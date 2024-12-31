https://sarabic.ae/20241231/إعلام-ترامب-ينوي-حل-الصراع-في-أوكرانيا-باستخدام-سيناريو-واحد-1096361422.html

إعلام: ترامب ينوي حل الصراع في أوكرانيا باستخدام "سيناريو واحد"

إعلام: ترامب ينوي حل الصراع في أوكرانيا باستخدام "سيناريو واحد"

سبوتنيك عربي

أفادت تقارير ألمانية، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، يعتزم إنهاء الصراع في أوكرانيا عام 2025، تاركًا لفلاديمير زيلينسكي، خيارًا واحدًا فقط. 31.12.2024, سبوتنيك عربي

2024-12-31T12:34+0000

2024-12-31T12:34+0000

2024-12-31T12:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقالت التقارير: "يريد دونالد ترامب إنهاء الحرب... في عام 2025. لكن أوكرانيا أضعفت عسكريًا بشكل كبير. معنويات القوات تتراجع وعدد الفارين من الخدمة يتزايد. بالنسبة لزيلينسكي، لم يتبق سوى سيناريو واحد في المفاوضات، الأمر الذي سيكون له عواقب وخيمة على ألمانيا".وأشارت صحيفة "دي فيلت" الألمانية، إلى أن طلب ترامب زيادة الإنفاق الدفاعي الأوروبي سيكون مرتبطًا بشكل مباشر بدعم واشنطن المستمر لأوكرانيا، لكن الاتحاد الأوروبي لم يُظهر حتى الآن أي استعداد لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.وفي أوائل ديسمبر/ كانون الأول الجاري، كتبت وكالة "رويترز" أن خطة ترامب لحل الصراع في أوكرانيا، تتضمن رفض كييف عضوية الناتو وتقديم تنازلات إقليمية لصالح روسيا.كما أكد ترامب أنه يعتزم التوصل إلى حل للصراع بين روسيا وأوكرانيا خلال 24 ساعة فقط. ووصف ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، في تعليقه على كلمات ترامب، هذا الصراع بأنه مشكلة معقدة للغاية لا يمكن حلها في يوم واحد.كما أعرب ترامب، مرارًا وتكرارًا، عن عدم رضاه عن عمل التحالف وهدد بالانسحاب من منظمة "الناتو" إذا لم يتحمل شركاء أمريكا الأوروبيين مسؤولية مالية أكبر عن أمنهم.ماسك يكشف عن منفذ أكبر عملية سطو في تاريخ أمريكابعد بلوغ ثروته رقما قياسيا جديدا.. إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

https://sarabic.ae/20241231/خبير-عسكري-بريطاني-يجب-على-ترامب-أن-يفهم-أن-روسيا-ستفوز-في-أي-حال-1096357964.html

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