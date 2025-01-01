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السفارة الروسية لدى أمريكا: لا وجود لضحايا روس بين قتلى الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز
السفارة الروسية لدى أمريكا: لا وجود لضحايا روس بين قتلى الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز
سبوتنيك عربي
أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد روس بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وأعربت عن تعازيها لأسر... 01.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-01T19:44+0000
2025-01-01T19:44+0000
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وقالت السفارة الروسية للصحفيين: "القنصلية العامة الروسية في هيوستن على اتصال بشرطة المدينة، وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يوجد روس بين الضحايا، ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل".ووفقا للبيانات الرسمية، فإنه في الساعة الثالثة من يوم 1 يناير/ كانون الثاني، بتوقيت نيو أورليانز (12.00 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة حشدا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.وقالت الشرطة الأمريكية إن تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة والمشتبه به، أسفر عن مقتل المشتبه به وإصابة اثنين من ضباط الشرطة.وبدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا.إيران تحذر من تبعات هجمات أمريكا وبريطانيا على اليمنإعلام: ترامب ينوي حل الصراع في أوكرانيا باستخدام "سيناريو واحد"
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأخبار
السفارة الروسية لدى أمريكا: لا وجود لضحايا روس بين قتلى الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز
أكدت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أنه لا يوجد روس بين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في نيو أورليانز، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا.
وقالت السفارة الروسية للصحفيين: "القنصلية العامة الروسية في هيوستن على اتصال بشرطة المدينة، وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يوجد روس بين الضحايا، ونعرب عن تعازينا لأسر الضحايا وأصدقائهم، ونتمنى لهم الشفاء العاجل".
ووفقا للبيانات الرسمية، فإنه في الساعة الثالثة من يوم 1 يناير/ كانون الثاني، بتوقيت نيو أورليانز (12.00 بتوقيت موسكو)، دهست شاحنة حشدا من الناس في شارع بوربون في المركز التاريخي للمدينة، مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 35 آخرين.
25 ديسمبر 2024, 06:53 GMT
وقالت الشرطة الأمريكية إن تبادلا لإطلاق النار بين الشرطة والمشتبه به،
أسفر عن مقتل المشتبه به وإصابة اثنين من ضباط الشرطة.
وبدوره، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن مكتب التحقيقات الفيدرالي
يحقق في الحادث باعتباره هجومًا إرهابيًا.