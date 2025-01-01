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مقتل شخص جراء انفجار سيارة تسلا أمام برج ترامب في لاس فيغاس.. فيديو
مقتل شخص جراء انفجار سيارة تسلا أمام برج ترامب في لاس فيغاس.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بمقتل شخص جراء انفجار سيارة كهربائية أمام برج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T23:27+0000
2025-01-01T23:27+0000
شركة تسلا
ترامب
إيلون ماسك
مقتل
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القاهرة –سبوتنيك. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن "شخصًا واحدًا توفي وأصيب سبعة آخرون يوم الأربعاء عندما اشتعلت النيران في شاحنة تسلا وانفجرت خارج فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس".وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان إن الحريق في منطقة صف السيارات بفندق ترامب إنترناشيونال لاس فيغاس تم الإبلاغ عنه في الساعة 8:40 صباحًا، بالتوقيت المحلي.وقال جيريمي شوارتز، القائم بأعمال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، في مؤتمر صحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة، لكن ليس لدينا الكثير من الإجابات."من جانبه، أشاد إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب، عبر صفحته بمنصة "إكس" بقسم الإطفاء وإنفاذ القانون المحلي "لردهم السريع واحترافيتهم".ويقع الفندق المكون من 64 طابقًا بالقرب من شارع لاس فيغاس الشهير ومقابل مركز التسوق "فاشن شو لاس فيغاس".وقال مالك شركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك في منشور عبر "إكس": "يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذه المسألة الآن. سننشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نتعلم أي شيء. لم نشهد شيئًا كهذا من قبل".
https://sarabic.ae/20250101/في-مشهد-طريف-ترامب-وماسك-يرقصان-في-حفلة-رأس-السنة-فيديو--1096390740.html
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شركة تسلا, ترامب, إيلون ماسك, مقتل
شركة تسلا, ترامب, إيلون ماسك, مقتل

مقتل شخص جراء انفجار سيارة تسلا أمام برج ترامب في لاس فيغاس.. فيديو

23:27 GMT 01.01.2025
© Photo / unsplash/Michael Martinelliسيارة تسلا
سيارة تسلا - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© Photo / unsplash/Michael Martinelli
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الأربعاء، بمقتل شخص جراء انفجار سيارة كهربائية أمام برج الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب في مدينة لاس فيغاس.
القاهرة –سبوتنيك. وقالت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، إن "شخصًا واحدًا توفي وأصيب سبعة آخرون يوم الأربعاء عندما اشتعلت النيران في شاحنة تسلا وانفجرت خارج فندق الرئيس المنتخب دونالد ترامب في لاس فيغاس".
ونقلت الوكالة عن الشرطة الأمريكية، قولها إن شخصًا توفي داخل السيارة وأنهم يعملون على إخراج الجثة.
وقالت متحدثة باسم المقاطعة في بيان إن الحريق في منطقة صف السيارات بفندق ترامب إنترناشيونال لاس فيغاس تم الإبلاغ عنه في الساعة 8:40 صباحًا، بالتوقيت المحلي.
وقال جيريمي شوارتز، القائم بأعمال الوكيل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي في لاس فيغاس، في مؤتمر صحفي: "أعلم أن لديكم الكثير من الأسئلة، لكن ليس لدينا الكثير من الإجابات."
من جانبه، أشاد إريك ترامب، نجل الرئيس المنتخب، عبر صفحته بمنصة "إكس" بقسم الإطفاء وإنفاذ القانون المحلي "لردهم السريع واحترافيتهم".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
مجتمع
في مشهد طريف... ترامب وماسك يرقصان في حفلة رأس السنة... فيديو
16:28 GMT
ويقع الفندق المكون من 64 طابقًا بالقرب من شارع لاس فيغاس الشهير ومقابل مركز التسوق "فاشن شو لاس فيغاس".
وقال مالك شركة "تسلا" الملياردير الأميركي إيلون ماسك في منشور عبر "إكس": "يقوم فريق تسلا بأكمله بالتحقيق في هذه المسألة الآن. سننشر المزيد من المعلومات بمجرد أن نتعلم أي شيء. لم نشهد شيئًا كهذا من قبل".
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Зенитный ракетный комплекс Оса второго армейского корпуса Южной группировки войск ведет огонь по цели на Южном направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:02 GMT
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