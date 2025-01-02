هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح

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البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
11:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
59 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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10:38 GMT
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
12:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
لماذا تزداد ظاهرة نهب وتهريب الآثار في العالم العربي؟
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مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
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25 د
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https://sarabic.ae/20250102/هل-تفجير-سيارة-تسلا-قرب-برج-ترامب-مرتبط-بهجوم-نيو-أورليانز-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يوضح-1096428629.html
هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
سبوتنيك عربي
أدلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم الخميس، ببيان بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وحادث تفجير سيارة "تسلا" قرب برج الرئيس الأمريكي... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T17:28+0000
2025-01-02T17:28+0000
شركة تسلا
دونالد ترامب
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وقال نائب مساعد "إف بي آي"، كريستوفر رايا، في تصريحات للصحفيين، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، تصرف كإرهابي "الذئب المنفرد".وأضاف: "لا نقدر في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم باستثناء شمس الدين جبار، الموضوع الذي تم إطلاعكم عليه بالفعل".وتابع رايا أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، كان مستوحى بنسبة 100% من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مضيفا: "لقد كان مستوحى بنسبة 100% من "داعش".من ناحية أخرى، أفاد كريستوفر رايا، في تصريحاته للصحفيين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه لا يرى أي روابط بين الهجوم في نيو أورليانز وانفجار سيارة "تسلا" في لاس فيغاس.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح اليوم الخميس، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في وجود صلة محتملة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وانفجار شاحنة "تسلا" بالقرب من فندق "ترامب" في مدينة لاس فيغاس.وقال بايدن، في خطاب إلى موجه للأمريكيين: "نتتبع انفجار شاحنة "سايبرترك" خارج فندق "ترامب" في لاس فيغاس، وتحقق أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلات محتملة بالهجوم في نيو أورليانز".وأضاف أنه "لا يوجد شيء يمكن مشاركته في هذا الأمر حتى الآن".وفي سياق متصل، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا": "يبدو أن انفجار السيارة أمام برج "ترامب" عمل إرهابي على الأرجح. ربما يكون الأمران مرتبطين بطريقة ما".وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، انفجرت شاحنة "تسلا سايبرترك" بالقرب من فندق "ترامب" في لاس فيغاس. وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس إن "شخصًا واحدًا توفي وأصيب 7 آخرون في الانفجار"، مضيفة أن التحقيق في الحادثة جارٍ.
https://sarabic.ae/20250102/شمس-الدين-جبار-تفاصيل-مثيرة-عن-منفذ-هجوم-نيو-أورليانز-1096418481.html
https://sarabic.ae/20250101/مقتل-شخص-جراء-انفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-في-لاس-فيغاس-1096398601.html
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شركة تسلا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
شركة تسلا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح

17:28 GMT 02.01.2025
© AP Photo / Cliff Owenمكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
مكتب التحقيقات الفيدرالي
© AP Photo / Cliff Owen
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أدلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم الخميس، ببيان بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وحادث تفجير سيارة "تسلا" قرب برج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
وقال نائب مساعد "إف بي آي"، كريستوفر رايا، في تصريحات للصحفيين، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، تصرف كإرهابي "الذئب المنفرد".
وأضاف: "لا نقدر في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم باستثناء شمس الدين جبار، الموضوع الذي تم إطلاعكم عليه بالفعل".
وتابع رايا أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، كان مستوحى بنسبة 100% من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مضيفا: "لقد كان مستوحى بنسبة 100% من "داعش".
من ناحية أخرى، أفاد كريستوفر رايا، في تصريحاته للصحفيين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه لا يرى أي روابط بين الهجوم في نيو أورليانز وانفجار سيارة "تسلا" في لاس فيغاس.
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
شمس الدين جبار... تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم "نيو أورليانز"
13:09 GMT
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح اليوم الخميس، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في وجود صلة محتملة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وانفجار شاحنة "تسلا" بالقرب من فندق "ترامب" في مدينة لاس فيغاس.
وقال بايدن، في خطاب إلى موجه للأمريكيين: "نتتبع انفجار شاحنة "سايبرترك" خارج فندق "ترامب" في لاس فيغاس، وتحقق أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلات محتملة بالهجوم في نيو أورليانز".
وأضاف أنه "لا يوجد شيء يمكن مشاركته في هذا الأمر حتى الآن".
سيارة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مقتل شخص جراء انفجار سيارة "تسلا" أمام برج "ترامب" في لاس فيغاس.. فيديو
أمس, 23:27 GMT
وفي سياق متصل، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا": "يبدو أن انفجار السيارة أمام برج "ترامب" عمل إرهابي على الأرجح. ربما يكون الأمران مرتبطين بطريقة ما".
وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، انفجرت شاحنة "تسلا سايبرترك" بالقرب من فندق "ترامب" في لاس فيغاس. وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس إن "شخصًا واحدًا توفي وأصيب 7 آخرون في الانفجار"، مضيفة أن التحقيق في الحادثة جارٍ.
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