https://sarabic.ae/20241229/فريق-ترامب-قد-يستخدم-القواعد-العسكرية-الأمريكية-لترحيل-المهاجرين-غير-الشرعيين-1096293018.html

فريق ترامب قد يستخدم القواعد العسكرية الأمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

فريق ترامب قد يستخدم القواعد العسكرية الأمريكية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، نقلا عن توم هومان، المسؤول المستقبلي عن الحدود في الإدارة الجمهورية، أن الإدارة المقبلة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تدرس... 29.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-29T00:10+0000

2024-12-29T00:10+0000

2024-12-29T00:10+0000

ترامب

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

مهاجر غير شرعي

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وقال هومان في وقت سابق، إن إدارة ترامب ستطرد عائلات المهاجرين غير الشرعيين من البلاد، بما في ذلك الآباء الذين ولد أطفالهم على الأراضي الأمريكية.ووفقا لهومان، الذي نقلت عنه الصحيفة، ينتظر مساعدو ترامب الآن اقتراحا من الكونجرس الأمريكي بشأن حجم التمويل للمبادرة.وفي الوقت نفسه، أكدت النشرة أن مثل هذه الممارسة استخدمتها السلطات الأمريكية من قبل - على وجه الخصوص، استخدم الرئيس السابق باراك أوباما ورئيس الدولة الحالي جو بايدن القواعد العسكرية لاحتجاز القاصرين الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني مؤقتًا قبل إعادتهم إلى عائلاتهم. كما تم إيواء اللاجئين في القواعد العسكرية الأمريكية بعد انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان في عام 2021.قال ترامب سابقًا، إنه في أول يوم له في منصبه سيوقع على حزمة من الأوامر التنفيذية لإغلاق الحدود الأمريكية أمام المهاجرين غير المسجلين. ووعد بترحيل كل عضو في عصابة أجنبية ومهاجر غير شرعي على الأراضي الأمريكية و"تدميره".في ديسمبر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، نقلاً عن مصادر، أن فريق ترامب كان يستكشف أيضًا طرقًا مختلفة لإنهاء حق المواطنة بالولادة، بما في ذلك رفض إصدار وثائق لأطفال الآباء الذين ليس لديهم جوازات سفر وتشديد متطلبات تأشيرات السياحة.أعرب ترامب مرارًا وتكرارًا عن نيته تشديد سياسة الهجرة في الولايات المتحدة وانتقد بايدن لتقاعسه. ومع ذلك، تواجه إدارة ترامب المستقبلية، التي تناقش خطط الاحتجاز والترحيل الجماعي، نفس القيود المفروضة على الموارد التي يواجهها بايدن، ولا تزال قضية تنظيم سياسة الهجرة موضوع نقاش ساخن في الولايات المتحدة.

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الولايات المتحدة الأمريكية

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ترامب, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, مهاجر غير شرعي