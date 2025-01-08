التحقيقات تكشف ملابسات استخدام "تشات جي بي تي" في تفجير شاحنة "تسلا" أمام فندق ترامب

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
32 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
12:34 GMT
7 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
13:03 GMT
25 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
13:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
شيخوخة الأنواع ذات الدم البارد والاعتقاد السائد بأن التدهور البيولوجي التدريجي الذي يؤدي إلى نفوق الحيوانات أمر لا مفر منه
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: الجنود الأوكرانيون يفرون من معسكرات التدريب في فرنسا كي لا يعودوا إلى بلادهم
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
لغز تباطؤ الزمن في حالات الوعي المتغيرة وندرة التوائم
09:18 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:47 GMT
13 د
من الملعب
مانشستر يونايتد يخطف نقطة من الأنفيلد وريال مدريد يتصدر
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
الضفة الغربية.. عمليات عسكرية وخطط إسرائيلية لتسريع مخططات الضم
10:31 GMT
30 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
11:32 GMT
28 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
12:03 GMT
57 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: تركيا تضغط على "قسد" للقبول بحل سياسي
17:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
اليمن بين زيادة وتيرة التصعيد مع إسرائيل وتوقف محاولات حل الأزمة اليمنية
18:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250108/التحقيقات-تكشف-ملابسات-استخدام-تشات-جي-بي-تي-في-تفجير-شاحنة-تسلا-أمام-فندق-ترامب-1096602678.html
التحقيقات تكشف ملابسات استخدام "تشات جي بي تي" في تفجير شاحنة "تسلا" أمام فندق ترامب
التحقيقات تكشف ملابسات استخدام "تشات جي بي تي" في تفجير شاحنة "تسلا" أمام فندق ترامب
سبوتنيك عربي
كشفت تحقيقات المسؤولين عن أن سائق شاحنة "تسلا"، التي انفجرت أمام فندق الرئيس المنتخب ترامب في لاس فيغاس، استخدم تطبيق "تشات جي بي تي" لمحاولة حساب كمية... 08.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-08T19:33+0000
2025-01-08T19:33+0000
العالم
أخبار العالم الآن
دونالد ترامب
شركة تسلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090857323_0:538:2048:1690_1920x0_80_0_0_186f07dd1eecccdcbbf567ff561a92e9.jpg
ونقلت تقارير غربية عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن التحقيقات كشفت عن أن المتهم ماثيو ليفلسبرغر، بحث على موقع "تشات جي بي تي" عن معلومات تتعلق بسرعة حركة الطلقات النارية، والأماكن التي يُسمح فيها قانونًا باستخدام الألعاب النارية، بالإضافة إلى استفسارات أخرى حول المتفجرات.وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الأمريكي، أن الحادث يُحتمل أن يكون محاولة انتحار، ويُعتبر أول حادث من نوعه على الأراضي الأمريكية يُستخدم فيه "تشات جي بي تي" لصناعة عبوة ناسفة.وعلقت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة تطبيق "تشات جي بي تي"، في بيان لها على استنتاجات الشرطة، مؤكدة التزامها بالاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن "نماذجها مُصممة لرفض التعليمات الضارة".في سياق متصل، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود أي رابط بين الهجوم الذي وقع في نيو أورليانز والحادث الذي وقع في لاس فيغاس في اليوم نفسه، رغم وقوعهما بفارق ساعات قليلة.يُذكر أن شاحنة صغيرة من طراز "سايبر تراك" من إنتاج شركة "تسلا" انفجرت صباح يوم الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني أمام فندق دونالد ترامب في لاس فيغاس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة، ما استدعى إخلاء الفندق.وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، قد أدلى ببيان بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وحادث تفجير سيارة "تسلا" قرب برج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.وقال نائب مساعد "إف بي آي"، كريستوفر رايا، في تصريحات للصحفيين، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، تصرف كإرهابي "الذئب المنفرد".وأضاف: "لا نقدر في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم باستثناء شمس الدين جبار، الموضوع الذي تم إطلاعكم عليه بالفعل".وتابع رايا أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، كان مستوحى بنسبة 100% من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مضيفا: "لقد كان مستوحى بنسبة 100% من "داعش".
https://sarabic.ae/20250108/شولتس-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-غرينلاند-1096602454.html
https://sarabic.ae/20240726/إيلون-ماسك-يصطحب-نتنياهو-في-جولة-إلى-أحد-مصانع-تسلا-فيديو-1091136116.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/10/1090857323_0:346:2048:1882_1920x0_80_0_0_d9781c3e965afd6883ea8c0ce203bba7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, شركة تسلا
العالم, أخبار العالم الآن, دونالد ترامب, شركة تسلا

