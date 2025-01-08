https://sarabic.ae/20250108/شولتس-يعلق-على-تصريحات-ترامب-حول-غرينلاند-1096602454.html

شولتس يعلق على تصريحات ترامب حول غرينلاند

شولتس يعلق على تصريحات ترامب حول غرينلاند

سبوتنيك عربي

صرّح المستشار الألماني، أولاف شولتس، أن شركاء ألمانيا الأوروبيين عبروا عن الاستغراب فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية الأخيرة بشأن غرينلاند وقناة بنما. 08.01.2025, سبوتنيك عربي

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وقال شولتس للصحفيين: "فيما يتعلق بالأحداث الجارية، تبادلت وجهات النظر مع عدد من رؤساء الدول والحكومات الأوروبية ورئيس المجلس الأوروبي في وقت الغداء".وأشار شولتس إلى أنه خلال المناقشات مع الشركاء الأوروبيين، "ظهر استغراب فيما يتعلق بالتصريحات الأمريكية الأخيرة".وختم شولتس قائلا: "مبدأ حرمة الحدود ينطبق على كل دولة، سواء كانت شرقنا أو غربنا، ويجب على كل دولة احترامه، سواء كانت دولة صغيرة أو دولة قوية جدا".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانياترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك

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