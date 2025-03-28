https://sarabic.ae/20250328/وسط-اختلاف-الترجيحات-مركز-البحوث-الفلكية-المصري-يحدد-موعد-عيد-الفطر-1099026625.html

وسط اختلاف الترجيحات... مركز البحوث الفلكية المصري يحدد موعد عيد الفطر

وسط اختلاف الترجيحات... مركز البحوث الفلكية المصري يحدد موعد عيد الفطر

سبوتنيك عربي

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، اليوم الجمعة، موعد عيد الفطر، وجاء هذا الأمر وسط اختلاف الترجيحات ما بين يومي الأحد أو الاثنين المقبلين. 28.03.2025, سبوتنيك عربي

2025-03-28T10:04+0000

2025-03-28T10:04+0000

2025-03-28T10:04+0000

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وأكد المعهد أن أول يوم من أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 مارس/ آذار الجاري.وقال رئيس المعهد طه رابح، أن العيد (1 شوال) سيكون فلكيًا يوم الأحد المقبل، لافتًا إلى أن الهلال الجديد سيظل في سماء القاهرة لمدة 11 دقيقة، بعد غروب شمس يوم الرؤية، وفي باقي المحافظات سيبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 9-12 دقيقة.وذكر حساب المعهد على منصة "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها متطرفة) أن "نسبة الخطأ في ظل تقدم التقنيات باتت صفر"، مضيفًا أن "الحسابات الفلكية أثبتت صحتها، لا سيما في ظل التقدم التكنولوجي الحديث الذي أسهم في أن تكون نسبة الخطأ في الحسابات الفلكية صفر".وأشار، في الوقت نفسه، إلى أن الحسابات الفلكية لا يعتد بها إلا بعد عرضها على المفتي، الذي يعلن الرؤية الشرعية، حسب الأبعاد الفقهية والشرعية.كيف استقبل العالم شهر رمضان المباركتحذير.. لا تكسر صيامك بهذه الأطعمة لما فيها من مخاطر صحية بالغة

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