https://sarabic.ae/20250102/بايدن-وماسك-يؤكدان-احتمال-وجود-صلة-بين-حادث-نيو-أورليانز-وانفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-1096398972.html
بايدن وماسك يؤكدان احتمال وجود صلة بين حادث نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام برج ترامب
بايدن وماسك يؤكدان احتمال وجود صلة بين حادث نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام برج ترامب
سبوتنيك عربي
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في وجود صلة محتملة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وانفجار شاحنة تسلا... 02.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-02T01:07+0000
2025-01-02T01:07+0000
2025-01-02T01:07+0000
جو بايدن
إيلون ماسك
ترامب
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال بايدن في خطاب إلى الأمة، "نحن نتتبع انفجار شاحنة سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيغاس. وتحقق أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلات محتملة بالهجوم في نيو أورليانز".وأضاف أنه لا يوجد شيء يمكن مشاركته في هذا الأمر حتى الآن.في سياق متصل، قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، "يبدو أن انفجار السيارة أمام برج ترامب عمل إرهابي على الأرجح. ربما يكون الأمران مرتبطين بطريقة ما".وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، انفجرت شاحنة تيسلا سايبرترك بالقرب من فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس. وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس إن شخصًا واحدًا توفي وأصيب سبعة آخرون في الانفجار، مضيفة أن التحقيق جار.
https://sarabic.ae/20250101/مقتل-شخص-جراء-انفجار-سيارة-تسلا-أمام-برج-ترامب-في-لاس-فيغاس-1096398601.html
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جو بايدن, إيلون ماسك, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
جو بايدن, إيلون ماسك, ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
بايدن وماسك يؤكدان احتمال وجود صلة بين حادث نيو أورليانز وانفجار سيارة تسلا أمام برج ترامب
قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إن وكالات الاستخبارات الأمريكية تحقق في وجود صلة محتملة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورليانز وانفجار شاحنة تسلا سايبرترك بالقرب من فندق ترامب في لاس فيغاس.
وقال بايدن في خطاب إلى الأمة، "نحن نتتبع انفجار شاحنة سايبرترك خارج فندق ترامب في لاس فيغاس. وتحقق أجهزة إنفاذ القانون ومجتمع الاستخبارات في هذا الأمر أيضًا، بما في ذلك ما إذا كانت هناك أي صلات محتملة
بالهجوم في نيو أورليانز".
وأضاف أنه لا يوجد شيء يمكن مشاركته في هذا الأمر حتى الآن.
في سياق متصل، قال الملياردير الأمريكي، إيلون ماسك، مالك شركة تسلا، "يبدو أن انفجار السيارة أمام برج ترامب عمل إرهابي على الأرجح. ربما يكون الأمران مرتبطين بطريقة ما".
وفي وقت متأخر من يوم الأربعاء، انفجرت شاحنة تيسلا سايبرترك بالقرب من فندق ترامب الدولي في لاس فيغاس. وقالت إدارة شرطة لاس فيغاس إن شخصًا واحدًا توفي وأصيب سبعة آخرون في الانفجار، مضيفة أن التحقيق جار.