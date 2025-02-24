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https://sarabic.ae/20250224/دولة-عربية-تبرم-اتفاقا-لتقديم-الخدمات-الحكومية-بالذكاء-الاصطناعي-1098116974.html
دولة عربية تبرم اتفاقا لتقديم الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي
دولة عربية تبرم اتفاقا لتقديم الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي
سبوتنيك عربي
وقّعت حكومة دولة قطر، اتفاقية مدتها 5 سنوات مع شركة "سكيل إيه. آي" الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام... 24.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-24T10:10+0000
2025-02-24T10:10+0000
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ونقل موقع "أرابيان بيزنس"، بيانا صادرا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أوضح أن "الاتفاقية ستتيح للحكومة القطرية استخدام أدوات مثل التحليلات التنبؤية والأتمتة وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف تبسيط العمليات الحكومية ورفع كفاءتها، كما ستقوم شركة "سكيل إيه. آي" بتطوير أكثر من 50 استخدامًا محتملاً للذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الخمس المقبلة".من جهته، قال تريفور تومسون، رئيس النمو العالمي في شركة "سكيل إيه. آي"، إن "هذه الاتفاقية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به للحكومات الأخرى حول العالم"، مشيرًا إلى أن "الشراكة ستسهم في تحقيق تأثير أسرع في تحسين الخدمات الحكومية"، ولم يكشف تومسون عن القيمة المالية للصفقة.وتأسست شركة "سكيل إيه. آي" عام 2016، ومقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتُعد من الشركات الرائدة في توفير البيانات المصنفة بدقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبين أيه آي". كما تتعاون الشركة مع عملاء بارزين، بما في ذلك "مايكروسوفت" وبنك "مورغان ستانلي" وشركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبين أيه آي" و"كور".وتشير تقديرات حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 29%. كما تتوقع دراسة لشركة "بي دبليو سي"، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول العام نفسه، ما يعكس نحو 2% من الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التقنية.
https://sarabic.ae/20250216/الأذكى-إيلون-ماسك-يكشف-النقاب-عن-الذكاء-الاصطناعي-الأكثر-تطورا-1097837049.html
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العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي
العالم العربي, قطر, أخبار قطر اليوم, أخبار الذكاء الاصطناعي

دولة عربية تبرم اتفاقا لتقديم الخدمات الحكومية بالذكاء الاصطناعي

10:10 GMT 24.02.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnsonالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2025
© Photo / Unsplash/ Steve Johnson
تابعنا عبر
وقّعت حكومة دولة قطر، اتفاقية مدتها 5 سنوات مع شركة "سكيل إيه. آي" الأمريكية المتخصصة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك لتعزيز وتحسين الخدمات الحكومية باستخدام الأدوات الذكية المتقدمة، حيث جرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات قمة "الويب في قطر - 2025".
ونقل موقع "أرابيان بيزنس"، بيانا صادرا عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات القطرية، أوضح أن "الاتفاقية ستتيح للحكومة القطرية استخدام أدوات مثل التحليلات التنبؤية والأتمتة وتحليل البيانات المتقدمة، بهدف تبسيط العمليات الحكومية ورفع كفاءتها، كما ستقوم شركة "سكيل إيه. آي" بتطوير أكثر من 50 استخدامًا محتملاً للذكاء الاصطناعي، خلال السنوات الخمس المقبلة".
من جهته، قال تريفور تومسون، رئيس النمو العالمي في شركة "سكيل إيه. آي"، إن "هذه الاتفاقية يمكن أن تكون نموذجًا يُحتذى به للحكومات الأخرى حول العالم"، مشيرًا إلى أن "الشراكة ستسهم في تحقيق تأثير أسرع في تحسين الخدمات الحكومية"، ولم يكشف تومسون عن القيمة المالية للصفقة.
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا
16 فبراير, 15:25 GMT
وتأسست شركة "سكيل إيه. آي" عام 2016، ومقرها في سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، وتُعد من الشركات الرائدة في توفير البيانات المصنفة بدقة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي، مثل "شات جي بي تي" التابع لشركة "أوبين أيه آي". كما تتعاون الشركة مع عملاء بارزين، بما في ذلك "مايكروسوفت" وبنك "مورغان ستانلي" وشركات الذكاء الاصطناعي مثل "أوبين أيه آي" و"كور".
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المتزايدة لدول الخليج، بما في ذلك قطر، لتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعزيز مكانتها في هذا المجال.
وتشير تقديرات حديثة إلى أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بنحو 12% من الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة بحلول عام 2030، بمعدل نمو سنوي يبلغ 29%. كما تتوقع دراسة لشركة "بي دبليو سي"، أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في اقتصاد الشرق الأوسط إلى 320 مليار دولار بحلول العام نفسه، ما يعكس نحو 2% من الفوائد العالمية المتوقعة من هذه التقنية.
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