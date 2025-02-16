https://sarabic.ae/20250216/الأذكى-إيلون-ماسك-يكشف-النقاب-عن-الذكاء-الاصطناعي-الأكثر-تطورا-1097837049.html
"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا
"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا
سبوتنيك عربي
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن الإطلاق الوشيك لنسخة جديدة من خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" التابعة لشركته "xAI" (إكس أيه آي). 16.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-16T15:25+0000
2025-02-16T15:25+0000
2025-02-16T15:25+0000
اقتصاد
العالم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104551/48/1045514876_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_c7bc59b17ce6b88336d541df0d47b439.jpg
وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "سيطرح "غروك 3" في عرض توضيحي مباشر في الساعة 8 مساءً، يوم الاثنين، (7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء) "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".وأعلن ماسك الإطلاق المخطط له لبرنامج المحادثة الروبوتية خلال مؤتمر عبر الفيديو في القمة العالمية للحكومات في دبي، يوم الخميس، وقال عنه إنه نموذج الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على كل أداة منافسة تم إصدارها حتى الآن.ويأتي إطلاق "غروك" في الوقت الذي تسارع فيه البلدان إلى تقديم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي والتي تكون أكثر تطوراً وأقل كلفة في التصنيع.
https://sarabic.ae/20250213/الرئيس-التنفيذي-لمؤسسة-دبي-للمستقبل-لـسبوتنيك-الذكاء-الاصطناعي-واقع-والبشر-سيكون-لهم-أدوار-أهم-1097759775.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104551/48/1045514876_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a98f4e3fdfc12e48c488d9b7fc3ae2fa.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن
"الأذكى"... إيلون ماسك يكشف النقاب عن الذكاء الاصطناعي الأكثر تطورا
أعلن رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، عن الإطلاق الوشيك لنسخة جديدة من خدمة الذكاء الاصطناعي "غروك" التابعة لشركته "xAI" (إكس أيه آي).
وكتب ماسك في صفحته على منصة "إكس": "سيطرح "غروك 3" في عرض توضيحي مباشر في الساعة 8 مساءً، يوم الاثنين، (7 صباحًا بتوقيت موسكو يوم الثلاثاء) "أذكى ذكاء اصطناعي على وجه الأرض".
وتعمل شركة (إكس أيه آي) على تطوير الذكاء الاصطناعي "غروك"، والذي تم تقديمه، في نوفمبر\تشرين الثاني 2023.
وأعلن ماسك الإطلاق المخطط له لبرنامج المحادثة الروبوتية خلال مؤتمر عبر الفيديو في القمة العالمية للحكومات في دبي
، يوم الخميس، وقال عنه إنه نموذج الذكاء الاصطناعي الذي من شأنه أن يتفوق على كل أداة منافسة تم إصدارها حتى الآن.
ويأتي إطلاق "غروك" في الوقت الذي تسارع فيه البلدان إلى تقديم روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي
والتي تكون أكثر تطوراً وأقل كلفة في التصنيع.