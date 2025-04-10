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https://sarabic.ae/20250410/الإمارات-أمام-العدل-الدولية-لم-نقدم-أسلحة-لأي-من-طرفي-الحرب-في-السودان-1099421470.html
الإمارات أمام العدل الدولية: لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان
الإمارات أمام العدل الدولية: لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان
سبوتنيك عربي
وصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها "زائفة". 10.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-10T16:07+0000
2025-04-10T16:07+0000
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وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وأكدت كتيت، أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان منذ بدايتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتقديم السودان دعوة ضد أبوظبي في محكمة العدل الدولية.وتابعت: "الإمارات تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".ولفتت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن الإمارات استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية منذ 2022، مشيرة إلى أن أبوظبي أوقفت برامج التعاون مع الحكومة السودانية منذ بدء الحرب في أبريل/ نيسان 2023.واليوم الخميس، نظرت محكمة العدل الدولية، أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الدعوى تتهم أبوظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب"، بينما أكدت "الدعم السريع" أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، كما نفت الإمارات ذلك.واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
https://sarabic.ae/20250306/الإمارات-تصف-دعوى-السودان-ضدها-أمام-محكمة-العدل-الدولية-بـحيلة-دعائية-1098454301.html
https://sarabic.ae/20241218/السودان-يطالب-الإمارات-بـتعويض-قبل-التحاور-معها-1095910448.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم
العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم

الإمارات أمام العدل الدولية: لم نقدم أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان

16:07 GMT 10.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitskyمبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي
مبنى محكمة العدل الدولية في لاهاي - سبوتنيك عربي, 1920, 10.04.2025
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
تابعنا عبر
وصفت ريم كتيت، ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، الاتهامات التي قدمها الجيش السوداني ضد أبوظبي بأنها "زائفة".
وتابعت: "الادعاء بأن الإمارات تساهم في تأجيج الصراع في السودان يخالف الواقع، ويعد مثالا لإساءة استخدام الخرطوم لمحكمة العدل الدولية من خلال ادعاءات مضللة ومعلومات غير صحيحة"، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.
وأكدت كتيت، أن الإمارات لم تقدم أي أسلحة لأي من طرفي الحرب في السودان منذ بدايتها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أساس قانوني لتقديم السودان دعوة ضد أبوظبي في محكمة العدل الدولية.
مدينة أبو ظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2025
الإمارات تصف دعوى السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية بـ"حيلة دعائية"
6 مارس, 18:11 GMT
وتابعت: "الإمارات تتمسك بموقفها بعدم اختصاص المحكمة مع احترامنا للقانون الدولي".
ولفتت ممثلة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، إلى أن الإمارات استثمرت أكثر من 4 مليارات دولار في دعم الشعب السوداني والمؤسسات الوطنية منذ 2022، مشيرة إلى أن أبوظبي أوقفت برامج التعاون مع الحكومة السودانية منذ بدء الحرب في أبريل/ نيسان 2023.
واليوم الخميس، نظرت محكمة العدل الدولية، أولى جلسات الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات، وقالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، إن الدعوى تتهم أبوظبي دون أي أساس قانوني بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية في ما يتعلق بالهجمات التي تشنها قوات الدعم السريع ضد الجيش.
العاصمة السودانية الخرطوم - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2024
السودان يطالب الإمارات بـ"تعويض" قبل التحاور معها
18 ديسمبر 2024, 09:05 GMT
وفي تصريحات سابقة، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم: "سنسلم الإمارات كل الملفات التي تثبت أنهم وراء هذه الحرب"، بينما أكدت "الدعم السريع" أنها "لم تتلق أي دعم خارجي من دولة الإمارات أو غيرها من الدول"، كما نفت الإمارات ذلك.
واندلعت الحرب في السودان، في 15 أبريل/ نيسان 2023، بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.
وتوسطت أطراف عربية وأفريقية ودولية لوقف إطلاق النار، إلا أن هذه الوساطات لم تنجح في التوصل لوقف دائم للقتال.
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