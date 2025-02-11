https://sarabic.ae/20250211/رئيسة-صندوق-النقد-الدولي-تأثير-الذكاء-الاصطناعي-على-سوق-العمل-يشبه-التسونامي-1097684775.html
رئيسة صندوق النقد الدولي: تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يشبه "التسونامي"
رئيسة صندوق النقد الدولي: تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يشبه "التسونامي"
سبوتنيك عربي
أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، بأن إدخال الذكاء الاصطناعي سيكون له "تأثير تسونامي"على سوق العمل. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T15:47+0000
2025-02-11T15:47+0000
2025-02-11T15:47+0000
اقتصاد
القمة العالمية للحكومات
دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
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وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "في الاقتصادات المتقدمة، 60% من الوظائف وخلال فترة زمينة قصيرة، إما ستصبح أقوى وأكثر كفاءة، أو سوف تتحول، أو تختفي".وأوضحت أن هذا يعني أن البلدان الفقيرة محرومة من "معزز قوي للإنتاج" الذي يكون على شكل الذكاء الاصطناعي.وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250211/مستشار-الرئيس-الإماراتي-لشؤون-الأبحاث-الاستراتيجية-بلادنا-ستكون-رائدة-في-التكنولوجيا-المتقدمة-1097673178.html
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اقتصاد, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
اقتصاد, القمة العالمية للحكومات, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
رئيسة صندوق النقد الدولي: تأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل يشبه "التسونامي"
أفادت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، اليوم الثلاثاء، بأن إدخال الذكاء الاصطناعي سيكون له "تأثير تسونامي"على سوق العمل.
وقالت جورجيفا خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: "في الاقتصادات المتقدمة، 60% من الوظائف وخلال فترة زمينة قصيرة، إما ستصبح أقوى وأكثر كفاءة، أو سوف تتحول، أو تختفي".
وأشارت إلى أن هذه النسبة في الاقتصادات النامية ستصل إلى 40%، وفي البلدان المنخفضة الدخل ستصل إلى 26%.
وأوضحت أن هذا يعني أن البلدان الفقيرة محرومة من "معزز قوي للإنتاج" الذي يكون على شكل الذكاء الاصطناعي.
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.