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الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا ضد رئيس شركة للصناعات الدفاعية... فيديو
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"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية
"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
أعلن الرئيس جو بايدن، رسميا يوم أمس الثلاثاء، أن النسر الأصلع أصبح الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية. 25.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-25T06:53+0000
2024-12-25T06:53+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
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والنسر الأصلع هو رمز الولايات المتحدة لأكثر من 240 عاما، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.وبعد تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776، حاولت 3 لجان مختلفة دون جدوى التوصل إلى شعار ختم يرضي الكونغرس.وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم.وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، وتظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241010/1093606814.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

"النسر الأصلع" يصبح رسميا الطائر الوطني في الولايات المتحدة الأمريكية

06:53 GMT 25.12.2024
© Getty Images / Chase Swiftالنسر الأصلع والعلم الأمريكي
النسر الأصلع والعلم الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.12.2024
© Getty Images / Chase Swift
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أعلن الرئيس جو بايدن، رسميا يوم أمس الثلاثاء، أن النسر الأصلع أصبح الطائر الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.
والنسر الأصلع هو رمز الولايات المتحدة لأكثر من 240 عاما، حيث أصبح رسميا الطائر الوطني للبلاد.

ووقّع الرئيس جو بايدن، على قانون أرسله إليه الكونغرس لتعديل قانون الولايات المتحدة، لـ"تصحيح ما لم يلاحظه أحد منذ فترة طويلة وتعيين النسر الأصلع، المألوف للكثيرين بسبب رأسه الأبيض ومنقاره الأصفر وجسمه البني، باعتباره الطائر الوطني".

وبعد تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية عام 1776، حاولت 3 لجان مختلفة دون جدوى التوصل إلى شعار ختم يرضي الكونغرس.

وفي نهاية المطاف، قام تشارلز تومسون، سكرتير الكونغرس، بدمج عناصر من المقترحات الثلاثة في ما يعرف الآن باسم "الختم العظيم"، والذي يتميز بنسر في المقدمة والوسط، وهو يمسك بغصن زيتون وسهام في مخالبه.

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار ميلتون في خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 10.10.2024
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إعصار "ميلتون" يضرب الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا... صور
10 أكتوبر, 11:27 GMT
وظهر النسر الأصلع على "الختم العظيم" للولايات المتحدة الأمريكية، الذي يستخدم في الوثائق الرسمية، منذ عام 1782، عندما تم الانتهاء من التصميم.
وفي العام نفسه حدد الكونغرس النسر الأصلع كشعار وطني، وتظهر صورته في مجموعة من الأماكن، بدءا من الوثائق والعلم الرئاسي إلى الشارات العسكرية والعملة الأمريكية.
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