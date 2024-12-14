https://sarabic.ae/20241214/أمريكا-مقتل-شخص-في-إطلاق-نار-بقاعدة-عسكرية-بولاية-جورجيا-1095795783.html

أمريكا.. مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية جورجيا

أمريكا.. مقتل شخص في إطلاق نار بقاعدة عسكرية بولاية جورجيا

سبوتنيك عربي

أعلنت سلطات قاعدة "فورت أيزنهاور" العسكرية، الواقعة خارج أوغوستا بولاية جورجيا، اليوم السبت، عن مقتل شخص واحد، إثر إطلاق نار. 14.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-14T20:39+0000

2024-12-14T20:39+0000

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وأفاد بيان رسمي بأن "قاعدة فورت أيزنهاور أغلقت هذا الصباح بسبب مطلق نار نشط، وأصيب شخص برصاصة في سكن داخل القاعدة، وتوفي في وقت لاحق".وأشارت سلطات قاعدة "فورت أيزنهاور" إلى أن "مطلق النار تم القبض عليه"، مضيفة أنه سيتم الكشف عن هوية الضحية بعد إخطار أقاربه.وتضم القاعدة قيادة الأمن السيبراني للجيش الأمريكي.يشار إلى أنه في عام 2021، أكدت البحرية الأمريكية وقوع حادث إطلاق نار في قاعدة "فورت ديتريك" العسكرية في ولاية ميرلاند، أسفر، كما أفادت الشرطة في وقت سابق، عن وقوع إصابتين على الأقل ومقتل المنفذ.وقالت البحرية الأمريكية وقتها، في بيان نُشر على حسابها على منصة "إكس": "البحرية الأمريكية تؤكد وقوع إطلاق نار بين جنود في فورت ديتريك في ولاية ميرلاند".​وأضاف البيان وقتها أنه "تم تحييد مطلق النار، وهو جندي في مستشفى تابع للبحرية الأمريكية"، مشيرا إلى أن السلطات تراقب الوضع عن كثب.وفي عام 2015، أصيب شخصان جراء إطلاق نار عند مدخل القاعدة العسكرية الجوية الأمريكية في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس. ووفقا لأقوال أحد المسؤولين، فإن رجلا مجهولا حاول الدخول إلى القاعدة من البوابة الرئيسية، ومن ثم تم إطلاق النار، وألقي القبض عليه.

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