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دولة عربية تعلن عن رغبتها بالشراكة مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي
دولة عربية تعلن عن رغبتها بالشراكة مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، عن رغبة العراق في تطوير الشراكة مع روسيا في مجال الذكاء... 26.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-26T20:39+0000
2025-02-26T20:39+0000
روسيا
العراق
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وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي تلقته وكالة "سبوتنيك" عقب المحادثات: "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، وبحثا مجالات التعاون المشترك خاصة في قطاعي الطاقة والنفط".وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء العراقي تلقى دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، والتي ستقام في مايو/أيار المقبل. وأكد الوزارة أن الشركات الروسية اكتسبت خبرة متراكمة في التعاون مع الشركاء العراقيين في قطاع النفط، ويقوم الطرفان بتطوير مشاريع مشتركة لإنتاج النفط في ثلاثة حقول منذ أكثر من 10 سنوات، وتم اكتشاف أكبر حقل منذ 25 عامًا وهو حقل "إريو". الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دبي للمستقبل" لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي واقع والبشر سيكون لهم أدوار أهموانعقدت في بغداد، اليوم الأربعاء، الدورة العاشرة للجنة الحكومية العراقية الروسية، حيث وقع الطرفان على مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال تطوير النقل البحري والرعاية الصحية والقطاع النفطي، وكذلك على مستوى غرف التجارة والصناعة بين البلدين.
https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تبرم-اتفاقا-لتقديم-الخدمات-الحكومية-بالذكاء-الاصطناعي-1098116974.html
https://sarabic.ae/20250219/آيدكس-2025-برج-مراقبة-إماراتي-لحماية-الحدود-يعمل-بالذكاء-الاصطناعي-صور-1097958286.html
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روسيا, العراق, العالم العربي
روسيا, العراق, العالم العربي

دولة عربية تعلن عن رغبتها بالشراكة مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي

20:39 GMT 26.02.2025
© Getty Images / Europa Press Newsالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.02.2025
© Getty Images / Europa Press News
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، خلال لقائه وزير الطاقة الروسي، سيرغي تسيفيليف، عن رغبة العراق في تطوير الشراكة مع روسيا في مجال الذكاء الاصطناعي،
وجاء في بيان المكتب الصحفي لرئيس الوزراء العراقي تلقته وكالة "سبوتنيك" عقب المحادثات: "استقبل رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، وزير الطاقة الروسي سيرغي تسيفيليف، وبحثا مجالات التعاون المشترك خاصة في قطاعي الطاقة والنفط".

وأكد السوداني رغبة العراق في توسيع التعاون مع الجانب الروسي في عدد من المجالات، فضلاً عن تطوير الشراكة والخبرات في مجال الذكاء الاصطناعي.

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وأفاد البيان بأن رئيس الوزراء العراقي تلقى دعوة رسمية من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمشاركة في احتفالات الذكرى الثمانين للانتصار على النازية، والتي ستقام في مايو/أيار المقبل.

وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة الطاقة الروسية، عقب اجتماع لجنة التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني، أن روسيا والعراق يناقشان شروط مشاركة روسيا في مشروع نفط الناصرية.

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وأكد الوزارة أن الشركات الروسية اكتسبت خبرة متراكمة في التعاون مع الشركاء العراقيين في قطاع النفط، ويقوم الطرفان بتطوير مشاريع مشتركة لإنتاج النفط في ثلاثة حقول منذ أكثر من 10 سنوات، وتم اكتشاف أكبر حقل منذ 25 عامًا وهو حقل "إريو".
الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دبي للمستقبل" لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي واقع والبشر سيكون لهم أدوار أهم
وانعقدت في بغداد، اليوم الأربعاء، الدورة العاشرة للجنة الحكومية العراقية الروسية، حيث وقع الطرفان على مذكرات تفاهم واتفاقيات في مجال تطوير النقل البحري والرعاية الصحية والقطاع النفطي، وكذلك على مستوى غرف التجارة والصناعة بين البلدين.
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