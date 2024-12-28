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https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html
مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مقاطع فيديو لعدد من ضباط منشأة مدينة "مارسي" الإصلاحية في نيويورك، وهم ينهالون بالضرب الوحشي على سجين اسمه روبرت بروكس، حتى... 28.12.2024, سبوتنيك عربي
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مجتمع
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وبحسب وسائل إعلام، تم نقل السجين البالغ من العمر 43 عاماً إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة بعد 6 ساعات، بسبب حدوث اختناق سببه ضغط على الرقبة، وفقا لتقرير أولي أجراه طبيب شرعي.والتقطت الكاميرات الداخلية، مشاهدا لضابط وهة يقبض على رقبة السجين بأيديه، ثم يسحبه من طاولة الفحص الخاصة بمكتب طبيب الإصلاحية، بينما كان موظفون آخرون، بينهم ممرضات، يتحدثون بشكل عرضي في ممرات قريبة.وعلى خلفية الحادثة، أعربت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، عن غضبها، وفصلت 14 موظفا حكوميا متورطين بما حدث، وقالت في بيان: "ولاية نيويورك لن تتسامح مع الذين ينتهكون القانون أو يسيئون استخدام مناصبهم"، بحسب "العربية نت".
https://sarabic.ae/20241228/فقاعة-للعب-في-البحر-تسحب-طفلا-داخلها-لمسافة-بعيدة-عن-الشاطئ-فيديو-1096275134.html
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منوعات
منوعات

مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو

12:24 GMT 28.12.2024
© unsplash /Angga R. Putraشرطة أمريكية
شرطة أمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
© unsplash /Angga R. Putra
تابعنا عبر
نشرت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مقاطع فيديو لعدد من ضباط منشأة مدينة "مارسي" الإصلاحية في نيويورك، وهم ينهالون بالضرب الوحشي على سجين اسمه روبرت بروكس، حتى انهار مغمًا عليه.
وبحسب وسائل إعلام، تم نقل السجين البالغ من العمر 43 عاماً إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة بعد 6 ساعات، بسبب حدوث اختناق سببه ضغط على الرقبة، وفقا لتقرير أولي أجراه طبيب شرعي.

وفي تفاصيل الحادثة، تعرض السجين لاعتداء من قبل الضباط أثناء نقله إلى سجن "مارسي" البعيد 20 كيلومتراً، وذلك خلال قضائه عقوبة بالسجن 12 عاماً، بعد إدانته بطعن صديقته مرات عدة، أمضى منها 7 سنوات.

والتقطت الكاميرات الداخلية، مشاهدا لضابط وهة يقبض على رقبة السجين بأيديه، ثم يسحبه من طاولة الفحص الخاصة بمكتب طبيب الإصلاحية، بينما كان موظفون آخرون، بينهم ممرضات، يتحدثون بشكل عرضي في ممرات قريبة.

ويظهر السجين في مقطع آخر، وهو مقيّد اليدين خلف ظهره، ويتعرض لضرب عنيف على صدره ولكمات على رأسه وأعضائه التناسلية، وفي مرحلة ما، استخدم أحد الضباط حذاءه واعتدى به عليه، حقداً وتشفياً واضحين.

الغوص في أعماق البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.12.2024
مجتمع
فقاعة للعب في البحر تسحب طفلا داخلها لمسافة بعيدة عن الشاطئ... فيديو
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وعلى خلفية الحادثة، أعربت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، عن غضبها، وفصلت 14 موظفا حكوميا متورطين بما حدث، وقالت في بيان: "ولاية نيويورك لن تتسامح مع الذين ينتهكون القانون أو يسيئون استخدام مناصبهم"، بحسب "العربية نت".
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