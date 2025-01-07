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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:18 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
11:33 GMT
27 د
صدى الحياة
هل من مبرر لبقاء النازحين السوريين في لبنان حاليا؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
احتياجات الاقتصاد السوري لينتعش من جديد
12:33 GMT
22 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
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عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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ما الذي يحمله السوداني إلى طهران
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شؤون عسكرية
خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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خبير: الجماعات المسلحة التي قاتلت الجيش العربي السوري هي التي ستحل محله اليوم بشكل غير قانوني
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https://sarabic.ae/20250107/بعد-تصريحات-والده-عن-ضرورة-شرائها-نجل-ترامب-يصل-إلى-غرينلاند-1096547073.html
بعد تصريحات والده عن ضرورة شرائها.. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
بعد تصريحات والده عن ضرورة شرائها.. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام دنماركية نقلاً عن وزير خارجية غرينلاند مينينغواك كلايست، أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيصل إلى غرينلاند... 07.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-07T03:18+0000
2025-01-07T03:18+0000
دونالد ترامب جونيور
ترامب
غرينلاند
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية إلى أنه لم يتم تلقي أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة غرينلاند، حسبما ذكر التقرير أمس الاثنين.في 22 ديسمبر، وصف ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، وبالتالي علق على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد في الدنمارك.وفي وقت لاحق من اليوم، رد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيجيدي على ذلك، قائلاً إن الجزيرة ليست للبيع.كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
https://sarabic.ae/20241230/ميدفيديف-يقترح-على-ترامب-وماسك-أن-يشتريا-غرينلاند-وكندا-وبريطانيا-1096319407.html
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دونالد ترامب جونيور, ترامب, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
دونالد ترامب جونيور, ترامب, غرينلاند, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

بعد تصريحات والده عن ضرورة شرائها.. نجل ترامب يصل إلى غرينلاند

03:18 GMT 07.01.2025
© Photo / unsplash/ Visit Greenlandغرينلاند
غرينلاند - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2025
© Photo / unsplash/ Visit Greenland
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ذكرت وسائل إعلام دنماركية نقلاً عن وزير خارجية غرينلاند مينينغواك كلايست، أن دونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، سيصل إلى غرينلاند اليوم الثلاثاء في زيارة خاصة.
سبوتنيك. وأشار وزير الخارجية إلى أنه لم يتم تلقي أي طلبات لعقد اجتماع مع حكومة غرينلاند، حسبما ذكر التقرير أمس الاثنين.
في 22 ديسمبر، وصف ترامب، أن امتلاك الولايات المتحدة لغرينلاند "ضرورة مطلقة"، وبالتالي علق على قراره بتعيين سفير أمريكي جديد في الدنمارك.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
ميدفيديف يقترح على ترامب وماسك أن يشتريا غرينلاند وكندا وبريطانيا
30 ديسمبر 2024, 00:20 GMT
وفي وقت لاحق من اليوم، رد رئيس وزراء غرينلاند ميوت إيجيدي على ذلك، قائلاً إن الجزيرة ليست للبيع.
كانت غرينلاند مستعمرة للدنمارك حتى عام 1953. وظلت جزءًا من المملكة، ولكن في عام 2009 حصلت على الحكم الذاتي واتخاذ خيارات مستقلة في السياسة الداخلية.
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