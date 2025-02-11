مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف ينعكس الانسحاب الأمريكي الوشيك من سوريا على الأمن والاستقرار هناك؟
10:30 GMT
29 د
قوانين الاقتصاد
زيادة تدفق السياح العرب إلى روسيا والإمارات في الصدارة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:03 GMT
22 د
مرايا العلوم
من أين جاءت أغلب النيازك التي سقطت على الأرض؟
12:25 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير صغير ولكن ملحوظ على تغير المناخ
12:55 GMT
5 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
13:03 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
13:36 GMT
24 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: أوروبا تسعى لإيجاد موطئ قدم له على الأراضي السورية تحت أي مسمى وأي شعار
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
18:03 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
18:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
09:18 GMT
29 د
من الملعب
On air
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
11:03 GMT
27 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ماهي بدائل الدول العربية لمقترح ترامب بشأن غزة
12:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:33 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
12:53 GMT
7 د
لقاء سبوتنيك
مصر تتمسك بموقفها الرافض لتهجير الفلسطينيين رغم ضغوط ترامب
13:03 GMT
56 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250211/مستشار-الرئيس-الإماراتي-لشؤون-الأبحاث-الاستراتيجية-بلادنا-ستكون-رائدة-في-التكنولوجيا-المتقدمة-1097673178.html
مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة
مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة
سبوتنيك عربي
صرّح فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستكون رائدة... 11.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-11T11:20+0000
2025-02-11T12:43+0000
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
القمة العالمية للحكومات
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097673244_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9baebb6c8efe9a04011e5b034d3989df.jpg
وقال البناي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دولة الإمارات ستكون من الدول الرائدة في هذا المجال، والتي سوف تلعب دور محوري في التكنولوجيا المتقدمة".وتابع: "الإمارات ستكون سباقة في التكنولوجيا وسنضيفها لكافة المجالات، في مجال الذكاء الاصطناعي والعربات المسيرة".وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
https://sarabic.ae/20250211/كيف-توقعت-قمة-الحكومات-شكل-العالم-في-٢٠٥٠-1097659349.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/0b/1097673244_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_257ef8e5bc221b4dbee0b38a3b3be9d6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, أخبار العالم الآن
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, القمة العالمية للحكومات, أخبار العالم الآن

مستشار الرئيس الإماراتي لشؤون الأبحاث الاستراتيجية: بلادنا ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة

11:20 GMT 11.02.2025 (تم التحديث: 12:43 GMT 11.02.2025)
© Getty Images / Shahin Olakara Photographyعلم الإمارات
علم الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
© Getty Images / Shahin Olakara Photography
تابعنا عبر
حصري
صرّح فيصل عبد العزيز البناي، مستشار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لشؤون الأبحاث الاستراتيجية والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الثلاثاء، أن بلاده ستكون رائدة في التكنولوجيا المتقدمة.
وقال البناي في تصريح لوكالة "سبوتنيك": "دولة الإمارات ستكون من الدول الرائدة في هذا المجال، والتي سوف تلعب دور محوري في التكنولوجيا المتقدمة".
وتابع: "الإمارات ستكون سباقة في التكنولوجيا وسنضيفها لكافة المجالات، في مجال الذكاء الاصطناعي والعربات المسيرة".
الدكتور محمد القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ورئيس القمة العالمية للحكومات في دبي - سبوتنيك عربي, 1920, 11.02.2025
كيف توقعت القمة العالمية للحكومات في دبي شكل العالم عام 2050؟
06:25 GMT
وانطلقت، اليوم الثلاثاء، فعاليات أعمال القمة العالمية للحكومات في إمارة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمشاركة أكثر من 30 رئيس دولة وحكومة، و140 حكومة.

كما تشهد القمة مشاركة نحو 80 منظمة دولية وإقليمية ومؤسسة عالمية، إضافة إلى نخبة من قادة الفكر والخبراء العالميين، وبحضور أكثر من 6000 مشارك.

وتركّز القمة على التعاون الدولي ومواجهة التحديات واستكشاف الفرص في ظل التطورات التكنولوجية والرقمية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Реактивная система залпового огня Ураган наносит удар по позициям ВСУ - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала