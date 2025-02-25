https://sarabic.ae/20250225/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إحداث-تغييرات-جذرية-في-البنتاغون-1098177861.html
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وزارة الدفاع الأمريكية مقبلة على تغيير جذري، في ظل عدم رضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الطريقة التي... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
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وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإحداث تغيير جذري في البنتاغون. لقد فشلوا في اجتياز سبع عمليات تدقيق متتالية. الثقة في الجيش بين العسكريين منخفضة. سوف يقوم الرئيس بإحداث تغيير جذري في البنتاغون".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية في البنتاغون، الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين.
https://sarabic.ae/20250222/ترامب-يعلن-إقالة-رئيس-أركان-الجيش-الأمريكي-1098052638.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وزارة الدفاع الأمريكية مقبلة على تغيير جذري، في ظل عدم رضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الطريقة التي ينظر بها العسكريون إلى جيشهم.
وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإحداث تغيير جذري في البنتاغون. لقد فشلوا في اجتياز سبع عمليات تدقيق متتالية. الثقة في الجيش بين العسكريين منخفضة. سوف يقوم الرئيس بإحداث تغيير جذري في البنتاغون".
وتحدثت عن قرار الرئيس الأمريكي بإقالة تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو أعلى منصب عسكري، قائلة إن الرئيس الأمريكي كان غير راض عن أداء براون.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة
، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة
، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.
ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية في البنتاغون، الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين.