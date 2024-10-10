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إعصار "ميلتون" يضرب الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا... صور
إعصار "ميلتون" يضرب الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا... صور
سبوتنيك عربي
جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق حجم الأضرار والدمار، التي رصدتها عدسات الكاميرات، لآثار إعصار "ميلتون" في الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا. 10.10.2024, سبوتنيك عربي
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фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, أعاصير
фото, صور, العالم, أخبار العالم الآن, أعاصير

إعصار "ميلتون" يضرب الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا... صور

06:46 GMT 10.10.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 10.10.2024)
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جمعت وكالة "سبوتنيك" صورا توثق حجم الأضرار والدمار، التي رصدتها عدسات الكاميرات، لآثار إعصار "ميلتون" في الولايات المتحدة الأمريكية وكوبا.
© AP Photo / Marta Lavandier

آثار إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

آثار إعصار &quot;ميلتون&quot; في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
1/10
© AP Photo / Marta Lavandier

آثار إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا، الولايات المتحدة الأمريكية

© AP Photo / Rebecca Blackwell

قارب مدمر يطفو فوق الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية

قارب مدمر يطفو فوق الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي
2/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

قارب مدمر يطفو فوق الماء في ولاية فلوريدا الأمريكية

© AP Photo / Ramon Espinosa

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، إلى هافانا، كوبا.

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار &quot;ميلتون&quot; في خليج المكسيك، إلى هافانا، كوبا. - سبوتنيك عربي
3/10
© AP Photo / Ramon Espinosa

يلتقط الناس صورًا لرذاذ الأمواج المتلاطمة على جدار ماليكون البحري، الذي جلبه مرور إعصار "ميلتون" في خليج المكسيك، إلى هافانا، كوبا.

© AP Photo / Ramon Espinosa

رجل يحمل كلبه في ماليكون، أثناء اللعب في الماء، الذي تسلقط على الرصيف، إثر إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، الأربعاء 9 أكتوبر 2024

رجل يحمل كلبه في ماليكون، أثناء اللعب في الماء، الذي تسلقط على الرصيف، إثر إعصار &quot;ميلتون&quot; أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، الأربعاء 9 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي
4/10
© AP Photo / Ramon Espinosa

رجل يحمل كلبه في ماليكون، أثناء اللعب في الماء، الذي تسلقط على الرصيف، إثر إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، الأربعاء 9 أكتوبر 2024

© AP Photo / Julio Cortez

شاب يقف خلف باب موصد خلال مرور إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية

شاب يقف خلف باب موصد خلال مرور إعصار &quot;ميلتون&quot; في ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي
5/10
© AP Photo / Julio Cortez

شاب يقف خلف باب موصد خلال مرور إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية

© AP Photo / Julio Cortez

رجل يتسلق شجرة مرتفعة خلال إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية

رجل يتسلق شجرة مرتفعة خلال إعصار &quot;ميلتون&quot; في ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي
6/10
© AP Photo / Julio Cortez

رجل يتسلق شجرة مرتفعة خلال إعصار "ميلتون" في ولاية فلوريدا الأمريكية

© AP Photo / Rebecca Blackwell

آثار وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

آثار وصول إعصار &quot;ميلتون&quot; إلى ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي
7/10
© AP Photo / Rebecca Blackwell

آثار وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

© AP Photo / Ramon Espinosa

شبان يختبئون خلف جدار ماليكون البحري وهم يلعبون في الأمواج، التي جلبها إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024

شبان يختبئون خلف جدار ماليكون البحري وهم يلعبون في الأمواج، التي جلبها إعصار &quot;ميلتون&quot; أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024 - سبوتنيك عربي
8/10
© AP Photo / Ramon Espinosa

شبان يختبئون خلف جدار ماليكون البحري وهم يلعبون في الأمواج، التي جلبها إعصار "ميلتون" أثناء مروره عبر خليج المكسيك، في هافانا، كوبا، 9 أكتوبر 2024

© AP Photo / Julio Cortez

أمطار غزيرة ورياح عاتية، لحظة وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

أمطار غزيرة ورياح عاتية، لحظة وصول إعصار &quot;ميلتون&quot; إلى ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي
9/10
© AP Photo / Julio Cortez

أمطار غزيرة ورياح عاتية، لحظة وصول إعصار "ميلتون" إلى ولاية فلوريدا الأمريكية

© AP Photo / Matthew Dominick/NASA

صورة التقطها رائد الفضاء، ماثيو دومينيكس، من على متن مركبة الفضاء الدولية، لإعصار "ميلتون" فوق ولاية فلوريدا الأمريكية

صورة التقطها رائد الفضاء، ماثيو دومينيكس، من على متن مركبة الفضاء الدولية، لإعصار &quot;ميلتون&quot; فوق ولاية فلوريدا الأمريكية - سبوتنيك عربي
10/10
© AP Photo / Matthew Dominick/NASA

صورة التقطها رائد الفضاء، ماثيو دومينيكس، من على متن مركبة الفضاء الدولية، لإعصار "ميلتون" فوق ولاية فلوريدا الأمريكية

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