https://sarabic.ae/20250321/من-الخيال-إلى-الواقع-شركة-بال-في-تعرض-سيارتها-الطائرة-في-الإمارات-قريبا-فيديو-1098829144.html

من الخيال إلى الواقع.. شركة "بال-في" تعرض سيارتها الطائرة في الإمارات قريبا.. فيديو

من الخيال إلى الواقع.. شركة "بال-في" تعرض سيارتها الطائرة في الإمارات قريبا.. فيديو

سبوتنيك عربي

أعلنت شركة "بال-في" الهولندية عن مشاركتها في مؤتمر الاستثمار السنوي 2025، حيث ستعرض سيارتها الطائرة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-21T08:07+0000

2025-03-21T08:07+0000

2025-03-21T08:07+0000

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ولطالما راود حلم السيارات الطائرة مخيلة الكثيرين حول العالم، حيث يرى البعض أنها الحل الأمثل لتوفير الوقت وتجنب الضجيج والازدحام المروري.وقد لا يمر وقت طويل قبل أن ترفع رأسك إلى السماء وترى المركبات تحلق فوقك، إذ تسعى الشركات حول العالم إلى مواجهة تحديات الازدحام الحضري، والإسهام في مستقبل أكثر ابتكارًا من خلال تقنيات الطيران فوق المدن.والسيارة المنتظر عرضها قريبا هي "ليبرتي سبورت"، التي تبلغ تكلفتها 300 ألف دولار من شركة "بال في إنترناشيونال"، ومقرها هولندا، هي حاليا في طور الاختبار النهائي ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في العام المقبل.وتتحول السيارة ذات العجلات الثلاث إلى طائرة ذات محاور جيروسكوبية في أقل من 5 دقائق وتتسع لراكبين.وتتسارع السيارة في وضع القيادة على الطريق من 0 إلى 100 كيلو في الساعة في أقل من 9 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى نحو 160 كيلومتر في الساعة.ومن المقرر إقامة المؤتمر في مركز "أبوظبي الوطني للمعارض" (أدنيك) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان 2025، حيث سيجمع نخبة من الشركات الرائدة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات التنقل الجوي المتقدم، والتكنولوجيا المستدامة، وتطوير المدن الذكية.

https://sarabic.ae/20250309/مشهد-من-المستقبل-أول-سيارة-طائرة-تبدأ-رحلتها-في-سماء-الصين-فيديو-1098527275.html

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