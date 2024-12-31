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https://sarabic.ae/20241231/الحزب-الديمقراطي-الأمريكي-يدعم-ماسك-في-خفض-نفقات-ميزانية-البلاد-1096349503.html
الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم ماسك في خفض نفقات ميزانية البلاد
الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم ماسك في خفض نفقات ميزانية البلاد
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم رجل الأعمال إيلون ماسك في جهوده لخفض نفقات الميزانية. 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T02:54+0000
2024-12-31T02:54+0000
إيلون ماسك
الميزانية الأمريكية
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي سيرأسان وزارة كفاءة الحكومة الجديدة، وهي وكالة ستركز على تحسين وخفض الإنفاق الحكومي.وأعرب كبار السياسيين بما في ذلك السناتورين بيرني ساندرز وجون فيترمان وعدد متزايد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب عن دعمهم لأجزاء من حملة ماسك لكفاءة الحكومة، والتي تتضمن تعهدا بخفض الإنفاق السنوي بمقدار 2 تريليون دولار.وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، إن شركات الدفاع كانت "تنهب الشعب الأمريكي لفترة طويلة جدًا"، وأن العمل مع ماسك من شأنه "كبح جماح الإنفاق الباهظ في البنتاغون".وحذر ماسك سابقًا من أن الولايات المتحدة تتجه بسرعة نحو الإفلاس ووعد بخفض الإنفاق الأمريكي بما لا يقل عن 2 تريليون دولار.
https://sarabic.ae/20241230/ماسك-يكشف-عن-منفذ-أكبر-عملية-سطو-في-تاريخ-أمريكا-1096337994.html
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إيلون ماسك, الميزانية الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
إيلون ماسك, الميزانية الأمريكية, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم ماسك في خفض نفقات ميزانية البلاد

02:54 GMT 31.12.2024
© AP Photoالملياردير الأمريكي إيلون ماسك
الملياردير الأمريكي إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© AP Photo
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أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الثلاثاء، أن الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم رجل الأعمال إيلون ماسك في جهوده لخفض نفقات الميزانية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أن ماسك ورائد الأعمال فيفيك راماسوامي سيرأسان وزارة كفاءة الحكومة الجديدة، وهي وكالة ستركز على تحسين وخفض الإنفاق الحكومي.
وقالت التقارير، إن مهمة ماسك لخفض الإنفاق الفيدرالي الأمريكي بشكل كبير تكسب جمهورا غير متوقع في واشنطن، فهناك ديمقراطيون يرون في ذلك فرصة لخفض الإنفاق الدفاعي والبيروقراطية.
وأعرب كبار السياسيين بما في ذلك السناتورين بيرني ساندرز وجون فيترمان وعدد متزايد من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس النواب عن دعمهم لأجزاء من حملة ماسك لكفاءة الحكومة، والتي تتضمن تعهدا بخفض الإنفاق السنوي بمقدار 2 تريليون دولار.
وقال النائب الديمقراطي عن ولاية كاليفورنيا رو خانا، إن شركات الدفاع كانت "تنهب الشعب الأمريكي لفترة طويلة جدًا"، وأن العمل مع ماسك من شأنه "كبح جماح الإنفاق الباهظ في البنتاغون".
إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 30.12.2024
ماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا
أمس, 14:26 GMT
وحذر ماسك سابقًا من أن الولايات المتحدة تتجه بسرعة نحو الإفلاس ووعد بخفض الإنفاق الأمريكي بما لا يقل عن 2 تريليون دولار.
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