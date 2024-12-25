https://sarabic.ae/20241225/النسر-الأصلع-يصبح-رسميا-الطائر-الوطني-للولايات-المتحدة-الأمريكية-1096149781.html
"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية
"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس جو بايدن، رسميا يوم أمس الثلاثاء، أن النسر الأصلع أصبح الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T06:53+0000
2024-12-25T06:53+0000
2024-12-25T06:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096149185_0:219:3098:1962_1920x0_80_0_0_86b782747c4103635e8ba76a9f10f85e.jpg
والنسر الأصلع هو رمز الولايات المتحدة لأكثر من 240 عاما، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.وبعد تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776، حاولت 3 لجان مختلفة دون جدوى التوصل إلى شعار ختم يرضي الكونغرس.وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم.وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، وتظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241010/1093606814.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0c/19/1096149185_287:0:3018:2048_1920x0_80_0_0_9bdab937afddcf33142a0224068afb0c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية
أعلن الرئيس جو بايدن، رسميا يوم أمس الثلاثاء، أن النسر الأصلع أصبح الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.
والنسر الأصلع هو رمز الولايات المتحدة لأكثر من 240 عاما، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.
ووقّع الرئيس جو بايدن، على قانون أرسله إليه الكونغرس لتعديل قانون الولايات المتحدة، لـ"تصحيح ما لم يلاحظه أحد منذ فترة طويلة وتعيين النسر الأصلع، المألوف للكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، باعتباره الطائر الوطني".
وبعد تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776، حاولت 3 لجان مختلفة دون جدوى التوصل إلى شعار ختم يرضي الكونغرس.
وفي نهاية المطاف، قام تشارلز تومسون، سكرتير الكونغرس، بدمج عناصر من المقترحات الثلاثة في ما يعرف الآن باسم "الختم العظيم"، والذي يتميز بنسر في المقدمة والوسط، وهو يمسك بغصن زيتون وسهام في مخالبه.
وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم.
وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، وتظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأمريكية.