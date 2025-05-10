https://sarabic.ae/20250510/الإمارات-تصدر-قرارا-بشأن-الرعايا-السودانيين-على-أرضها-1100386285.html

الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها

الإمارات تصدر قرارا بشأن الرعايا السودانيين على أرضها

سبوتنيك عربي

أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات، اليوم السبت، عن إعفاء رعايا السودان من الغرامات المترتبة على تصاريح الإقامة... 10.05.2025, سبوتنيك عربي

2025-05-10T20:16+0000

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ويعكس القرار سياسة الإمارات الثابتة في دعم الشعوب الشقيقة، ويأتي امتدادًا لنهجها الإنساني القائم على التضامن والتسامح، خاصة في أوقات الأزمات، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).وسيدخل القرار حيّز التنفيذ اعتبارا من 19 مايو/ أيار 2025 وحتى نهاية العام، حيث يمكن للمواطنين السودانيين تصحيح أوضاعهم وتقديم طلبات التجديد عبر القنوات الرقمية الرسمية، وفق إجراءات ميسرة ومرنة تشمل إعفاءهم الكامل من الغرامات.وأكدت الهيئة الاتحادية للخوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في الإمارات، أن "هذا القرار يعكس حرص القيادة الإماراتية على دعم الاستقرار الاجتماعي والإنساني، ويجسد رؤيتها في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، بما يكرّس مكانة الدولة كرمز للإنسانية والسلام".وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة رفضت مؤخرا الاعتراف بقرار سلطة بورتسودان (المدينة التي اتخذها رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح برهان مقرا لعمله) بقطع العلاقات معها، مؤكدة أن "هذه السلطة لا تمثل الحكومة الشرعية للسودان وشعبه الكريم".ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، بيانا صادرا عن الخارجية الإماراتية، قالت فيه إن "البيان الصادر عما يسمى مجلس الأمن والدفاع لن يمس العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية السودان وشعبيهما الشقيقين". وشددت الخارجية الإماراتية على أن "قرار سلطة بورتسودان بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة الإمارات، رد فعل عقب يوم واحد فقط من رفض محكمة العدل الدولية الدعوى المقدمة من قبل سلطة بورتسودان.وأعلن مجلس الأمن والدفاع في السودان، يوم الثلاثاء الماضي، قطع العلاقات الدبلوماسية مع الإمارات، مؤكدًا سحب السفير السوداني من الإمارات.وأكد المجلس، في بيان له، إغلاق السفارة والقنصلية السودانية واستدعاء جميع الأطقم الدبلوماسية من دولة الإمارات العربية المتحدة، حسب وكالة الأنباء السودانية - "سونا".وأضاف البيان أن "مجلس الأمن والدفاع يحتفظ بالحق في رد العدوان بكافة السبل للحفاظ على سيادة البلاد ووحدة أراضيها ولضمان حماية المدنيين"، مؤكدا أن "دعم الإمارات للميليشيات يهدد الأمن الإقليمي والدولي وبصفه خاصة أمن البحر الأحمر"، وفق وصف البيان.

https://sarabic.ae/20250508/ما-تداعيات-قرار-السودان-بقطع-علاقاتها-مع-الإمارات-في-ظل-غياب-أفق-لوقف-الحرب-التي-دخلت-عامها-الثالث؟-1100327814.html

https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html

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