https://sarabic.ae/20250211/انطلاق-القمة-العالمية-للحكومات-في-دبي-بمشاركة-دولية-واسعة-1097657956.html
انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة
انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T05:42+0000
2025-02-11T05:42+0000
2025-02-11T05:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
القمة العالمية للحكومات
دبي
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كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة هي "ثِقَل التاريخ": هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟"، وأيضا "هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟"، وذلك بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.كما ستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".
https://sarabic.ae/20250208/قمة-الحكومات-في-دبي-تبحث-التحديات-وفرص-التعاون-بين-دول-العالم-1097598394.html
دبي
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, القمة العالمية للحكومات, دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, القمة العالمية للحكومات, دبي
انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة
05:42 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 05:55 GMT 11.02.2025)
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس القمة العالمية للحكومات، وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة.
ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة هي "ثِقَل التاريخ": هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟"، وأيضا "هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟"، وذلك بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات
العربية المتحدة.
كما ستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".