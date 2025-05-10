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https://sarabic.ae/20250510/الإمارات-تصدر-قرارا-بشأن-الرعايا-السودانيين-على-أرضها-1100386285.html
الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها
الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها
سبوتنيك عربي
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إعفاء رعايا السودان من الغرامات المترتبة على تصاريح الإقامة... 10.05.2025, سبوتنيك عربي
2025-05-10T20:16+0000
2025-05-10T20:16+0000
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ويعكس القرار سياسة الإمارات الثابتة في دعم الشعوب الشقيقة، ويأتي امتدادًا لنهجها الإنساني القائم على التضامن والتسامح، خاصة في أوقات الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارا من 19 مايو/ أيار 2025 وحتى نهاية العام، حيث يمكن للمواطنين السودانيين تصحيح أوضاعهم وتقديم طلبات التجديد عبر القنوات الرقمية الرسمية، وفق إجراءات ميسرة ومرنة تشمل إعفاءهم الكامل من الغرامات.وأكدت الهيئة الاتحادية للخوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن "هذا القرار يعكس حرص القيادة الإماراتية على دعم الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويجسد رؤيتها في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، بما يكرّس مكانة الدولة كرمز للإنسانية والسلام".وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت مؤخرا الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين". وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدًا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.
https://sarabic.ae/20250508/ما-تداعيات-قرار-السودان-بقطع-علاقاتها-مع-الإمارات-في-ظل-غياب-أفق-لوقف-الحرب-التي-دخلت-عامها-الثالث؟-1100327814.html
https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
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أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار السودان اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها

20:16 GMT 10.05.2025
© Photo / Unsplash/ Nick Fewingsأبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة
أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 10.05.2025
© Photo / Unsplash/ Nick Fewings
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أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إعفاء رعايا السودان من الغرامات المترتبة على تصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك "في خطوة إنسانية تهدف إلى التخفيف من آثار الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان".
ويعكس القرار سياسة الإمارات الثابتة في دعم الشعوب الشقيقة، ويأتي امتدادًا لنهجها الإنساني القائم على التضامن والتسامح، خاصة في أوقات الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارا من 19 مايو/ أيار 2025 وحتى نهاية العام، حيث يمكن للمواطنين السودانيين تصحيح أوضاعهم وتقديم طلبات التجديد عبر القنوات الرقمية الرسمية، وفق إجراءات ميسرة ومرنة تشمل إعفاءهم الكامل من الغرامات.
وأكدت الهيئة الاتحادية للخوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن "هذا القرار يعكس حرص القيادة الإماراتية على دعم الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويجسد رؤيتها في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، بما يكرّس مكانة الدولة كرمز للإنسانية والسلام".
الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي يستقبل الفريق عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن رئيس المجلس العسكري الانتقالي للسودان في المطار الرئاسي في أبو ظبي في الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 08.05.2025
ما تداعيات قرار السودان بقطع علاقاتها مع الإمارات في ظل غياب أفق لوقف الحرب التي دخلت عامها الثالث؟
8 مايو, 20:06 GMT
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت مؤخرا الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".
ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين".
وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.
مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
الإمارات أمام العدل الدولية: لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان
10 أبريل, 16:07 GMT
وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدًا سحب السفير السوداني من الإمارات.
وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".
وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.
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