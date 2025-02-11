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183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
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الإنسان والثقافة
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مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي وصلاحية إبداع العلماء
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30 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
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انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة
انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة
سبوتنيك عربي
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة. 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T05:42+0000
2025-02-11T05:55+0000
أخبار الإمارات العربية المتحدة
القمة العالمية للحكومات
دبي
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كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة هي "ثِقَل التاريخ": هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟"، وأيضا "هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟"، وذلك بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.كما ستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".
https://sarabic.ae/20250208/قمة-الحكومات-في-دبي-تبحث-التحديات-وفرص-التعاون-بين-دول-العالم-1097598394.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, القمة العالمية للحكومات, دبي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, القمة العالمية للحكومات, دبي

انطلاق أعمال القمة العالمية للحكومات في دبي بمشاركة دولية واسعة

05:42 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 05:55 GMT 11.02.2025)
© Sputnik . WAEL MAGDI انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي
انطلاق فعاليات القمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Sputnik . WAEL MAGDI
تابعنا عبر
انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
قمة الحكومات في دبي عام 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.02.2025
قمة الحكومات في دبي تبحث التحديات وفرص التعاون بين دول العالم
8 فبراير, 19:55 GMT

وشهدت الجلسة الافتتاحية حضور محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس القمة العالمية للحكومات، وعمر سلطان العلماء، وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، نائب رئيس القمة.

ومن أهم الموضوعات التي تطرحها القمة هي "ثِقَل التاريخ": هل يمكن للأمم أن تتطور بما يتجاوز ماضيها؟"، وأيضا "هل تقود التحالفات الاقتصادية مستقبل النفوذ العالمي؟"، وذلك بمشاركة محمد شيمشك، وزير الخزانة والمالية التركي، والدكتور ثاني الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات العربية المتحدة.
كما ستشهد القمة أيضا كلمة لإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركات "سبيس إكس، تيسلا، إكس".
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