https://sarabic.ae/20250409/مدينتان-عربيتان-ضمن-أفضل-5-مدن-ذكية-في-العالم-لعام-2025-1099384855.html

مدينتان عربيتان ضمن أفضل 5 مدن ذكية في العالم لعام 2025

مدينتان عربيتان ضمن أفضل 5 مدن ذكية في العالم لعام 2025

سبوتنيك عربي

دخلت مدينتان عربيتان قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، وذلك لأول مرة في تاريخ المؤشر الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD). 09.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-09T15:49+0000

2025-04-09T15:49+0000

2025-04-09T16:05+0000

دبي

أبو ظبي

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وقالت صحيفة "الخليج" الإماراتية إن "مدينتي دبي وأبو ظبي احتلتا المركزين الرابع والخامس في قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية"، واصفة ذلك "بالإنجاز االذي يعكس التقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات في مجالات الابتكار الحضري وتوظيف التكنولوجيا لخدمة السكان".وحسب قائمة أفضل 5 مدن عالمية في مؤشر المدن الذكية، احتلت مدينة زيورخ السويسرية المركز الأول عالمياً، تلتها أوسلو النرويجية في المركز الثاني، ثم جنيف في المركز الثالث.وحققت دبي تقييماً قدره 82.8 نقطة من أصل 100 في جودة الخدمات الطبية، و83.4 نقطة من 100 في توافر المساحات الخضراء، فيما سجلت أبوظبي 84.7 من 100 في الخدمات الطبية، و83.8 من 100 في مدى رضا السكان عن المساحات الخضراء.يشار إلى أن مؤشر المدن الذكية، يعد أداة تحليلية يستخدمها مركز التنافسية العالمية التابع لمعهد "IMD" لتقييم مدى توازن المدن في التعامل مع قضايا عدة مثل الوظائف والإسكان والبيئة والحوكمة.ويعتمد المؤشر على استطلاع رأي شامل لآلاف السكان حول جودة الحياة والخدمات في مدنهم، ومدى استفادة المدن من التكنولوجيا لتحسين تلك الخدمات.

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