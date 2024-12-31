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المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
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منع مرشحي إدارة ترامب النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دون موافقة"
منع مرشحي إدارة ترامب النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دون موافقة"
سبوتنيك عربي
طلبت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من المرشحين إلى المناصب العليا في الإدارة المقبلة، عدم النشر على مواقع التواصل... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T06:05+0000
2024-12-31T06:05+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقالت وايلز في الرسالة: "على الرغم من أن هذا التوجيه قد تم تقديمه سابقا، إلا أنني أذكركم أنه لن يتحدث أي عضو في الإدارة الجديدة أو الفترة الانتقالية نيابة عن الولايات المتحدة أو الرئيس المنتخب نفسه... وبناء على ذلك، يجب على جميع المرشحين المحتملين الامتناع عن نشر أي كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة من مستشار القانوني للرئيس الجديد".وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، كان ترامب يعلن عن تعيينات في فريقه بمعدل غير مسبوق، مفضلا بذلك حلفاءه ورجال الأعمال الناجحين. وأثار بعض المرشحين مخاوف لدى الجمهور والخبراء بسبب افتقارهم إلى الخبرة الدبلوماسية.وتمكن دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة الأمريكية، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والعودة إلى البيت الأبيض.وفاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منذ انتخابات عام 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم ماسك في خفض نفقات ميزانية البلادماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

منع مرشحي إدارة ترامب النشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي "دون موافقة"

06:05 GMT 31.12.2024
© AP Photo / Lynne Sladkyالمرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره
المرشح الرئاسي الجمهوري السابق دونالد ترامب يمسك بيد السيدة الأولى السابقة ميلانيا ترامب أثناء التحدث مع أنصاره - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo / Lynne Sladky
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طلبت سوزي وايلز، كبيرة موظفي البيت الأبيض في إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، من المرشحين إلى المناصب العليا في الإدارة المقبلة، عدم النشر على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة من المستشار القانوني للرئيس، إلى أن يتم تأكيد ترشيحهم من قبل مجلس الشيوخ.
وقالت وايلز في الرسالة: "على الرغم من أن هذا التوجيه قد تم تقديمه سابقا، إلا أنني أذكركم أنه لن يتحدث أي عضو في الإدارة الجديدة أو الفترة الانتقالية نيابة عن الولايات المتحدة أو الرئيس المنتخب نفسه... وبناء على ذلك، يجب على جميع المرشحين المحتملين الامتناع عن نشر أي كلمة على مواقع التواصل الاجتماعي دون موافقة مسبقة من مستشار القانوني للرئيس الجديد".

وبحسب التقارير، فقد امتنع مرشحو ترامب عن النشر على مواقع التواصل الاجتماعي عبر حساباتهم العامة في إشارة إلى الانصياع لتوجيه الإدارة العليا.

وبحسب صحيفة "نيويورك بوست"، منذ فوزه في الانتخابات الأخيرة، كان ترامب يعلن عن تعيينات في فريقه بمعدل غير مسبوق، مفضلا بذلك حلفاءه ورجال الأعمال الناجحين. وأثار بعض المرشحين مخاوف لدى الجمهور والخبراء بسبب افتقارهم إلى الخبرة الدبلوماسية.
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وتمكن دونالد ترامب، الرئيس الجمهوري السابق للولايات المتحدة الأمريكية، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس، والعودة إلى البيت الأبيض.

يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا في مجلس الشيوخ.

وفاز دونالد ترامب، الذي شغل بالفعل منصب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، منذ انتخابات عام 2016، بالانتخابات الرئاسية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وأصبح أول سياسي أمريكي منذ القرن التاسع عشر يعود إلى البيت الأبيض بعد انقطاع دام 4 سنوات.
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