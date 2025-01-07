https://sarabic.ae/20250107/بعد-تصريحات-والده-عن-ضرورة-شرائها-نجل-ترامب-يصل-إلى-غرينلاند-1096547073.html
بعد تصريحات والده عن ضرورة شرائها.. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
بعد تصريحات والده عن ضرورة شرائها.. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام دنماركية نقلاً عن وزير خارجية غرينلاند مينينغواك كلايست، أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيصل إلى غرينلاند... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T03:18+0000
2025-01-07T03:18+0000
2025-01-07T03:18+0000
دونالد ترامب جونيور
ترامب
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية إلى أنه لم يتم تلقي أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة غرينلاند، حسبما ذكر التقرير أمس الاثنين.في 22 ديسمبر، وصف ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، وبالتالي علق على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد في الدنمارك.وفي وقت لاحق من اليوم، رد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيجيدي على ذلك، قائلاً إن الجزيرة ليست للبيع.كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
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دونالد ترامب جونيور, ترامب, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب جونيور, ترامب, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بعد تصريحات والده عن ضرورة شرائها.. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
ذكرت وسائل إعلام دنماركية نقلاً عن وزير خارجية غرينلاند مينينغواك كلايست، أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيصل إلى غرينلاند اليوم الثلاثاء في زيارة خاصة.
سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية إلى أنه لم يتم تلقي أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة غرينلاند
، حسبما ذكر التقرير أمس الاثنين.
في 22 ديسمبر، وصف ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، وبالتالي علق على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد في الدنمارك.
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وفي وقت لاحق من اليوم، رد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيجيدي على ذلك، قائلاً إن الجزيرة ليست للبيع.
كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.