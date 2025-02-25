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حوار مع الشاعر الأردني محمد محمود العزام
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شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
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الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
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مساحة حرة
المحافظون يعودون لحكم ألمانيا
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https://sarabic.ae/20250225/البيت-الأبيض-ترامب-يعتزم-إحداث-تغييرات-جذرية-في-البنتاغون-1098177861.html
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون
البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون
سبوتنيك عربي
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وزارة الدفاع الأمريكية مقبلة على تغيير جذري، في ظل عدم رضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الطريقة التي... 25.02.2025, سبوتنيك عربي
2025-02-25T20:39+0000
2025-02-25T20:39+0000
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وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإحداث تغيير جذري في البنتاغون. لقد فشلوا في اجتياز سبع عمليات تدقيق متتالية. الثقة في الجيش بين العسكريين منخفضة. سوف يقوم الرئيس بإحداث تغيير جذري في البنتاغون".وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب.وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية في البنتاغون، الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين.
https://sarabic.ae/20250222/ترامب-يعلن-إقالة-رئيس-أركان-الجيش-الأمريكي-1098052638.html
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البيت الأبيض: ترامب يعتزم إحداث تغييرات جذرية في البنتاغون

20:39 GMT 25.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnikالبيت الأبيض في العاصمة واشنطن
البيت الأبيض في العاصمة واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 25.02.2025
© AP Photo / Andrew Harnik
تابعنا عبر
أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أن وزارة الدفاع الأمريكية مقبلة على تغيير جذري، في ظل عدم رضا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن الطريقة التي ينظر بها العسكريون إلى جيشهم.
وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "لقد حان الوقت لإحداث تغيير جذري في البنتاغون. لقد فشلوا في اجتياز سبع عمليات تدقيق متتالية. الثقة في الجيش بين العسكريين منخفضة. سوف يقوم الرئيس بإحداث تغيير جذري في البنتاغون".

وتحدثت عن قرار الرئيس الأمريكي بإقالة تشارلز براون من منصب رئيس هيئة الأركان المشتركة، وهو أعلى منصب عسكري، قائلة إن الرئيس الأمريكي كان غير راض عن أداء براون.

الجنرال تشارلز براون، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2025
ترامب يعلن إقالة رئيس أركان الجيش الأمريكي
22 فبراير, 01:02 GMT
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إقالة رئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال تشارلز براون، وتعيين الجنرال دان كين خلفًا له.
يأتي ذلك في الوقت الذي يتجه فيه البنتاغون إلى خفض ميزانيته بنسبة 8 في المئة خلال السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يعادل نحو 50 مليار دولار سنويًا، مع إعادة توجيه هذه الأموال لتمويل أولويات الرئيس ترامب.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، قد تشمل هذه التخفيضات الآلاف من موظفي البنتاغون ووكالات الدفاع، فضلًا عن بعض برامج الأسلحة القائمة. وقد صدرت أوامر بالفعل لمسؤولي الدفاع بإعداد قائمة بالموظفين الذين سيشملهم الإجراء.
ويأتي الاقتراح في الوقت الذي ظهر فيه أعضاء من لجنة الكفاءة الحكومية، التي يقودها الملياردير إيلون ماسك، وهي المؤسسة التي كلفها ترامب بتقليص حجم الحكومة الفيدرالية في البنتاغون، الأسبوع الماضي، لتحديد البرامج والموظفين.
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