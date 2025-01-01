https://sarabic.ae/20250101/في-مشهد-طريف-ترامب-وماسك-يرقصان-في-حفلة-رأس-السنة-فيديو--1096390740.html
في مشهد طريف... ترامب وماسك يرقصان في حفلة رأس السنة... فيديو
في مشهد طريف... ترامب وماسك يرقصان في حفلة رأس السنة... فيديو
سبوتنيك عربي
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهما يرقصان في حفلة رأس السنة في... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T16:28+0000
2025-01-01T16:28+0000
2025-01-01T16:28+0000
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ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس"، وهما يرقصان في حفلة ليلة رأس السنة في منتجع "مار-أي-لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية.يذكر أن ماسك قال إنه قضى ليلة رأس السنة في مقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، حيث رقصا واقفين بجانب بعضهما بعضا.أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديوروبوت ياباني عملاق يمارس كرة الطاولة مع إنسان... فيديو
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نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
نادي الفيديو, الولايات المتحدة الأمريكية
في مشهد طريف... ترامب وماسك يرقصان في حفلة رأس السنة... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو طريفا للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وهما يرقصان في حفلة رأس السنة في أحد المنتجعات الأمريكية.
ويظهر الفيديو الذي تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة "إكس"، وهما يرقصان في حفلة ليلة رأس السنة في منتجع "مار-أي-لاغو" في ولاية فلوريدا الأمريكية.
يذكر أن ماسك قال إنه قضى ليلة رأس السنة في مقر إقامة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، في ولاية فلوريدا، حيث رقصا واقفين بجانب بعضهما بعضا.