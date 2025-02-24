https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تبرم-اتفاقا-لتقديم-الخدمات-الحكومية-بالذكاء-الاصطناعي-1098116974.html

دولة عربية تبرم اتفاقا لتقديم الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

دولة عربية تبرم اتفاقا لتقديم الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

سبوتنيك عربي

وقّعت حكومة دولة قطر، اتفاقية مدتها 5 سنوات مع شركة "سكيل إيه. آي" الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام... 24.02.2025, سبوتنيك عربي

2025-02-24T10:10+0000

2025-02-24T10:10+0000

2025-02-24T10:10+0000

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ونقل موقع "أرابيان بيزنس"، بيانا صادرا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أوضح أن "الاتفاقية ستتيح للحكومة القطرية استخدام أدوات مثل التحليلات التنبؤية والأتمتة وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف تبسيط العمليات الحكومية ورفع كفاءتها، كما ستقوم شركة "سكيل إيه. آي" بتطوير أكثر من 50 استخدامًا محتملاً للذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الخمس المقبلة".من جهته، قال تريفور تومسون، رئيس النمو العالمي في شركة "سكيل إيه. آي"، إن "هذه الاتفاقية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به للحكومات الأخرى حول العالم"، مشيرًا إلى أن "الشراكة ستسهم في تحقيق تأثير أسرع في تحسين الخدمات الحكومية"، ولم يكشف تومسون عن القيمة المالية للصفقة.وتأسست شركة "سكيل إيه. آي" عام 2016، ومقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتُعد من الشركات الرائدة في توفير البيانات المصنفة بدقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبين أيه آي". كما تتعاون الشركة مع عملاء بارزين، بما في ذلك "مايكروسوفت" وبنك "مورغان ستانلي" وشركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبين أيه آي" و"كور".وتشير تقديرات حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 29%. كما تتوقع دراسة لشركة "بي دبليو سي"، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول العام نفسه، ما يعكس نحو 2% من الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التقنية.

https://sarabic.ae/20250216/الأذكى-إيلون-ماسك-يكشف-النقاب-عن-الذكاء-الاصطناعي-الأكثر-تطورا-1097837049.html

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