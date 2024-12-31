https://sarabic.ae/20241231/استقالة-المدعي-العام-الذي-يحقق-في-اقتحام-الكابيتول-1096350069.html

استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي

استقالة المدعي العام الذي حقق في اقتحام مبنى الـ"كابيتول" الأمريكي

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة العدل الأمريكية، يوم أمس الاثنين، أن ماثيو غريفز، المدعي العام لمقاطعة كولومبيا الفدرالية، الذي قاد التحقيق في أحداث اقتحام مبنى الـ"كابيتول"... 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T04:25+0000

2024-12-31T04:25+0000

2024-12-31T05:25+0000

الولايات المتحدة الأمريكية

العالم

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وقالت الوزارة في بيان: "ماثيو غريفز، سيستقيل من منصبه بتاريخ 16 يناير المقبل".وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن غريفز رفض في منشوره فتح قضية مخالفات ضريبية ضد نجل الرئيس الأمريكي الحالي هانتر بايدن، ونتيجة لذلك رفع مكتب المدعي العام في ولاية ديلاوير دعوى ضده.وتم اختيار ماثيو غريفز، من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي في 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وتم تعيينه في منصبه في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021.الحزب الديمقراطي الأمريكي يدعم ماسك في خفض نفقات ميزانية البلادماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكا

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