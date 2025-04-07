https://sarabic.ae/20250407/الإمارات-تعلن-عن-الإقامة-الزرقاء-لجذب-المستثمرين-فيديو--1099293778.html
الإمارات تعلن عن "الإقامة الزرقاء" لجذب المستثمرين... فيديو
الإمارات تعلن عن "الإقامة الزرقاء" لجذب المستثمرين... فيديو
سبوتنيك عربي
أعلنت السيدة أميرة علي السركال، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح "الإقامة... 07.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-07T11:32+0000
2025-04-07T11:32+0000
2025-04-07T11:51+0000
حصري
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/07/1099292289_128:0:1152:576_1920x0_80_0_0_9535a73899549e36bc5344a740af4f28.jpg
وقالت السركال، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "تأتي مشاركتنا اليوم في قمة الاستثمار، أحد المشاركات المهمة بالنسبة لنا في عرض الخدمات التي تقدمها الهيئة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة)".وتابعت الوزيرة الإمارتية: "نقدم اليوم مجموعة من الخدمات، نركز على تقديم الإقامة الذهبية، وكيف للمستثمر أن يقدّم على الإقامة الذهبية، الشروط والامتيازات والخصائص، والوثائق المفروض تقديمها".وانطلقت فعاليات الدورة الـ14 لـ"قمة الاستثمار 2025"، من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي، وذلك وفقا لموقع القمة.وتجمع القمة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والسياسات ورجال الأعمال وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.
https://sarabic.ae/20250407/لأول-مرة-في-الشرق-الأوسط-مدينة-سكنية-بخدمات-الذكاء-الاصطناعي--1099292020.html
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
حصري, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
الإمارات تعلن عن "الإقامة الزرقاء" لجذب المستثمرين... فيديو
11:32 GMT 07.04.2025 (تم التحديث: 11:51 GMT 07.04.2025)
حصري
أعلنت السيدة أميرة علي السركال، مدير إدارة الاتصال الحكومي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن طرح "الإقامة الزرقاء" لأول مرة في الإمارات، بهدف جذب المستثمرين من جميع أنحاء العالم.
وقالت السركال، في تصريح خاص لوكالة "سبوتنيك": "تأتي مشاركتنا اليوم في قمة الاستثمار، أحد المشاركات المهمة بالنسبة لنا في عرض الخدمات التي تقدمها الهيئة (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة)".
وتابعت الوزيرة الإمارتية: "نقدم اليوم مجموعة من الخدمات، نركز على تقديم الإقامة الذهبية، وكيف للمستثمر أن يقدّم على الإقامة الذهبية، الشروط والامتيازات والخصائص، والوثائق المفروض تقديمها".
وأضافت: "نستعرض اليوم "الإقامة الزرقاء"، وهو نوع من أنواع الإقامات الجديدة في دولة الإمارات لجذب المستثمرين في مجال الاستدامة، وكذلك عرض لبعض الأنظمة الإلكترونية لتسهيل حركة التجارة في العمل الجمركي على مستوى دولة الإمارات في جميع المنافذ، إضافة إلى خاصية الاستفسار عن حالة الطلبات المقدمة سابقًا".
وانطلقت فعاليات الدورة الـ14 لـ"قمة الاستثمار
2025"، من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي، وذلك وفقا لموقع القمة.
وتوفر "قمة آي أي إم للاستثمار"، وهي مبادرة من مؤسسة "أيم" العالمية، المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية تمكّن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.
وتجمع القمة نخبة من القادة والمسؤولين الحكوميين وصنّاع القرار والسياسات ورجال الأعمال وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.