إعصار "ميلتون" يضرب الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا... صور

آثار إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
آثار إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية
قارب مدمر يطفو فوق الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية
قارب مدمر يطفو فوق الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، إلى هافانا، كوبا.
يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، إلى هافانا، كوبا.
رجل يحمل كلبه في ماليكون، أثناء اللعب في الماء، الذي تسلقط على الرصيف، إثر إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، الأربعاء 9 أكتوبر 2024
رجل يحمل كلبه في ماليكون، أثناء اللعب في الماء، الذي تسلقط على الرصيف، إثر إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، الأربعاء 9 أكتوبر 2024
شاب يقف خلف باب موصد خلال مرور إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية
شاب يقف خلف باب موصد خلال مرور إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية
رجل يتسلق شجرة مرتفعة خلال إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية
رجل يتسلق شجرة مرتفعة خلال إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية
آثار وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
آثار وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
شبان يختبئون خلف جدار ماليكون البحري وهم يلعبون في الأمواج، التي جلبها إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024
شبان يختبئون خلف جدار ماليكون البحري وهم يلعبون في الأمواج، التي جلبها إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024
أمطار غزيرة ورياح عاتية، لحظة وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
أمطار غزيرة ورياح عاتية، لحظة وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية
صورة التقطها رائد الفضاء، ماثيو دومينيكس، من على متن مركبة الفضاء الدولية، لإعصار "ميلتون" فوق ولاية فلوريدا الأمريكية
صورة التقطها رائد الفضاء، ماثيو دومينيكس، من على متن مركبة الفضاء الدولية، لإعصار "ميلتون" فوق ولاية فلوريدا الأمريكية