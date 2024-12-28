https://sarabic.ae/20241228/مشاهد-مؤلمة-لقيام-الشرطة-الأمريكية-بضرب-سجين-بطريقة-شنيعة-فيديو-----1096277870.html

مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو

مشاهد مؤلمة لقيام الشرطة الأمريكية بضرب سجين بطريقة "شنيعة"... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت السلطات الأمريكية، أمس الجمعة، مقاطع فيديو لعدد من ضباط منشأة مدينة "مارسي" الإصلاحية في نيويورك، وهم ينهالون بالضرب الوحشي على سجين اسمه روبرت بروكس، حتى... 28.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-28T12:24+0000

2024-12-28T12:24+0000

2024-12-28T12:24+0000

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وبحسب وسائل إعلام، تم نقل السجين البالغ من العمر 43 عاماً إلى مستشفى قريب، لكنه فارق الحياة بعد 6 ساعات، بسبب حدوث اختناق سببه ضغط على الرقبة، وفقا لتقرير أولي أجراه طبيب شرعي.والتقطت الكاميرات الداخلية، مشاهدا لضابط وهة يقبض على رقبة السجين بأيديه، ثم يسحبه من طاولة الفحص الخاصة بمكتب طبيب الإصلاحية، بينما كان موظفون آخرون، بينهم ممرضات، يتحدثون بشكل عرضي في ممرات قريبة.وعلى خلفية الحادثة، أعربت حاكمة الولاية، كاثي هوتشول، عن غضبها، وفصلت 14 موظفا حكوميا متورطين بما حدث، وقالت في بيان: "ولاية نيويورك لن تتسامح مع الذين ينتهكون القانون أو يسيئون استخدام مناصبهم"، بحسب "العربية نت".

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