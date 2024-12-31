https://sarabic.ae/20241231/أول-دولة-في-العالم-تستقبل-عام-2025-فيديو-1096363089.html
أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو
أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو
سبوتنيك عربي
احتفلت نيوزيلندا، منذ قليل، بقدوم العام الجديد 2025، لتكون بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T13:35+0000
2024-12-31T13:35+0000
2024-12-31T13:35+0000
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في مدينة أوكلاند، شهد برج "السماء" الأيقوني لحظات مميزة حيث كان محور الاحتفالات بعرض مدهش من الألعاب النارية أضاء سماء المدينة.وتجمع الآلاف من السكان والزوار بالقرب من البرج، يرددون الأغاني ويهتفون فرحا بينما تناثرت الألوان الزاهية في الأفق، لتخلق أجواءً مليئة بالحماس والتفاؤل.تعتبر احتفالات العام الجديد في نيوزيلندا من بين أولى الفعاليات العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.وبفضل توقيتها المبكر، تتحول المدن النيوزيلندية إلى نقطة انطلاق للأجواء الاحتفالية حول العالم، حيث تتسابق البلدان الأخرى لاستقبال العام الجديد مع عروض وأضواء مبهرة مشابهة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, نادي, نادي الفيديو
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, منوعات, نادي, نادي الفيديو
أول دولة في العالم تستقبل عام 2025... فيديو
احتفلت نيوزيلندا، منذ قليل، بقدوم العام الجديد 2025، لتكون بذلك أول دولة في العالم تستقبل السنة الجديدة.
في مدينة أوكلاند، شهد برج "السماء" الأيقوني لحظات مميزة حيث كان محور الاحتفالات بعرض مدهش من الألعاب النارية أضاء سماء المدينة.
وتجمع الآلاف من السكان والزوار بالقرب من البرج، يرددون الأغاني ويهتفون فرحا بينما تناثرت الألوان الزاهية في الأفق، لتخلق أجواءً مليئة بالحماس والتفاؤل.
تعتبر احتفالات العام الجديد في نيوزيلندا من بين أولى الفعاليات العالمية، نظرًا لموقعها الجغرافي الفريد.
وبفضل توقيتها المبكر، تتحول المدن النيوزيلندية إلى نقطة انطلاق للأجواء الاحتفالية حول العالم، حيث تتسابق البلدان الأخرى لاستقبال العام الجديد مع عروض وأضواء مبهرة مشابهة.