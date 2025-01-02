https://sarabic.ae/20250102/هل-تفجير-سيارة-تسلا-قرب-برج-ترامب-مرتبط-بهجوم-نيو-أورليانز-مكتب-التحقيقات-الفيدرالي-يوضح-1096428629.html
هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
سبوتنيك عربي
أدلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم الخميس، ببيان بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وحادث تفجير سيارة "تسلا" قرب برج الرئيس الأمريكي... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T17:28+0000
2025-01-02T17:28+0000
2025-01-02T17:28+0000
شركة تسلا
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وقال نائب مساعد "إف بي آي"، كريستوفر رايا، في تصريحات للصحفيين، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، تصرف كإرهابي "الذئب المنفرد".وأضاف: "لا نقدر في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم باستثناء شمس الدين جبار، الموضوع الذي تم إطلاعكم عليه بالفعل".وتابع رايا أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، كان مستوحى بنسبة 100% من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مضيفا: "لقد كان مستوحى بنسبة 100% من "داعش".من ناحية أخرى، أفاد كريستوفر رايا، في تصريحاته للصحفيين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه لا يرى أي روابط بين الهجوم في نيو أورليانز وانفجار سيارة "تسلا" في لاس فيغاس.وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح اليوم الخميس، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في وجود صلة محتملة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وانفجار شاحنة "تسلا" بالقرب من فندق "ترامب" في مدينة لاس فيغاس.وقال بايدن، في خطاب إلى موجه للأمريكيين: "نتتبع انفجار شاحنة "سايبرترك" خارج فندق "ترامب" في لاس فيغاس، وتحقق أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلات محتملة بالهجوم في نيو أورليانز".وأضاف أنه "لا يوجد شيء يمكن مشاركته في هذا الأمر حتى الآن".وفي سياق متصل، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا": "يبدو أن انفجار السيارة أمام برج "ترامب" عمل إرهابي على الأرجح. ربما يكون الأمران مرتبطين بطريقة ما".وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، انفجرت شاحنة "تسلا سايبرترك" بالقرب من فندق "ترامب" في لاس فيغاس. وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس إن "شخصًا واحدًا توفي وأصيب 7 آخرون في الانفجار"، مضيفة أن التحقيق في الحادثة جارٍ.
https://sarabic.ae/20250102/شمس-الدين-جبار-تفاصيل-مثيرة-عن-منفذ-هجوم-نيو-أورليانز-1096418481.html
https://sarabic.ae/20250101/مقتل-شخص-جراء-انفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-في-لاس-فيغاس-1096398601.html
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شركة تسلا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
شركة تسلا, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
هل تفجير سيارة "تسلا" قرب برج ترامب مرتبط بهجوم نيو أورليانز.. مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضح
أدلى مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي"، اليوم الخميس، ببيان بشأن الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وحادث تفجير سيارة "تسلا" قرب برج الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب.
وقال نائب مساعد "إف بي آي"، كريستوفر رايا، في تصريحات للصحفيين، إن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، تصرف كإرهابي "الذئب المنفرد".
وأضاف: "لا نقدر في هذه المرحلة أن أي شخص آخر متورط في هذا الهجوم باستثناء شمس الدين جبار، الموضوع الذي تم إطلاعكم عليه بالفعل".
وتابع رايا أن المشتبه به في الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز، شمس الدين جبار، كان مستوحى بنسبة 100% من تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا ودول أخرى)، مضيفا: "لقد كان مستوحى بنسبة 100% من "داعش".
من ناحية أخرى، أفاد كريستوفر رايا، في تصريحاته للصحفيين أن مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" أنه لا يرى أي روابط بين الهجوم في نيو أورليانز وانفجار سيارة "تسلا" في لاس فيغاس.
وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، صرح اليوم الخميس، بأن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في وجود صلة محتملة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وانفجار شاحنة "تسلا" بالقرب من فندق "ترامب" في مدينة لاس فيغاس.
وقال بايدن، في خطاب إلى موجه للأمريكيين: "نتتبع انفجار شاحنة "سايبرترك" خارج فندق "ترامب" في لاس فيغاس، وتحقق أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلات محتملة
بالهجوم في نيو أورليانز".
وأضاف أنه "لا يوجد شيء يمكن مشاركته في هذا الأمر حتى الآن".
وفي سياق متصل، قال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، مالك شركة "تسلا": "يبدو أن انفجار السيارة أمام برج "ترامب" عمل إرهابي على الأرجح. ربما يكون الأمران مرتبطين بطريقة ما".
وفي وقت متأخر من يوم أمس الأربعاء، انفجرت شاحنة "تسلا سايبرترك" بالقرب من فندق "ترامب" في لاس فيغاس. وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس إن "شخصًا واحدًا توفي وأصيب 7 آخرون في الانفجار"، مضيفة أن التحقيق في الحادثة جارٍ.