وسط اختلاف الترجيحات... مركز البحوث الفلكية المصري يحدد موعد عيد الفطر

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
10:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
14:03 GMT
45 د
لقاء سبوتنيك
25 عاما من حكم بوتين غيرت وجه روسيا و موسكو تصف محادثات الرياض حول أوكرانيا بـ "البناءة"
15:00 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:42 GMT
18 د
حصاد الأسبوع
التعاون الروسي الأمريكي سيشمل أوكرانيا والشرق الأوسط
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
من يحمي نساء وأطفال السودان من الاغتصاب والاختطاف والاستعباد الجنسي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
09:16 GMT
34 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
09:51 GMT
9 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بيارق النصر
عملية البناء في روسيا تحضرا لصد العداون النازي
14:03 GMT
28 د
الإنسان والثقافة
الكسندر بوشكين وعصر الشعر الذهبى في روسيا
14:31 GMT
29 د
نبض افريقيا
وسائل إعلام غربية: النفوذ الأمريكي في أفريقيا يتقلص لصالح روسيا والصين
15:00 GMT
45 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
15:46 GMT
13 د
ملفات ساخنة
نتانياهو يهدد باحتلال أجزاء إضافية من غزة: تهديد للضغط أم تصعيد عسكري جديد؟
16:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
"الكلب الميكانيكي" القديم وملحمة الحيوانات المنوية
16:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250328/وسط-اختلاف-الترجيحات-مركز-البحوث-الفلكية-المصري-يحدد-موعد-عيد-الفطر-1099026625.html
وسط اختلاف الترجيحات... مركز البحوث الفلكية المصري يحدد موعد عيد الفطر
وسط اختلاف الترجيحات... مركز البحوث الفلكية المصري يحدد موعد عيد الفطر
سبوتنيك عربي
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الجمعة، موعد عيد الفطر، وجاء هذا الأمر وسط اختلاف الترجيحات ما بين يومي الأحد أو الاثنين المقبلين. 28.03.2025, سبوتنيك عربي
2025-03-28T10:04+0000
2025-03-28T10:04+0000
العالم العربي
رمضان
رمضان شهر الخير
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098269180_0:0:1696:955_1920x0_80_0_0_bd715559f827dbe4fa4c53410f2483e3.jpg
وأكد المعهد أن أول يوم من أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 مارس/ آذار الجاري.وقال رئيس المعهد طه رابح، أن العيد (1 شوال) سيكون فلكيًا يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي المحافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9-12 دقيقة.وذكر حساب المعهد على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أن "نسبة الخطأ في ظل تقدم التقنيات باتت صفر"، مضيفًا أن "الحسابات الفلكية أثبتت صحتها، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر".وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها إلا بعد عرضها على المفتي، الذي يعلن الرؤية الشرعية، حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.كيف استقبل العالم شهر رمضان المباركتحذير.. لا تكسر صيامك بهذه الأطعمة لما فيها من مخاطر صحية بالغة
https://sarabic.ae/20250312/خلال-رمضان-دولة-عربية-تسهم-في-إفطار-400-قرية-حول-العالم-1098599846.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/02/1c/1098269180_351:0:1696:1009_1920x0_80_0_0_535f4a91482ae161c9c50d8fdf02530c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, رمضان, رمضان شهر الخير
العالم العربي, رمضان, رمضان شهر الخير

وسط اختلاف الترجيحات... مركز البحوث الفلكية المصري يحدد موعد عيد الفطر

10:04 GMT 28.03.2025
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputroشهر رمضان
شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 28.03.2025
© Photo / Unsplash/ ferdiyantoro bagus saputro
تابعنا عبر
حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الجمعة، موعد عيد الفطر، وجاء هذا الأمر وسط اختلاف الترجيحات ما بين يومي الأحد أو الاثنين المقبلين.
وأكد المعهد أن أول يوم من أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 مارس/ آذار الجاري.
وقال رئيس المعهد طه رابح، أن العيد (1 شوال) سيكون فلكيًا يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي المحافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9-12 دقيقة.
شهر رمضان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.03.2025
خلال رمضان... دولة عربية تسهم في إفطار 400 قرية حول العالم
12 مارس, 10:28 GMT
وذكر حساب المعهد على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أن "نسبة الخطأ في ظل تقدم التقنيات باتت صفر"، مضيفًا أن "الحسابات الفلكية أثبتت صحتها، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر".
وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها إلا بعد عرضها على المفتي، الذي يعلن الرؤية الشرعية، حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.
كيف استقبل العالم شهر رمضان المبارك
تحذير.. لا تكسر صيامك بهذه الأطعمة لما فيها من مخاطر صحية بالغة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала