من الخيال إلى الواقع.. شركة "بال-في" تعرض سيارتها الطائرة في الإمارات قريبا.. فيديو

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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:17 GMT
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
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مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
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لقاء سبوتنيك
مجزرة إسرائيلية جديدة في غزة، وصاروخ يمني يخترق أجواء إسرائيل، وإدانات عربية ودولية
15:00 GMT
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نبض افريقيا
هيمنة صينية واسعة على سوق المعادن في افريقيا، وأرض الصومال منفتحة على استقبال سكان غزة مقابل الاعتراف الدولي
16:00 GMT
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مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
16:45 GMT
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حصاد الأسبوع
خبير: إذا لم ينته الصراع في أوكرانيا خلال العام الحالي فقد ينتقل إلى الساحة العالمية
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ملفات ساخنة
إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
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صدى الحياة
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18:30 GMT
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مدار الليل والنهار
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183 د
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الصين تهدد عرش صناعة الذكاء الاصطناعي الأمريكي
09:17 GMT
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المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
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عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
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مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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بيارق النصر
جذور العدوانية الغربية ضد روسيا والهوية الجيوسياسية الاوراسية
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الإنسان والثقافة
الرحالة أرتيمي رافالوفيتش يتحدث عن رحلته لغزة ويعتبر طرابلس اللبنانية أجمل مدن المشرق
14:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المساعدات الإنسانية والإغاثية في قطاع غزة بين التحديات والإمكانات
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إسرائيل تصعد عدوانها على غزة وواشنطن تلوح بخطة مؤقتة لوقف إطلاق النار
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https://sarabic.ae/20250321/من-الخيال-إلى-الواقع-شركة-بال-في-تعرض-سيارتها-الطائرة-في-الإمارات-قريبا-فيديو-1098829144.html
من الخيال إلى الواقع.. شركة "بال-في" تعرض سيارتها الطائرة في الإمارات قريبا.. فيديو
من الخيال إلى الواقع.. شركة "بال-في" تعرض سيارتها الطائرة في الإمارات قريبا.. فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت شركة "بال-في" الهولندية عن مشاركتها في مؤتمر الاستثمار السنوي 2025، حيث ستعرض سيارتها الطائرة. 21.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-21T08:07+0000
2025-03-21T08:07+0000
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ولطالما راود حلم السيارات الطائرة مخيلة الكثيرين حول العالم، حيث يرى البعض أنها الحل الأمثل لتوفير الوقت وتجنب الضجيج والازدحام المروري.وقد لا يمر وقت طويل قبل أن ترفع رأسك إلى السماء وترى المركبات تحلق فوقك، إذ تسعى الشركات حول العالم إلى مواجهة تحديات الازدحام الحضري، والإسهام في مستقبل أكثر ابتكارًا من خلال تقنيات الطيران فوق المدن.والسيارة المنتظر عرضها قريبا هي "ليبرتي سبورت"، التي تبلغ تكلفتها 300 ألف دولار من شركة "بال في إنترناشيونال"، ومقرها هولندا، هي حاليا في طور الاختبار النهائي ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في العام المقبل.وتتحول السيارة ذات العجلات الثلاث إلى طائرة ذات محاور جيروسكوبية في أقل من 5 دقائق وتتسع لراكبين.وتتسارع السيارة في وضع القيادة على الطريق من 0 إلى 100 كيلو في الساعة في أقل من 9 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى نحو 160 كيلومتر في الساعة.ومن المقرر إقامة المؤتمر في مركز "أبوظبي الوطني للمعارض" (أدنيك) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان 2025، حيث سيجمع نخبة من الشركات الرائدة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات التنقل الجوي المتقدم، والتكنولوجيا المستدامة، وتطوير المدن الذكية.
https://sarabic.ae/20250309/مشهد-من-المستقبل-أول-سيارة-طائرة-تبدأ-رحلتها-في-سماء-الصين-فيديو-1098527275.html
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منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار
منوعات, أخبار الإمارات العربية المتحدة, الأخبار

من الخيال إلى الواقع.. شركة "بال-في" تعرض سيارتها الطائرة في الإمارات قريبا.. فيديو

08:07 GMT 21.03.2025
© Photo / AIM CONGRESS 2025شركة "بال-في" تكشف عن سيارتها الطائرة في مؤتمر الاستثمار السنوي 2025 بأبوظبي
شركة بال-في تكشف عن سيارتها الطائرة في مؤتمر الاستثمار السنوي 2025 بأبوظبي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2025
© Photo / AIM CONGRESS 2025
تابعنا عبر
أعلنت شركة "بال-في" الهولندية عن مشاركتها في مؤتمر الاستثمار السنوي 2025، حيث ستعرض سيارتها الطائرة.
ولطالما راود حلم السيارات الطائرة مخيلة الكثيرين حول العالم، حيث يرى البعض أنها الحل الأمثل لتوفير الوقت وتجنب الضجيج والازدحام المروري.
وقد لا يمر وقت طويل قبل أن ترفع رأسك إلى السماء وترى المركبات تحلق فوقك، إذ تسعى الشركات حول العالم إلى مواجهة تحديات الازدحام الحضري، والإسهام في مستقبل أكثر ابتكارًا من خلال تقنيات الطيران فوق المدن.
والسيارة المنتظر عرضها قريبا هي "ليبرتي سبورت"، التي تبلغ تكلفتها 300 ألف دولار من شركة "بال في إنترناشيونال"، ومقرها هولندا، هي حاليا في طور الاختبار النهائي ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في العام المقبل.
تاكسي طائرة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2025
مشهد من المستقبل.. أول سيارة طائرة تبدأ رحلتها في سماء الصين.. فيديو
9 مارس, 13:03 GMT
وتتحول السيارة ذات العجلات الثلاث إلى طائرة ذات محاور جيروسكوبية في أقل من 5 دقائق وتتسع لراكبين.
وتتسارع السيارة في وضع القيادة على الطريق من 0 إلى 100 كيلو في الساعة في أقل من 9 ثوانٍ وتبلغ سرعتها القصوى نحو 160 كيلومتر في الساعة.
ومن المقرر إقامة المؤتمر في مركز "أبوظبي الوطني للمعارض" (أدنيك) في أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل/نيسان 2025، حيث سيجمع نخبة من الشركات الرائدة والخبراء العالميين لمناقشة أحدث الابتكارات في مجالات التنقل الجوي المتقدم، والتكنولوجيا المستدامة، وتطوير المدن الذكية.
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