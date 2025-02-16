"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا

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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:17 GMT
11 د
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الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
09:28 GMT
15 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
09:43 GMT
17 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
11:03 GMT
17 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
11:20 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
12:03 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
12:13 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
12:30 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
13:33 GMT
22 د
ع الموجة مع ايلي
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نائب الرئيس الأمريكي يؤكد على ضرورة تحقيق تسوية دائمة للأزمة الأوكرانية، وإسرائيل ترفض المقترح الفرنسي للانسحاب من لبنان
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
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لبنان والعالم
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أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
حوار مع الشاعر العراقي رضا جعفر
09:38 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
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عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
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28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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شؤون عسكرية
خبير: الاتفاق بين السودان وروسيا هو على نقطة لوجستية في البحر الأحمر وليس قاعدة عسكرية
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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الإنسان والثقافة
جامعة الصداقة بين الشعوب تحتفل بالذكرى ال65 لتأسيسها
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ما هو اختراع الكالسيوم "المدهش" الذي تقدمه الطبيعة للأرانب؟
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https://sarabic.ae/20250216/الأذكى-إيلون-ماسك-يكشف-النقاب-عن-الذكاء-الاصطناعي-الأكثر-تطورا-1097837049.html
"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا
"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا
سبوتنيك عربي
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن الإطلاق الوشيك لنسخة جديدة من خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" التابعة لشركته "xAI" (إكس أيه آي). 16.02.2025, سبوتنيك عربي
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وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "سيطرح "غروك 3" في عرض توضيحي مباشر في الساعة 8 مساءً، يوم الاثنين، (7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء) "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".وأعلن ماسك الإطلاق المخطط له لبرنامج المحادثة الروبوتية خلال مؤتمر عبر الفيديو في القمة العالمية للحكومات في دبي، يوم الخميس، وقال عنه إنه نموذج الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على كل أداة منافسة تم إصدارها حتى الآن.ويأتي إطلاق "غروك" في الوقت الذي تسارع فيه البلدان إلى تقديم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تكون أكثر تطوراً وأقل كلفة في التصنيع.
https://sarabic.ae/20250213/الرئيس-التنفيذي-لمؤسسة-دبي-للمستقبل-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-واقع-والبشر-سيكون-لهم-أدوار-أهم-1097759775.html
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اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن

"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا

15:25 GMT 16.02.2025
© AP Photo / Susan Walshإيلون ماسك
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 16.02.2025
© AP Photo / Susan Walsh
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أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن الإطلاق الوشيك لنسخة جديدة من خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" التابعة لشركته "xAI" (إكس أيه آي).
وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "سيطرح "غروك 3" في عرض توضيحي مباشر في الساعة 8 مساءً، يوم الاثنين، (7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء) "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".

وتعمل شركة (إكس أيه آي) على تطوير الذكاء الاصطناعي "غروك"، والذي تم تقديمه، في نوفمبر\تشرين الثاني 2023.

خلفان بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل - سبوتنيك عربي, 1920, 13.02.2025
الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دبي للمستقبل" لـ"سبوتنيك": الذكاء الاصطناعي واقع والبشر سيكون لهم أدوار أهم
13 فبراير, 18:57 GMT
وأعلن ماسك الإطلاق المخطط له لبرنامج المحادثة الروبوتية خلال مؤتمر عبر الفيديو في القمة العالمية للحكومات في دبي، يوم الخميس، وقال عنه إنه نموذج الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على كل أداة منافسة تم إصدارها حتى الآن.
ويأتي إطلاق "غروك" في الوقت الذي تسارع فيه البلدان إلى تقديم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تكون أكثر تطوراً وأقل كلفة في التصنيع.
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