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مقتل 28 راكبا وإصابة العشرات بعد انحراف طائرة عن المدرج في كوريا الجنوبية.. فيديو
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فريق ترامب قد يستخدم القواعد العسكرية الأمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
فريق ترامب قد يستخدم القواعد العسكرية الأمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن توم هومان، المسؤول المستقبلي عن الحدود في الإدارة الجمهورية، أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تدرس... 29.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-29T00:10+0000
2024-12-29T00:10+0000
ترامب
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
مهاجر غير شرعي
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وقال هومان في وقت سابق، إن إدارة ترامب ستطرد عائلات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بما في ذلك الآباء الذين ولد أطفالهم على الأراضي الأمريكية.ووفقا لهومان، الذي نقلت عنه الصحيفة، ينتظر مساعدو ترامب الآن اقتراحا من الكونجرس الأمريكي بشأن حجم التمويل للمبادرة.وفي الوقت نفسه، أكدت النشرة أن مثل هذه الممارسة استخدمتها السلطات الأمريكية من قبل - على وجه الخصوص، استخدم الرئيس السابق باراك أوباما ورئيس الدولة الحالي جو بايدن القواعد العسكرية لاحتجاز القاصرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مؤقتًا قبل إعادتهم إلى عائلاتهم. كما تم إيواء اللاجئين في القواعد العسكرية الأمريكية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.قال ترامب سابقًا، إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين. ووعد بترحيل كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية و"تدميره".في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب كان يستكشف أيضًا طرقًا مختلفة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، بما في ذلك رفض إصدار وثائق لأطفال الآباء الذين ليس لديهم جوازات سفر وتشديد متطلبات تأشيرات السياحة.أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن نيته تشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة وانتقد بايدن لتقاعسه. ومع ذلك، تواجه إدارة ترامب المستقبلية، التي تناقش خطط الاحتجاز والترحيل الجماعي، نفس القيود المفروضة على الموارد التي يواجهها بايدن، ولا تزال قضية تنظيم سياسة الهجرة موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة.
https://sarabic.ae/20241224/تقرير-نظام-كييف-يمنع-من-توجيه-أي-انتقاد-لتصريحات-ترامب-1096105214.html
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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مهاجر غير شرعي
ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مهاجر غير شرعي

فريق ترامب قد يستخدم القواعد العسكرية الأمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

00:10 GMT 29.12.2024
© AP Photo / Evan Vucciالرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 29.12.2024
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن توم هومان، المسؤول المستقبلي عن الحدود في الإدارة الجمهورية، أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تدرس إمكانية استخدام القواعد العسكرية الأمريكية، لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين وترحيلهم، فضلا عن استخدام الطائرات العسكرية لطردهم.
وقال هومان في وقت سابق، إن إدارة ترامب ستطرد عائلات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بما في ذلك الآباء الذين ولد أطفالهم على الأراضي الأمريكية.
ووفقا لهومان، الذي نقلت عنه الصحيفة، ينتظر مساعدو ترامب الآن اقتراحا من الكونجرس الأمريكي بشأن حجم التمويل للمبادرة.
وأضاف هومان، أنه ينظر إلى الجيش باعتباره "قوة مضاعفة" مطلوبة لتنفيذ الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة. ويمكن أيضا استخدام الجيش للمساعدة في المهام اللوجستية والإدارية وتحليل الاستخبارات وإنشاء البنية التحتية.
وفي الوقت نفسه، أكدت النشرة أن مثل هذه الممارسة استخدمتها السلطات الأمريكية من قبل - على وجه الخصوص، استخدم الرئيس السابق باراك أوباما ورئيس الدولة الحالي جو بايدن القواعد العسكرية لاحتجاز القاصرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مؤقتًا قبل إعادتهم إلى عائلاتهم. كما تم إيواء اللاجئين في القواعد العسكرية الأمريكية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.
قال ترامب سابقًا، إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين. ووعد بترحيل كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية و"تدميره".
الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وفلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.12.2024
تقرير: نظام كييف يمنع من توجيه أي انتقاد لتصريحات ترامب
24 ديسمبر, 09:08 GMT
في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب كان يستكشف أيضًا طرقًا مختلفة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، بما في ذلك رفض إصدار وثائق لأطفال الآباء الذين ليس لديهم جوازات سفر وتشديد متطلبات تأشيرات السياحة.
أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن نيته تشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة وانتقد بايدن لتقاعسه. ومع ذلك، تواجه إدارة ترامب المستقبلية، التي تناقش خطط الاحتجاز والترحيل الجماعي، نفس القيود المفروضة على الموارد التي يواجهها بايدن، ولا تزال قضية تنظيم سياسة الهجرة موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة.
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