التحقيقات تكشف ملابسات استخدام "تشات جي بي تي" في تفجير شاحنة "تسلا" أمام فندق ترامب

19:33 GMT 08.01.2025
© Photo / unsplash/Michael Martinelliسيارة تسلا
سيارة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
© Photo / unsplash/Michael Martinelli
تابعنا عبر
كشفت تحقيقات المسؤولين عن أن سائق شاحنة "تسلا"، التي انفجرت أمام فندق الرئيس المنتخب ترامب في لاس فيغاس، استخدم تطبيق "تشات جي بي تي" لمحاولة حساب كمية المتفجرات اللازمة لتنفيذ هجومه.
ونقلت تقارير غربية عن المسؤولين الأمريكيين قولهم إن التحقيقات كشفت عن أن المتهم ماثيو ليفلسبرغر، بحث على موقع "تشات جي بي تي" عن معلومات تتعلق بسرعة حركة الطلقات النارية، والأماكن التي يُسمح فيها قانونًا باستخدام الألعاب النارية، بالإضافة إلى استفسارات أخرى حول المتفجرات.
وأعلن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" الأمريكي، أن الحادث يُحتمل أن يكون محاولة انتحار، ويُعتبر أول حادث من نوعه على الأراضي الأمريكية يُستخدم فيه "تشات جي بي تي" لصناعة عبوة ناسفة.
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.01.2025
شولتس يعلق على تصريحات ترامب حول غرينلاند
19:15 GMT
وعلقت شركة "أوبن إيه آي"، مطورة تطبيق "تشات جي بي تي"، في بيان لها على استنتاجات الشرطة، مؤكدة التزامها بالاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأشارت إلى أن "نماذجها مُصممة لرفض التعليمات الضارة".
في سياق متصل، أوضح مكتب التحقيقات الفيدرالي عدم وجود أي رابط بين الهجوم الذي وقع في نيو أورليانز والحادث الذي وقع في لاس فيغاس في اليوم نفسه، رغم وقوعهما بفارق ساعات قليلة.
يُذكر أن شاحنة صغيرة من طراز "سايبر تراك" من إنتاج شركة "تسلا" انفجرت صباح يوم الأربعاء 1 يناير/كانون الثاني أمام فندق دونالد ترامب في لاس فيغاس، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين بجروح طفيفة، ما استدعى إخلاء الفندق.
وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، قد أدلى ببيان بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وحادث تفجير سيارة "تسلا" قرب برج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
رجل الأعمال والملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
إيلون ماسك يصطحب نتنياهو في جولة داخل أحد مصانع "تسلا"... فيديو
26 يوليو 2024, 06:04 GMT
وقال نائب مساعد "إف بي آي"، كريستوفر رايا، في تصريحات للصحفيين، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، تصرف كإرهابي "الذئب المنفرد".
وأضاف: "لا نقدر في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم باستثناء شمس الدين جبار، الموضوع الذي تم إطلاعكم عليه بالفعل".
وتابع رايا أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، كان مستوحى بنسبة 100% من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مضيفا: "لقد كان مستوحى بنسبة 100% من "داعش".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала