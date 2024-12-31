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استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي
استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي
سبوتنيك عربي
أكدت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أن ماثيو غريفز، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا الفدرالية، الذي قاد التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الـ"كابيتول"... 31.12.2024, سبوتنيك عربي
2024-12-31T04:25+0000
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الوزارة في بيان: "ماثيو غريفز، سيستقيل من منصبه بتاريخ 16 يناير المقبل".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غريفز رفض في منشوره فتح قضية مخالفات ضريبية ضد نجل الرئيس الأمريكي الحالي هانتر بايدن، ونتيجة لذلك رفع مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير دعوى ضده.وتم اختيار ماثيو غريفز، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتم تعيينه في منصبه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم ماسك في خفض نفقات ميزانية البلادماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي

04:25 GMT 31.12.2024 (تم التحديث: 05:25 GMT 31.12.2024)
© Sputnik . Artur Gabdrakhmanovأنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول
أنصار ترامب يقتحمون مبنى الكابيتول - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2024
© Sputnik . Artur Gabdrakhmanov
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أكدت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أن ماثيو غريفز، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا الفدرالية، الذي قاد التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الـ"كابيتول" (الكونغرس)، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، سيتقيل من منصبه قبل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
وقالت الوزارة في بيان: "ماثيو غريفز، سيستقيل من منصبه بتاريخ 16 يناير المقبل".

وأشارت الوزارة إلى أن ماثيو غريفز، "قاد أكبر تحقيق أجرته الوزارة" فيما يتعلق باقتحام الـ"كابيتول".

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غريفز رفض في منشوره فتح قضية مخالفات ضريبية ضد نجل الرئيس الأمريكي الحالي هانتر بايدن، ونتيجة لذلك رفع مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير دعوى ضده.
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وفي 6 يناير 2021، اقتحم حشد من أنصار دونالد ترامب، مبنى الـ"كابيتول"، وحاولوا منع التصديق على نتائج الانتخابات التي فاز بها جو بايدن. وأُدين مئات الأشخاص في قضايا جنائية بدأت بسبب الاعتداء، ووعد ترامب، حينها، بالعفو عن المتورطين في تلك الأحداث في أول يوم له في منصبه.

وتم اختيار ماثيو غريفز، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتم تعيينه في منصبه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.
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