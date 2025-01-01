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10 قتلى و30 جريحا في حادث دهس بأمريكا
10 قتلى و30 جريحا في حادث دهس بأمريكا
سبوتنيك عربي
أعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس. 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T12:17+0000
2025-01-01T12:17+0000
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وقالت تقارير أمريكية إن سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن "سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار".وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.ووقع الحادث بولاية ويسكونسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وأشارت إلى أن الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث لم تطلق النار نهائيا.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.
https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم

10 قتلى و30 جريحا في حادث دهس بأمريكا

12:17 GMT 01.01.2025
© YouTube.comالشرطة الأمريكية
الشرطة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
© YouTube.com
تابعنا عبر
أعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس.
وقالت تقارير أمريكية إن سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن "سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار".
وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.
شرطة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
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ووقع الحادث بولاية ويسكونسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وأشارت إلى أن الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث لم تطلق النار نهائيا.

ولفتت الوسائل إلى أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات.

وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.
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