https://sarabic.ae/20250402/الإمارات-تستعد-لاستقبال-أكثر-من-25-ألف-مشارك-في-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2025-1099159257.html
الإمارات تستعد لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2025
الإمارات تستعد لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2025
سبوتنيك عربي
تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة كبار المستثمرين العالميين، خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025، والتي من... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T13:08+0000
2025-04-02T13:08+0000
2025-04-02T13:25+0000
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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
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وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشر من قمة AIM للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي، وذلك وفقا لموقع الفعالية "قمة AIM للاستثمار".توفر قمة AIM للاستثمار، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.وتهدف قمة AIM للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات. فضلًا عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز AIM للاستثمار ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي.وتنظم قمة AIM للاستثمار 2025 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات الرفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة.وتشمل محاور القمة، محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.وتضم قائمة المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة منذر هلال المؤسس والرئيس التنفيذي Gate Capital Limited، وطلال المؤيد الشريك الإداري ل Almoayed Venture . ومن أبرز المستثمرين المشاركين من المملكة المتحدة مارغاريث غونزاليس المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Capital Variation Ltdav، وأولغا فليمنج - الرئيس التنفيذي، مجموعة أوروغا Oruga Group، وغيرنيغ آدميك الشريك الإداري، Nevajen Capital.
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العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
العالم, العالم العربي, أخبار الإمارات العربية المتحدة, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2025
الإمارات تستعد لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك في قمة "إيه آي إم" للاستثمار 2025
13:08 GMT 02.04.2025 (تم التحديث: 13:25 GMT 02.04.2025)
تستعد العاصمة الإماراتية أبوظبي لاستقبال أكثر من 25 ألف مشارك وشخصية بارزة ونخبة كبار المستثمرين العالميين، خلال فعاليات قمة AIM للاستثمار 2025، والتي من المقرر عقدها تحت شعار "خارطة مستقبل الاستثمار العالمي: الاتجاه الجديد للمشهد الاستثماري العالمي، نحو نظام عالمي متوازن".
وتنطلق فعاليات الدورة الرابعة عشر من قمة AIM للاستثمار خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل/ نيسان المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، لاستعراض وبحث أفضل الفرص الاستثمارية أمام مجتمع الأعمال العالمي، وذلك وفقا لموقع الفعالية "قمة AIM للاستثمار".
توفر قمة AIM للاستثمار
، وهي مبادرة مؤسسة أيم العالمية المنصة الدولية الرائدة التي تكرس جهودها لتمكين الاقتصاد العالمي وتعزيز التنمية الاقتصادية، منصة مثالية تمكن جميع المشاركين من مناقشة أحدث اتجاهات وتطورات المشهد الاستثماري العالمي، وكيفية مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية والعمل معًا لإيجاد الحلول المناسبة لها، بهدف العمل على تعزيز اقتصاد عالمي متوازن، ويتمتع بالازدهار والاستدامة.
تجمع القمة نخبة من القادة، والمسؤولين الحكوميين، وصنّاع القرار والسياسات، ورجال الأعمال، وكبار المستثمرين الإقليميين والدوليين، وكبريات الشركات والمنظمات العالمية في مختلف القطاعات.
وتهدف قمة AIM للاستثمار 2025 إلى التعريف بفرص الاستثمار الاستثنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتعزيز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للفرص الاستثمارية الواعدة، وبحث اتجاهات الاستثمار العالمية، كما تعمل على تعزيز التعاون الدولي لتيسير الاستثمار والمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام عبر تنوع الاستثمارات. فضلًا عن تكريمها للمتميزين من خلال جوائز AIM للاستثمار ودعمها للابتكار والمبتكرين في مسابقة الشركات الناشئة وبطولة العالم للذكاء الاصطناعي.
وتنظم قمة AIM للاستثمار 2025 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل والاجتماعات الرفيعة المستوى ومعرض ومسابقة جوائز AIM للاستثمار ومسابقة الشركات الناشئة وعروض الدول للاستثمار، ضمن 8 محاور رئيسة.
وتشمل محاور القمة، محور الاستثمار الأجنبي المباشر، ومحور التجارة العالمية، ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن (أحادية القرن)، ومحور مدن المستقبل، ومحور مستقبل التمويل، ومحور التصنيع العالمي، ومحور الاقتصاد الرقمي، ومحور رواد الأعمال.
وتغطي محاور القمة مختلف القطاعات أبرزها الزراعة الذكية، الطاقة، البنية التحتية، التمويل وأسواق المال، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الصناعة، السياحة الطبية، التكنولوجيا الحيوية، التكنولوجيا الطبية، صناعة الأدوية، التجارة الدولية، الخدمات اللوجستية والنقل، تكنولوجيا المياه، السياحة، والتعليم.
وتضم قائمة المستثمرين من دولة الإمارات العربية المتحدة منذر هلال المؤسس والرئيس التنفيذي Gate Capital Limited، وطلال المؤيد الشريك الإداري ل Almoayed Venture . ومن أبرز المستثمرين المشاركين من المملكة المتحدة مارغاريث غونزاليس المؤسس والرئيس التنفيذي، شركة Capital Variation Ltdav، وأولغا فليمنج - الرئيس التنفيذي، مجموعة أوروغا Oruga Group، وغيرنيغ آدميك الشريك الإداري، Nevajen Capital.