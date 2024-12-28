https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html
مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مقاطع فيديو لعدد من ضباط منشأة مدينة "مارسي" الإصلاحية في نيويورك، وهم ينهالون بالضرب الوحشي على سجين اسمه روبرت بروكس، حتى... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-28T12:24+0000
2024-12-28T12:24+0000
2024-12-28T12:24+0000
مجتمع
منوعات
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096277682_0:254:3072:1982_1920x0_80_0_0_1236d647a83cc8f2ed58197e8e1c015f.jpg
وبحسب وسائل إعلام، تم نقل السجين البالغ من العمر 43 عاماً إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة بعد 6 ساعات، بسبب حدوث اختناق سببه ضغط على الرقبة، وفقا لتقرير أولي أجراه طبيب شرعي.والتقطت الكاميرات الداخلية، مشاهدا لضابط وهة يقبض على رقبة السجين بأيديه، ثم يسحبه من طاولة الفحص الخاصة بمكتب طبيب الإصلاحية، بينما كان موظفون آخرون، بينهم ممرضات، يتحدثون بشكل عرضي في ممرات قريبة.وعلى خلفية الحادثة، أعربت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، عن غضبها، وفصلت 14 موظفا حكوميا متورطين بما حدث، وقالت في بيان: "ولاية نيويورك لن تتسامح مع الذين ينتهكون القانون أو يسيئون استخدام مناصبهم"، بحسب "العربية نت".
https://sarabic.ae/20241228/فقاعة-للعب-في-البحر-تسحب-طفلا-داخلها-لمسافة-بعيدة-عن-الشاطئ-فيديو-1096275134.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/1c/1096277682_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_ea8029f9b23a0fa7c5638de991bfe35d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
منوعات
مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
نشرت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مقاطع فيديو لعدد من ضباط منشأة مدينة "مارسي" الإصلاحية في نيويورك، وهم ينهالون بالضرب الوحشي على سجين اسمه روبرت بروكس، حتى انهار مغمًا عليه.
وبحسب وسائل إعلام، تم نقل السجين البالغ من العمر 43 عاماً إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة بعد 6 ساعات، بسبب حدوث اختناق سببه ضغط على الرقبة، وفقا لتقرير أولي أجراه طبيب شرعي.
وفي تفاصيل الحادثة، تعرض السجين لاعتداء من قبل الضباط أثناء نقله إلى سجن "مارسي" البعيد 20 كيلومتراً، وذلك خلال قضائه عقوبة بالسجن 12 عاماً، بعد إدانته بطعن صديقته مرات عدة، أمضى منها 7 سنوات.
والتقطت الكاميرات الداخلية، مشاهدا لضابط وهة يقبض على رقبة السجين بأيديه، ثم يسحبه من طاولة الفحص الخاصة بمكتب طبيب الإصلاحية، بينما كان موظفون آخرون، بينهم ممرضات، يتحدثون بشكل عرضي في ممرات قريبة.
ويظهر السجين في مقطع آخر، وهو مقيّد اليدين خلف ظهره، ويتعرض لضرب عنيف على صدره ولكمات على رأسه وأعضائه التناسلية، وفي مرحلة ما، استخدم أحد الضباط حذاءه واعتدى به عليه، حقداً وتشفياً واضحين.
وعلى خلفية الحادثة، أعربت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، عن غضبها، وفصلت 14 موظفا حكوميا متورطين بما حدث، وقالت في بيان: "ولاية نيويورك لن تتسامح مع الذين ينتهكون القانون أو يسيئون استخدام مناصبهم"، بحسب "العربية نت
".