https://sarabic.ae/20250107/بعد-استقالة-ترودو-ترامب-يعد-بأن-تكون-كندا-آمنة-إذا-أصبحت-ولاية-أمريكية-1096548540.html

بعد استقالة ترودو... ترامب يعد بأن تكون كندا "آمنة" إذا أصبحت ولاية أمريكية

بعد استقالة ترودو... ترامب يعد بأن تكون كندا "آمنة" إذا أصبحت ولاية أمريكية

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، بأن كندا ستكون "آمنة" وستصبح مع الولايات المتحدة الأمريكية "عظيمة"، في حال اندماجها لتصبح الولاية الأمريكية رقم 51،... 07.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-07T06:18+0000

2025-01-07T06:18+0000

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وكتب ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "العديد من الكنديين يريدون أن تصبح بلادهم الولاية الأمريكية رقم 51، لم يعد بإمكان الولايات المتحدة تحمل العجز التجاري الهائل والإعانات التي تحتاجها كندا للبقاء واقفة على قدميها".وتابع: "معاً، كم ستكون هذه الأمة عظيمة".وكان ترامب، كان قد اقترح على ترودو، خلال زيارته إلى مارالاغو، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أن تصبح كندا ولاية أمريكية، إذا كان يرى أن فرض رسوم جمركية على منتجاتها بسبب فشلها بمعالجة قضايا التجارة والهجرة، سيدمر اقتصاد أوتاوا.يأتي هذا بعدما أعلن ترودو، أمس الاثنين، استقالته من منصبه الذي تولاه منذ 10 أعوام، موضحاً أنه سيواصل أداء مهماته إلى أن يختار حزبه خليفة له. وقال ترودو أمام الصحفيين في أوتاوا: "أعتزم الاستقالة من منصبي كرئيس للحزب والحكومة، بمجرّد أن يختار الحزب رئيسه المقبل".وكانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953، وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009، حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانياترامب يعلن صراحة ضرورة انتزاع غرينلاند من الدنمارك

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