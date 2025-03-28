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دولة عربية تستحوذ على حصة في أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم
دولة عربية تستحوذ على حصة في أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم
سبوتنيك عربي
استحوذت دولة عربية على حصة بأحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ15 الأخيرة، في خطوة من شأنها تعزيز حضور البلد الخليجي في أسواق الغاز العالمية. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T12:38+0000
2025-03-28T12:38+0000
العالم العربي
اقتصاد
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ووفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة (مقرها واشنطن)، استحوذت دولة عربية على حصة بأحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ15 الأخيرة.وأعلنت شركة إكس آر جي"XRG"، وفق بيان اطلعت عليه منصة "الطاقة"، استكمال اتفاق الاستحواذ على حصة شركة "غالب" البالغة 10% بامتياز المنطقة 4 من حوض "روفوما" في موزمبيق.ويتماشى الاستحواذ مع جهود الشركة الإماراتية لبناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي والمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر ذكاءً واستدامة في قطاع الطاقة.حقل روفومايمثل حقل روفوما العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم، خلال السنوات الـ 15 الماضية، وتتيح صفقة الاستحواذ الاستفادة من احتياطيات محتملة تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن متري سنويًا.وحسب قاعدة بيانات الحقول العالمية لدى منصة الطاقة؛ فإن احتياطيات حوض روفوما في شرق أفريقيا تصل إلى 165.7 تريليون قدم مكعّبة، لكن جهود تطويره واستغلال هذا "الكنز" لم تحقق الاستفادة الكاملة حتى الآن.وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في إكس آر جي"XRG" خالد سالمين، أهمية الاستثمار بتطوير حوض روفوما العالمي في موزمبيق بشكل مسؤول وبنّاء، متطلّعًا إلى التعاون مع حكومة موزمبيق، والشركاء، وتبادل الخبرات لخلق وتعزيز القيمة وتسريع عمليات التطوير للوصول إلى أقصى إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي المسال.ولفت إلى أن الإنجاز المهم سيُسهِم في تعزيز قدرة "إكس آر جي" على توفير حلول في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.محطة كورال ساوثيُعَد مشروع محطة كورال ساوث لإنتاج الغاز المسال الأول من نوعه في المياه الأفريقية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال؛ إذ يستفيد من التكنولوجيا الحديثة، ويركّز بشكل كبير على تحسين كفاءة الطاقة.أما مشروع محطة "كورالنورث"؛ فمن المخطط أن يُنتج 3.5 مليون طن متري إضافية سنويًا من الغاز المسال من عملياته البحرية، مع قرب اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" للمشروع، وتتولى شركة "إيني" إدارة هذين المشروعين البحريين.يُذكَر أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمرحلة الأولى من محطة "روفوما" البرية للغاز المسال، التي تديرها شركة "إكسون موبيل" ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ "خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية" لها في عام 2025، تبلغ 18 مليون طن متري سنويًا.ويُسهِم الاستحواذ في تعزيز محفظة الأعمال الدولية الطموحة لـ"XRG" في مجال الطاقة؛ إذ تسعى الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق وتعزيز القيمة الطويلة الأمد عبر التركيز على 3 منصات للنمو تشمل الغاز، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.وتركز إستراتيجية "إكس آر جي" طويلة الأمد بشكل أساسي على الغاز والغاز المسال؛ إذ تنفذ الشركة مؤخرًا عمليات استحواذ إستراتيجية في الولايات المتحدة وموزمبيق وأذربيجان ومصر.
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العالم العربي, اقتصاد
العالم العربي, اقتصاد

دولة عربية تستحوذ على حصة في أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم

12:38 GMT 28.03.2025
© AP Photo / Nabil al-Juraniحقل غاز
حقل غاز - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© AP Photo / Nabil al-Jurani
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استحوذت دولة عربية على حصة بأحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ15 الأخيرة، في خطوة من شأنها تعزيز حضور البلد الخليجي في أسواق الغاز العالمية.
ووفقا لمنصة "الطاقة" المتخصصة (مقرها واشنطن)، استحوذت دولة عربية على حصة بأحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم خلال السنوات الـ15 الأخيرة.
وأعلنت شركة إكس آر جي"XRG"، وفق بيان اطلعت عليه منصة "الطاقة"، استكمال اتفاق الاستحواذ على حصة شركة "غالب" البالغة 10% بامتياز المنطقة 4 من حوض "روفوما" في موزمبيق.

