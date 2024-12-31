أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو

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ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
هل الصفائح التكتونية هي التي أظهرت الحياة على الأرض؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
11:32 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
12:28 GMT
25 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
17:03 GMT
59 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
18:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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33 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
09:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
10:03 GMT
27 د
مساحة حرة
حكام سوريا الجدد في مواجهة تحديات بناء الدولة
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
هل تقدم مجموعة البريكس فلسفة ثقافية كوكبية من نوع جديد؟
11:03 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما مصير اللاجئين السوريين في أوروبا بعد تنحي الأسد؟
12:33 GMT
27 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
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مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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26 د
حلقة خاصة بليلة رأس السنة
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: عام 2024 شاهد على العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ولبنان واليمن وسوريا
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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https://sarabic.ae/20241231/أول-دولة-في-العالم-تستقبل-عام-2025-فيديو-1096363089.html
أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو
أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو
سبوتنيك عربي
احتفلت نيوزيلندا، منذ قليل، بقدوم العام الجديد 2025، لتكون بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
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في مدينة أوكلاند، شهد برج "السماء" الأيقوني لحظات مميزة حيث كان محور الاحتفالات بعرض مدهش من الألعاب النارية أضاء سماء المدينة.وتجمع الآلاف من السكان والزوار بالقرب من البرج، يرددون الأغاني ويهتفون فرحا بينما تناثرت الألوان الزاهية في الأفق، لتخلق أجواءً مليئة بالحماس والتفاؤل.تعتبر احتفالات العام الجديد في نيوزيلندا من بين أولى الفعاليات العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.وبفضل توقيتها المبكر، تتحول المدن النيوزيلندية إلى نقطة انطلاق للأجواء الاحتفالية حول العالم، حيث تتسابق البلدان الأخرى لاستقبال العام الجديد مع عروض وأضواء مبهرة مشابهة.
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, نادي, نادي الفيديو
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, نادي, نادي الفيديو

أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو

13:35 GMT 31.12.2024
© Getty Images / picture allianceالاحتفال بعام 2025
الاحتفال بعام 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Getty Images / picture alliance
تابعنا عبر
احتفلت نيوزيلندا، منذ قليل، بقدوم العام الجديد 2025، لتكون بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة.
في مدينة أوكلاند، شهد برج "السماء" الأيقوني لحظات مميزة حيث كان محور الاحتفالات بعرض مدهش من الألعاب النارية أضاء سماء المدينة.
وتجمع الآلاف من السكان والزوار بالقرب من البرج، يرددون الأغاني ويهتفون فرحا بينما تناثرت الألوان الزاهية في الأفق، لتخلق أجواءً مليئة بالحماس والتفاؤل.
تعتبر احتفالات العام الجديد في نيوزيلندا من بين أولى الفعاليات العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.
وبفضل توقيتها المبكر، تتحول المدن النيوزيلندية إلى نقطة انطلاق للأجواء الاحتفالية حول العالم، حيث تتسابق البلدان الأخرى لاستقبال العام الجديد مع عروض وأضواء مبهرة مشابهة.
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