https://sarabic.ae/20250409/مدينتان-عربيتان-ضمن-أفضل-5-مدن-ذكية-في-العالم-لعام-2025-1099384855.html
مدينتان عربيتان ضمن أفضل 5 مدن ذكية في العالم لعام 2025
مدينتان عربيتان ضمن أفضل 5 مدن ذكية في العالم لعام 2025
سبوتنيك عربي
دخلت مدينتان عربيتان قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). 09.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-09T15:49+0000
2025-04-09T15:49+0000
2025-04-09T16:05+0000
دبي
أبو ظبي
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وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن "مدينتي دبي وأبو ظبي احتلتا المركزين الرابع والخامس في قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية"، واصفة ذلك "بالإنجاز االذي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الابتكار الحضري وتوظيف التكنولوجيا لخدمة السكان".وحسب قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً، تلتها أوسلو النرويجية في المركز الثاني، ثم جنيف في المركز الثالث.وحققت دبي تقييماً قدره 82.8 نقطة من أصل 100 في جودة الخدمات الطبية، و83.4 نقطة من 100 في توافر المساحات الخضراء، فيما سجلت أبوظبي 84.7 من 100 في الخدمات الطبية، و83.8 من 100 في مدى رضا السكان عن المساحات الخضراء.يشار إلى أن مؤشر المدن الذكية، يعد أداة تحليلية يستخدمها مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد "IMD" لتقييم مدى توازن المدن في التعامل مع قضايا عدة مثل الوظائف والإسكان والبيئة والحوكمة.ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي شامل لآلاف السكان حول جودة الحياة والخدمات في مدنهم، ومدى استفادة المدن من التكنولوجيا لتحسين تلك الخدمات.
https://sarabic.ae/20231112/لماذا-عالمنا-اليوم-بحاجة-إلى-المدن-الذكية-مستقبل-واعد-لدول-أكثر-تطورا-وحداثة-1083077946.html
https://sarabic.ae/20240919/مديرة-تطوير-المدن-الذكية-في-سلطنة-عمان-تعبر-عن-إعجابها-بالبنى-التحتية-لموسكو-1092904095.html
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دبي, أبو ظبي
مدينتان عربيتان ضمن أفضل 5 مدن ذكية في العالم لعام 2025
15:49 GMT 09.04.2025 (تم التحديث: 16:05 GMT 09.04.2025)
دخلت مدينتان عربيتان قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD).
وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن "مدينتي دبي وأبو ظبي احتلتا المركزين الرابع والخامس في قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية"، واصفة ذلك "بالإنجاز االذي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات
في مجالات الابتكار الحضري وتوظيف التكنولوجيا لخدمة السكان".
وحسب قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً، تلتها أوسلو النرويجية في المركز الثاني، ثم جنيف في المركز الثالث.
12 نوفمبر 2023, 12:24 GMT
وقفزت دبي من المركز الثاني عشر عام 2024 إلى المركز الرابع عام 2025، كما صعدت أبوظبي من المركز العاشر عالمياً إلى المركز الخامس، وحصلت كل من دبي وأبوظبي على تصنيف A في كل من التكنولوجيا والهيكلية والمدن الذكية.
وحققت دبي
تقييماً قدره 82.8 نقطة من أصل 100 في جودة الخدمات الطبية، و83.4 نقطة من 100 في توافر المساحات الخضراء، فيما سجلت أبوظبي 84.7 من 100 في الخدمات الطبية، و83.8 من 100 في مدى رضا السكان عن المساحات الخضراء.
19 سبتمبر 2024, 15:56 GMT
يشار إلى أن مؤشر المدن الذكية
، يعد أداة تحليلية يستخدمها مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد "IMD" لتقييم مدى توازن المدن في التعامل مع قضايا عدة مثل الوظائف والإسكان والبيئة والحوكمة.
ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي شامل لآلاف السكان حول جودة الحياة والخدمات في مدنهم، ومدى استفادة المدن من التكنولوجيا لتحسين تلك الخدمات.