بأن نقص المعلومات ربما يجعل أكثر من نصف الأنواع معرضة للاندثار
10:50 GMT
10 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
ملفات ساخنة
غزة...غموض حول مصير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار
11:30 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
لقاء سبوتنيك
ضلوع أطراف جديدة في حرب السودان التي تقترب من عامها الثاني دون حلول
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sarabic.ae/20250228/لأول-مرة-في-التاريخ-دولة-عربية-تستخدم-الدرون-والذكاء-الاصطناعي-لرصد-هلال-رمضان-1098259356.html
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان
لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان
سبوتنيك عربي
في خطوة غير مسبوقة عالميا، أعلنت دولة عربية عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في إنجاز يعكس تبني أحدث الحلول... 28.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-28T11:52+0000
2025-02-28T11:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
رمضان
رمضان شهر الخير
الأخبار
مجتمع
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103784/51/1037845189_221:0:1700:832_1920x0_80_0_0_2e74bac9e4f83933b2370d83d695641d.jpg
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قرر أن يتحرى هذا العام هلال شهر رمضان، باستخدام طائرات "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.وأوضح أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال.كما يأتي ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفلكية المتخصصة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة سبّاقة في توظيف التكنولوجيا لخدمة العلوم الشرعية والفلكية، وفقا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
https://sarabic.ae/20250228/1098253967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103784/51/1037845189_406:0:1515:832_1920x0_80_0_0_f952dc3f968c387cafb6a6f4afca404a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, رمضان, رمضان شهر الخير, الأخبار

لأول مرة في التاريخ.. دولة عربية تستخدم "الدرون" والذكاء الاصطناعي لرصد هلال رمضان

11:52 GMT 28.02.2025 (تم التحديث: 11:55 GMT 28.02.2025)
© Photo / CC0 Creative Commonsطائرة مسيرة
طائرة مسيرة - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
© Photo / CC0 Creative Commons
تابعنا عبر
في خطوة غير مسبوقة عالميا، أعلنت دولة عربية عن استخدام طائرات الدرون المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي لتحري هلال شهر رمضان، في إنجاز يعكس تبني أحدث الحلول التكنولوجية في المجالات الدينية والعلمية.
وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية، اليوم الجمعة، أن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، قرر أن يتحرى هذا العام هلال شهر رمضان، باستخدام طائرات "الدرون" المزودة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وأكد المجلس أن هذه هي المرة الأولى عالميا التي يتم فيها تحري الهلال باستخدام الدرون والذكاء الاصطناعي.
وأوضح أن هذه المبادرة تعكس ريادة دولة الإمارات في تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة، وباعتبار أن الرصد وما يتعلق به هو امتداد للرؤية المباشرة التي هي الأصل في ثبوت رؤية الهلال.
Подготовка к наступлению священного месяца Рамадан в Ираке - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2025
مجتمع
الملايين في انتظار شهر رمضان المبارك
10:54 GMT

وأضاف أن هذا التحري سيتم بالتوازي مع شهادات الرؤية بالعين المجردة، واستخدام المراصد الفلكية المزودة بأحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة في جميع أرجاء الدولة، لضمان دقة رصد الأهلة وتقديم بيانات علمية موثوقة.

كما يأتي ذلك بالتنسيق مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفلكية المتخصصة، مما يعزز مكانة الإمارات كدولة سبّاقة في توظيف التكنولوجيا لخدمة العلوم الشرعية والفلكية، وفقا مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала