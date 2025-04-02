https://sarabic.ae/20250402/دولة-عربية-تطلق-خدمات-الشحن-السريع-حول-العالم-1099157647.html

دولة عربية تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم

دولة عربية تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم

سبوتنيك عربي

كشفت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، بهدف ترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع السريع النمو، بالاعتماد على... 02.04.2025, سبوتنيك عربي

2025-04-02T12:04+0000

2025-04-02T12:04+0000

2025-04-02T12:04+0000

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ودأبت "طيران الإمارات" على تنفيذ برنامج واسع لتجربة هذه الخدمة بشكل عملي قبل تدشينها، بالتعاون مع شركاء عالميين، بهدف التعامل مع أي تحديات ومعوقات في هذا المجال بشكل مسبق.ونقلت "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، على مدار العام الماضي، آلاف الطرود من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وبلغ متوسط وقت التسليم أقل من 48 ساعة ، لتصبح "الإمارات لخدمات الشحن السريع" جاهزة للعمل، خصيصاً للأعمال.وذكر بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، أن "الإمارات لخدمات الشحن السريع" تمثل نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية نقل الطرود والبضائع بشكل عام حول العالم، استناداً إلى معايير رفيعة تجمع بين السرعة والموثوقية والطاقات الكبيرة، معتبرا إن هذه الخدمة ترسخ معايير متفوقة جديدة في هذا المجال بالاعتماد على البنية التحتية العالمية لـ"طيران الإمارات"، وتمتعها بقدر عال من المرونة لإعادة تصميم العمليات اللوجستية التقليدية حسب الحاجة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وستوفر "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدماتها في البداية في سبعة أسواق، ويجري العمل حالياً على مد نطاق خدماتها تدريجياً إلى أسواق أخرى، مع تمتعها بآفاق نمو غير محدودة، حيث يمكن لها مستقبلاً توصيل الطرود والشحنات إلى أي وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات.وتقدم "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدمات رقمية بالكامل، مع منصة تقنية، كما تضمن أنظمة التتبع المتطورة والتحديثات الفورية تحقيق مستويات كفاءة وموثوقية من لحظة استلام الشحنات وحتى لحظة تسليمها في جميع أنحاء العالم.زيادة الطلب على السيارات المستعملة في سوريا يرفع من سعرها بالإمارات

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