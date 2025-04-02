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دولة عربية تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم
دولة عربية تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم
سبوتنيك عربي
كشفت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، بهدف ترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع السريع النمو، بالاعتماد على... 02.04.2025, سبوتنيك عربي
2025-04-02T12:04+0000
2025-04-02T12:04+0000
اقتصاد
أخبار الإمارات العربية المتحدة
العالم العربي
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ودأبت "طيران الإمارات" على تنفيذ برنامج واسع لتجربة هذه الخدمة بشكل عملي قبل تدشينها، بالتعاون مع شركاء عالميين، بهدف التعامل مع أي تحديات ومعوقات في هذا المجال بشكل مسبق.ونقلت "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، على مدار العام الماضي، آلاف الطرود من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وبلغ متوسط وقت التسليم أقل من 48 ساعة ، لتصبح "الإمارات لخدمات الشحن السريع" جاهزة للعمل، خصيصاً للأعمال.وذكر بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، أن "الإمارات لخدمات الشحن السريع" تمثل نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية نقل الطرود والبضائع بشكل عام حول العالم، استناداً إلى معايير رفيعة تجمع بين السرعة والموثوقية والطاقات الكبيرة، معتبرا إن هذه الخدمة ترسخ معايير متفوقة جديدة في هذا المجال بالاعتماد على البنية التحتية العالمية لـ"طيران الإمارات"، وتمتعها بقدر عال من المرونة لإعادة تصميم العمليات اللوجستية التقليدية حسب الحاجة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).وستوفر "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدماتها في البداية في سبعة أسواق، ويجري العمل حالياً على مد نطاق خدماتها تدريجياً إلى أسواق أخرى، مع تمتعها بآفاق نمو غير محدودة، حيث يمكن لها مستقبلاً توصيل الطرود والشحنات إلى أي وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات.وتقدم "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدمات رقمية بالكامل، مع منصة تقنية، كما تضمن أنظمة التتبع المتطورة والتحديثات الفورية تحقيق مستويات كفاءة وموثوقية من لحظة استلام الشحنات وحتى لحظة تسليمها في جميع أنحاء العالم.زيادة الطلب على السيارات المستعملة في سوريا يرفع من سعرها بالإمارات
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اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي
اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي

دولة عربية تطلق "خدمات الشحن السريع" حول العالم

12:04 GMT 02.04.2025
© AP Photo / Adam Scheckطيران الإمارات
طيران الإمارات - سبوتنيك عربي, 1920, 02.04.2025
© AP Photo / Adam Scheck
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كشفت شركة "طيران الإمارات"، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خدمة "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، بهدف ترسيخ مكانة ريادية في هذا القطاع السريع النمو، بالاعتماد على أسطول طائراتها الضخم، وشبكة وجهاتها الواسعة وخبراتها الضخمة التي تمتد لقرابة أربعة عقود في نقل المسافرين والبضائع حول العالم.
ودأبت "طيران الإمارات" على تنفيذ برنامج واسع لتجربة هذه الخدمة بشكل عملي قبل تدشينها، بالتعاون مع شركاء عالميين، بهدف التعامل مع أي تحديات ومعوقات في هذا المجال بشكل مسبق.
ونقلت "الإمارات لخدمات الشحن السريع"، على مدار العام الماضي، آلاف الطرود من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة، وبلغ متوسط وقت التسليم أقل من 48 ساعة ، لتصبح "الإمارات لخدمات الشحن السريع" جاهزة للعمل، خصيصاً للأعمال.
وذكر بدر عباس، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، أن "الإمارات لخدمات الشحن السريع" تمثل نقلة نوعية تعيد تعريف كيفية نقل الطرود والبضائع بشكل عام حول العالم، استناداً إلى معايير رفيعة تجمع بين السرعة والموثوقية والطاقات الكبيرة، معتبرا إن هذه الخدمة ترسخ معايير متفوقة جديدة في هذا المجال بالاعتماد على البنية التحتية العالمية لـ"طيران الإمارات"، وتمتعها بقدر عال من المرونة لإعادة تصميم العمليات اللوجستية التقليدية حسب الحاجة، حسبما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
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ووفق طيران الإمارات، فيما جرت العادة تقليدياً، على إدارة عمليات توصيل الطرود والشحنات العابرة للحدود عبر نموذج عالمي تتوقف فيه الطرود عدة مرات في وجهات مختلفة قبل وصولها إلى وجهتها النهائية، فإن "الإمارات لخدمات الشحن السريع" ستغير هذا النموذج بشكل كامل؛ إذ ستنتقل الطرود من المنشأ إلى الوجهات المعنية مباشرة، وهو ما يتيح هذا توفير مستويات خدمة مختلفة، تتراوح بين التوصيل العاجل في اليوم التالي وخدمة التوصيل خلال يومين، إلى جانب مجموعة من المنتجات الجديدة.
وستوفر "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدماتها في البداية في سبعة أسواق، ويجري العمل حالياً على مد نطاق خدماتها تدريجياً إلى أسواق أخرى، مع تمتعها بآفاق نمو غير محدودة، حيث يمكن لها مستقبلاً توصيل الطرود والشحنات إلى أي وجهة ضمن شبكة رحلات طيران الإمارات.
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ومع استخدامها أسطول أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، تتمتع "الإمارات لخدمات الشحن السريع" بقدرات نقل الشحنات على متن أكثر من 250 طائرة ركاب وشحن عريضة البدن، وتقديم خدمات شاملة من الباب إلى الباب بالاعتماد على شبكة شركاء موثوقة ومتكاملة في الأسواق التي تعمل فيها، لإدارة جوانب عمليات التخليص الجمركي والنقل من البداية حتى النهاية.
وتقدم "الإمارات لخدمات الشحن السريع" خدمات رقمية بالكامل، مع منصة تقنية، كما تضمن أنظمة التتبع المتطورة والتحديثات الفورية تحقيق مستويات كفاءة وموثوقية من لحظة استلام الشحنات وحتى لحظة تسليمها في جميع أنحاء العالم.
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