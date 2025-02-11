https://sarabic.ae/20250211/مستشار-الرئيس-الإماراتي-لشؤون-الأبحاث-الاستراتيجية-بلادنا-ستكون-رائدة-في-التكنولوجيا-المتقدمة-1097673178.html
مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة
مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة
سبوتنيك عربي
صرّح فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستكون رائدة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقال البناي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دولة الإمارات ستكون من الدول الرائدة في هذا المجال، والتي سوف تلعب دور محوري في التكنولوجيا المتقدمة".وتابع: "الإمارات ستكون سباقة في التكنولوجيا وسنضيفها لكافة المجالات، في مجال الذكاء الاصطناعي والعربات المسيرة".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250211/كيف-توقعت-قمة-الحكومات-شكل-العالم-في-٢٠٥٠-1097659349.html
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حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, أخبار العالم الآن
مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة
11:20 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 11.02.2025)
حصري
صرّح فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة.
وقال البناي في تصريح لوكالة "سبوتنيك
": "دولة الإمارات ستكون من الدول الرائدة في هذا المجال، والتي سوف تلعب دور محوري في التكنولوجيا المتقدمة".
وتابع: "الإمارات ستكون سباقة في التكنولوجيا وسنضيفها لكافة المجالات، في مجال الذكاء الاصطناعي والعربات المسيرة".
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات
في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.
كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.
وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات
واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.