https://sarabic.ae/20241216/مقتل-5-أشخاص-بحادث-إطلاق-نار-في-أمريكا-1095850803.html
مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في أمريكا
مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في أمريكا
سبوتنيك عربي
لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى. 16.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-16T19:18+0000
2024-12-16T19:18+0000
2024-12-16T19:18+0000
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وقع الحادث بولاية ويسكونسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث لم تطلق النار نهائيا.ولفتت إلى أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.
https://sarabic.ae/20241214/أمريكا-مقتل-شخص-في-إطلاق-نار-بقاعدة-عسكرية-بولاية-جورجيا-1095795783.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
مقتل 5 أشخاص بحادث إطلاق نار في أمريكا
لقي 5 أشخاص مصرعهم في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.
وقع الحادث بولاية ويسكونسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، وأشارت إلى أن الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث لم تطلق النار
نهائيا.
ولفتت إلى أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية
والمتفجرات.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.