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القوات الروسية تستهدف منشآت للطاقة مرتبطة بمؤسسات الصناعة العسكرية الأوكرانية وتسقط مقاتلة "سو-27"
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150 د
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06:00 GMT
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30 د
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بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
09:47 GMT
13 د
لقاء سبوتنيك
انشقاق قائد "الدعم السريع" في ولاية الجزيرة وانعكاساته على مسار الحرب في السودان
10:03 GMT
57 د
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ليفربول ينهي السنة بطلا للشتاء وداني أولمو قريب من مغادرة برشلونة
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما التحديات التي تواجه مؤتمر الحوار الوطني السوري؟
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الإنسان والثقافة
كانط في مئويته الثالثة : ما هو تأثيره على المشهد الفلسفي و الثقافي الروسي والعالمي؟
12:30 GMT
30 د
لقاء سبوتنيك
الدور الروسي في الشرق الأوسط وإفريقيا في حوار خاص مع الكسندر زاسبكين الدبلوماسي الروسي والسفير السابق لروسيا في لبنان
13:03 GMT
57 د
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البرنامج المسائي
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183 د
لقاء سبوتنيك
سوريا وتحديات بناء دولة جديدة بكل مؤسساتها مع ترقب محيطها العربي والدولي
17:03 GMT
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حصاد الأسبوع
حصاد عام 2024 مع أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية
18:03 GMT
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مدار الليل والنهار
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أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك
أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك
سبوتنيك عربي
أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية. 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T09:22+0000
2025-01-02T09:22+0000
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وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الهجوم المسلح في ملهى ليلي بمنطقة كوينز بنيويورك، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا.ويأتي الهجوم على الملهى بعد ساعات من تنفيذ هجوم بسيارة وقع في نيو أورليانز التابعة لولاية لويزيانا، على يد مواطن أمريكي من ولاية تكساس يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.وأعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، أمس الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس. وقالت تقارير أمريكية إن سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن "سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار".وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.ولفتت الوسائل إلى أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات.وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.
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أمريكا... إصابة 10 أشخاص جراء هجوم مسلح بملهى ليلي في نيويورك

09:22 GMT 02.01.2025
© Getty Images / Anadoluحادث دهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية
حادث دهس في مدينة نيو أورليانز الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.01.2025
© Getty Images / Anadolu
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أصيب 10 أشخاص، اليوم الخميس، جراء هجوم مسلح في ملهى ليلي في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
وبحسب وسائل إعلام أمريكية، وقع الهجوم المسلح في ملهى ليلي بمنطقة كوينز بنيويورك، مشيرة إلى أن التحقيق في الحادث ما زال مستمرا.
ويأتي الهجوم على الملهى بعد ساعات من تنفيذ هجوم بسيارة وقع في نيو أورليانز التابعة لولاية لويزيانا، على يد مواطن أمريكي من ولاية تكساس يدعى شمس الدين جبار، ويبلغ من العمر 42 عاما، وفقا لمكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي.
الشرطة الأمريكية تتفقد شوارع المدينة مع بدء حظر التجول في نيويورك، الولايات المتحدة 1 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.01.2025
السفارة الروسية لدى أمريكا: لا وجود لضحايا روس بين قتلى الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز
أمس, 19:44 GMT
وأعلنت شرطة نيو أورليانز الأمريكية، أمس الأربعاء، عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 30 آخرين، في حادث دهس. وقالت تقارير أمريكية إن سيارة اصطدمت بشكل متعمد بحشد في مدينة نيو أورليانز، مؤكدة أن "سائق السيارة خرج من مركبته وبدأ بإطلاق النار".
وكان 5 أشخاص قد لقوا مصرعهم، في حادث إطلاق نار بإحدى المدارس في الولايات المتحدة الأمريكية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إضافة إلى 5 مصابين تم نقلهم إلى المستشفى.
ووقع الحادث بولاية ويسكونسن، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، وأشارت إلى أن الشرطة التي وصلت إلى موقع الحادث لم تطلق النار نهائيا.
ولفتت الوسائل إلى أنه تم إغلاق الطرق المؤدية إلى المكان، الذي وصل إليه متخصصون في مكافحة المخدرات والكحول والأسلحة النارية والمتفجرات.
وتشهد الولايات المتحدة الأمريكية معدلات حوادث عالية فيما يتعلق بإطلاق النار على طلاب المدارس، بينما ينقسم الأمريكيون حول التوسع في إصدار تراخيص السلاح وضوابط صدورها.
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