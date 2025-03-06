https://sarabic.ae/20250306/الإمارات-تصف-دعوى-السودان-ضدها-أمام-محكمة-العدل-الدولية-بـحيلة-دعائية-1098454301.html
الإمارات تصف دعوى السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية بـ"حيلة دعائية"
الإمارات تصف دعوى السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية بـ"حيلة دعائية"
سبوتنيك عربي
انتقدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، دعوى "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها "حيلة دعائية... 06.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-06T18:11+0000
2025-03-06T18:11+0000
2025-03-06T18:11+0000
الجيش السوداني
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وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ"قوات الدعم السريع".وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: "إن الطلب الأخير من السودان... ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه".وتابع أنه "احتراما لمحكمة العدل الدولية.. ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رفض هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".ويخوض الجيش السوداني معارك ضد "قوات الدعم السريع" منذ ما يقرب من عامين، في حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتهجير أكثر من 12 مليون شخص.واتهمت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش "قوات الدعم السريع" بـ"الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي على الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان".وأضافت أن هذه الأفعال "ارتُكبت ومكنتها الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة لـ"قوات الدعم السريع" المتمردة والجماعات المسلحة ذات الصلة".ونفت الإمارات العربية المتحدة مرارا وتكرارا دعمها لـ"قوات الدعم السريع"، وأشارت بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان.
https://sarabic.ae/20241229/هل-تنجح-الوساطة-التركية-في-حل-الخلافات-بين-السودان-والإمارات؟-1096315779.html
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الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار السودان اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الإمارات تصف دعوى السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية بـ"حيلة دعائية"
انتقدت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الخميس، دعوى "التواطؤ في الإبادة الجماعية"، التي رفعها السودان ضدها أمام محكمة العدل الدولية، ووصفتها بأنها "حيلة دعائية ساخرة"، وقالت إنها ستسعى إلى رفضها.
وتزعم الدعوى التي رفعها السودان، أن الإمارات متواطئة في الإبادة الجماعية، بسبب دعمها المزعوم لـ"قوات الدعم السريع".
وقال مسؤول إماراتي لوسائل إعلام فرنسية: "إن الطلب الأخير من السودان... ليس أكثر من حيلة دعائية ساخرة تهدف إلى تحويل الانتباه عن التواطؤ الراسخ للقوات المسلحة السودانية في الفظائع الواسعة النطاق التي تستمر في تدمير السودان وشعبه".
وأضاف المسؤول: "إن الادعاءات التي قدمها ممثل القوات المسلحة السودانية أمام محكمة العدل الدولية تفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي، وتمثل محاولة أخرى لصرف الانتباه عن هذه الحرب الكارثية".
وتابع أنه "احتراما لمحكمة العدل الدولية.. ستسعى الإمارات العربية المتحدة إلى رفض هذا الطلب الذي لا أساس له على الفور".
29 ديسمبر 2024, 17:23 GMT
ويخوض الجيش السوداني معارك ضد "قوات الدعم السريع" منذ ما يقرب من عامين، في حرب أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص، وتهجير أكثر من 12 مليون شخص.
واتهمت الحكومة السودانية المدعومة من الجيش "قوات الدعم السريع" بـ"الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات، والاغتصاب، والتهجير القسري، والتعدي على الممتلكات العامة، وانتهاكات حقوق الإنسان".
وأضافت أن هذه الأفعال "ارتُكبت ومكنتها الدعم المباشر الذي قدمته الإمارات العربية المتحدة لـ"قوات الدعم السريع" المتمردة والجماعات المسلحة ذات الصلة".
ونفت الإمارات العربية المتحدة مرارا وتكرارا دعمها لـ"قوات الدعم السريع"، وأشارت بدلا من ذلك إلى جهودها الإنسانية في السودان.