الاستحواذ أُعلِن لأول مرة في مايو/أيار 2024، أول استثمار لشركة "إكس آر جي" التي تأسست مؤخرًا في موزمبيق.

ويتماشى الاستحواذ مع جهود الشركة الإماراتية لبناء محفظة أعمال عالمية متكاملة في مجال الغاز لتلبية الطلب العالمي المتزايد على هذا المورد الحيوي والمساهمة في بناء مستقبل منخفض الكربون وأكثر ذكاءً واستدامة في قطاع الطاقة.

حقل روفوما

يمثل حقل روفوما العملاق أحد أكبر اكتشافات الغاز في العالم، خلال السنوات الـ 15 الماضية، وتتيح صفقة الاستحواذ الاستفادة من احتياطيات محتملة تبلغ طاقتها الإنتاجية الإجمالية أكثر من 25 مليون طن متري سنويًا.
وحسب قاعدة بيانات الحقول العالمية لدى منصة الطاقة؛ فإن احتياطيات حوض روفوما في شرق أفريقيا تصل إلى 165.7 تريليون قدم مكعّبة، لكن جهود تطويره واستغلال هذا "الكنز" لم تحقق الاستفادة الكاملة حتى الآن.
ويتضمّن الاستحواذ حصصًا ملكية في "محطة كورال ساوث العائمة لإنتاج الغاز المسال" العاملة حاليًا، ومحطات إنتاج الغاز المسال "كورال نورث العائمة" و"روفوما البرية".
وأكد الرئيس التنفيذي للعمليات في إكس آر جي"XRG" خالد سالمين، أهمية الاستثمار بتطوير حوض روفوما العالمي في موزمبيق بشكل مسؤول وبنّاء، متطلّعًا إلى التعاون مع حكومة موزمبيق، والشركاء، وتبادل الخبرات لخلق وتعزيز القيمة وتسريع عمليات التطوير للوصول إلى أقصى إمكانات إنتاج الغاز الطبيعي المسال.
ولفت إلى أن الإنجاز المهم سيُسهِم في تعزيز قدرة "إكس آر جي" على توفير حلول في مجال الطاقة لتلبية الطلب العالمي المتزايد، ودعم النمو الاقتصادي المستدام.
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محطة كورال ساوث

يُعَد مشروع محطة كورال ساوث لإنتاج الغاز المسال الأول من نوعه في المياه الأفريقية، وتصل طاقته الإنتاجية إلى 3.5 مليون طن متري سنويًا من الغاز الطبيعي المسال؛ إذ يستفيد من التكنولوجيا الحديثة، ويركّز بشكل كبير على تحسين كفاءة الطاقة.
أما مشروع محطة "كورالنورث"؛ فمن المخطط أن يُنتج 3.5 مليون طن متري إضافية سنويًا من الغاز المسال من عملياته البحرية، مع قرب اتخاذ "قرار الاستثمار النهائي" للمشروع، وتتولى شركة "إيني" إدارة هذين المشروعين البحريين.
يُذكَر أن الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمرحلة الأولى من محطة "روفوما" البرية للغاز المسال، التي تديرها شركة "إكسون موبيل" ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ "خدمات التصاميم الهندسية النظرية والأولية" لها في عام 2025، تبلغ 18 مليون طن متري سنويًا.

ومن المخطط أن تعتمد المحطة في تشغيلها على نموذج معياري مبتكر قائم على الكهرباء، ليُسهِم بشكل كبير في خفض كثافة انبعاثات الكربون من الغاز المسال.

ويُسهِم الاستحواذ في تعزيز محفظة الأعمال الدولية الطموحة لـ"XRG" في مجال الطاقة؛ إذ تسعى الشركة إلى دعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق وتعزيز القيمة الطويلة الأمد عبر التركيز على 3 منصات للنمو تشمل الغاز، والكيماويات، والطاقة منخفضة الكربون.
وتركز إستراتيجية "إكس آر جي" طويلة الأمد بشكل أساسي على الغاز والغاز المسال؛ إذ تنفذ الشركة مؤخرًا عمليات استحواذ إستراتيجية في الولايات المتحدة وموزمبيق وأذربيجان ومصر.
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