https://sarabic.ae/20250102/أمريكا-إصابة-10-أشخاص-جراء-هجوم-مسلح-بملهى-ليلي-في-نيويورك-1096409523.html

أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك

أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك

سبوتنيك عربي

أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي

2025-01-02T09:22+0000

2025-01-02T09:22+0000

2025-01-02T09:22+0000

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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الهجوم المسلح في ملهى ليلي بمنطقة كوينز بنيويورك، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا.ويأتي الهجوم على الملهى بعد ساعات من تنفيذ هجوم بسيارة وقع في نيو أورليانز التابعة لولاية لويزيانا، على يد مواطن أمريكي من ولاية تكساس يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.وأعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، أمس الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس. وقالت تقارير أمريكية إن سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن "سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار".وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.ولفتت الوسائل إلى أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.

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