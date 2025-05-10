https://sarabic.ae/20250510/دولة-عربية-في-الصدارة-أكبر-5-صفقات-غاز-مسال-في-أبريل-2025-1100376975.html
دولة عربية في الصدارة.. أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025
دولة عربية في الصدارة.. أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن دولة عربية تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل 2025. 10.05.2025, سبوتنيك عربي
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وأفادت منصة الطاقة، مساء اليوم السبت، بأن شركات إماراتية انفردت بعقود الغاز المسال خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث جاءت شركتا "أدنوك" و"مبادلة" الإماراتيتان في صدارة تلك الصفقات.حظيت الشركتان الإماراتيتان بـ3 مراكز متقدمة، تنوّعت بين اتفاقيات بيع وشراء الغال المسال، والاستحواذ على أحد المشروعات المهمة، فيما نافست شركة أرامكو السعودية ضمن قائمة أكبر 5 صفقات بتوقيعها صفقة غاز مسال مهمة.فيما جاءت إحدى الشركات الفرنسية على خطى الشركة السعودية، ووقّعت صفقة ضخمة. غير أن الاتفاقيات والعقود التي شهدتها قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025، تتنوّع بين البيع والشراء والاستحواذ على الأصول، أو المشاركة في الاستثمارات.جاءت صفقة استحواذ شركة "مبادلة" الإماراتية، التابعة لصندوق الثروة السيادي التابع لإمارة أبوظبي، في سوق الغاز الأميركية، في مقدمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل الماضي، بعدما وضعت الشركة قدمها في هذه السوق المهمة.وحلَّت صفقة أدنوك الإماراتية في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال التي تمتد لنحو 15 عاما مع شركة ميتسوي اليابانية، وتستهدف تصدير الغاز المسال وتسويق السعة الإنتاجية لمشروع الرويس.وقّعت الشركة نفسها صفقة مع الصين، عزّزت وجودها على رأس قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025، خاصة وأنها صفقة طويلة الأجل، لتصدير الغاز المسال.
https://sarabic.ae/20220919/وكالة-ألمانيا-بصدد-توقيع-عقود-الغاز-الطبيعي-المسال-مع-الإمارات-1067943889.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
أخبار الإمارات العربية المتحدة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فرنسا , الأخبار
دولة عربية في الصدارة.. أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025
ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت، أن دولة عربية تصدرت قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل 2025.
وأفادت منصة
الطاقة، مساء اليوم السبت، بأن شركات إماراتية انفردت بعقود الغاز المسال خلال شهر أبريل/نيسان الماضي، حيث جاءت شركتا "أدنوك" و"مبادلة" الإماراتيتان في صدارة تلك الصفقات.
19 سبتمبر 2022, 12:51 GMT
حظيت الشركتان الإماراتيتان بـ3 مراكز متقدمة، تنوّعت بين اتفاقيات بيع وشراء الغال المسال، والاستحواذ على أحد المشروعات المهمة، فيما نافست شركة أرامكو السعودية
ضمن قائمة أكبر 5 صفقات بتوقيعها صفقة غاز مسال مهمة.
فيما جاءت إحدى الشركات الفرنسية على خطى الشركة السعودية، ووقّعت صفقة ضخمة.
غير أن الاتفاقيات والعقود التي شهدتها قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025، تتنوّع بين البيع والشراء والاستحواذ على الأصول، أو المشاركة في الاستثمارات.
جاءت صفقة استحواذ شركة "مبادلة" الإماراتية، التابعة لصندوق الثروة السيادي التابع لإمارة أبوظبي، في سوق الغاز الأميركية، في مقدمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في شهر أبريل الماضي، بعدما وضعت الشركة قدمها في هذه السوق المهمة.
وحلَّت صفقة أدنوك الإماراتية
في المركز الثاني ضمن قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال التي تمتد لنحو 15 عاما مع شركة ميتسوي اليابانية، وتستهدف تصدير الغاز المسال وتسويق السعة الإنتاجية لمشروع الرويس.
وقّعت الشركة نفسها صفقة مع الصين، عزّزت وجودها على رأس قائمة أكبر 5 صفقات غاز مسال في أبريل 2025، خاصة وأنها صفقة طويلة الأجل، لتصدير الغاز المسال.