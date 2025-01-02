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القوات الروسية تسقط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-27"
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150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
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مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
09:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
من الملعب
ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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لقاء سبوتنيك
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
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مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
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مساحة حرة
اليمن.. هل يشكل الصراع مع أنصار الله معضلة عسكرية لإسرائيل؟
09:17 GMT
29 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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عرب بوينت بودكاست
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مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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شمس الدين جبار... تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم "نيو أورليانز"
شمس الدين جبار... تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم "نيو أورليانز"
سبوتنيك عربي
كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهوية منفذ هجوم "نيو أورليانز". 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T13:09+0000
2025-01-02T13:09+0000
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مكتب التحقيقات الفيدرالي
مكتب التحقيقات الفيدرالي
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وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن منفذ الهجوم هو مواطن أمريكي من ولاية تكساس، يبلغ 42 عاما، واسمه شمس الدين جبار، يعمل وكيل عقارات وخدم لسنوات في الجيش لكنه واجه صعوبات مالية وشخصية.وذكر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن منفذ الهجوم خدم في الجيش الأمريكي كمتخصص في الموارد البشرية وفي تكنولوجيا المعلومات، من العام 2007 إلى عام 2015، ثم في قوات الاحتياط حتى العام 2020.وقبل نحو 4 سنوات، نشر جبار مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، تحدث فيه بلكنة سكان جنوب الولايات المتحدة، وتفاخر بمهاراته في مجال إدارة العقارات، معتبرًا نفسه "مفاوضًا شرسًا".وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن جبار، تزوج مرتين، وانتهى زواجه الثاني بالطلاق عام 2022، عندما تحدث بالتفصيل عن مواجهته مشكلات مالية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محامي زوجته.وبدوره، قال رجل يدعى عبد الجبار، في بومونت بولاية تكساس، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه شقيق المشتبه به ووصفه بأنه "رجل لطيف وصديق وذكي للغاية ومراعٍ".وأكد أن المشتبه به اعتنق الإسلام في سن مبكرة، لكن "ما فعله لا يمثل الإسلام. إنه نوع من التطرف".أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويوركترامب يحث مؤيديه على تمويله لبناء "طائرة رئاسية" جديدة له بعد تعرضه لهبوط اضطراري
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, مكتب التحقيقات الفيدرالي, مكتب التحقيقات الفيدرالي

شمس الدين جبار... تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم "نيو أورليانز"

13:09 GMT 02.01.2025
© Fotolia / mario beauregardالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Fotolia / mario beauregard
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كشف مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي، اليوم الخميس، عن تفاصيل مثيرة تتعلق بهوية منفذ هجوم "نيو أورليانز".
وأفاد مكتب التحقيقات الفيدرالي أن منفذ الهجوم هو مواطن أمريكي من ولاية تكساس، يبلغ 42 عاما، واسمه شمس الدين جبار، يعمل وكيل عقارات وخدم لسنوات في الجيش لكنه واجه صعوبات مالية وشخصية.
وذكر البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) أن منفذ الهجوم خدم في الجيش الأمريكي كمتخصص في الموارد البشرية وفي تكنولوجيا المعلومات، من العام 2007 إلى عام 2015، ثم في قوات الاحتياط حتى العام 2020.

وأضاف البنتاغون أن جبار خدم في أفغانستان، من عام 2009 حتى عام 2010، وفق ما أفاد به متحدث عسكري، مضيفا أنه كان يحمل رتبة رقيب أول في نهاية خدمته.

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وقبل نحو 4 سنوات، نشر جبار مقطع فيديو على موقع "يوتيوب"، تحدث فيه بلكنة سكان جنوب الولايات المتحدة، وتفاخر بمهاراته في مجال إدارة العقارات، معتبرًا نفسه "مفاوضًا شرسًا".

ونشرت صحيفة "نيويورك تايمز"، سجلات جنائية أظهرت أن جبار، كان مدانًا بتهمتين بسيطتين، السرقة في عام 2002، والقيادة برخصة غير صالحة في عام 2005.

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وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن جبار، تزوج مرتين، وانتهى زواجه الثاني بالطلاق عام 2022، عندما تحدث بالتفصيل عن مواجهته مشكلات مالية في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى محامي زوجته.

ونشرت الصحيفة الأمريكية الرسالة، والتي جاء فيها: "لا أستطيع تحمل تكاليف المنزل"، مؤكدًا أن شركته العقارية خسرت أكثر من 28 ألف دولار في العام السابق، وأنه استدان آلاف الدولارات لدفع أتعاب المحامين.

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وبدوره، قال رجل يدعى عبد الجبار، في بومونت بولاية تكساس، لصحيفة "نيويورك تايمز"، إنه شقيق المشتبه به ووصفه بأنه "رجل لطيف وصديق وذكي للغاية ومراعٍ".
وأكد أن المشتبه به اعتنق الإسلام في سن مبكرة، لكن "ما فعله لا يمثل الإسلام. إنه نوع من التطرف".
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